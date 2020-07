Richterová (Piráti): Děti na tom jsou bité

reklama

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Stanovisko za klub Pirátů bude velmi krátké, protože už tady bylo skoro všechno řečeno. Ano, všichni víme, že český systém sociálních dávek je relativně komplikovaný. Můžete se podívat na web socialnisystem.cz, kde jsou ty životní situace námi přehledně ukázané, kdy je co jak řešeno. Ale právě v okamžiku neplacení výživného tam je prostě díra. To je objektivní fakt, že rodiče se do problémů dostávají. Za Piráty jsme tady i před volbami říkali, že podobně jako v Německu považujeme nějaký druh naskočení státu za rozumný, protože prostě je nějaká kombinace toho, kdy rodiče nemají z čeho platit a výživné vyměřeno mají, anebo těch situací, kdy příjmy zatajují, platit by měli z čeho, ale neplatí. A prostě děti na tom jsou bité. A to, co bych asi zdůraznila nejvíce, je to, že důsledky chudoby v dětství pak nese celá společnost.

Vezměme to tedy tak, že samozřejmě je normální platit výživné. To hlavní má být podpora prevence. Byla tady zmíněna cochemská praxe a SASky. Já bych ještě zmínila rodinná centra. Rodinná centra jako už dost rozvinutý a v komunitách fungující způsob podpory zdravých rodin a běžného fungování, zvládání problémů.

Nicméně mám jednu otázku. Když už ten na administrativu přece jenom poměrně drahý systém zavedeme, proč to placení výživného omezit 24 měsíci? Jenom chci vznést tuto otázku, že nedává smysl v okamžiku, kdy v jiných zemích, kde obdobný systém funguje, je to placení po celou dobu, než se dítě zaopatří samo tím, že dostuduje, tím, že začne pracovat, nebo alespoň do 18 let věku, tak namísto věkového limitu tady prostě je limit 24 měsíců, který nedává logický smysl. Já si tam umím představit nějaké vládní dohadování a takzvaný koaliční kompromis. Ale z hlediska logiky a racionality bych předpokládala, že tedy předložíme pozměňovací návrh právě v téhle oblasti.

Co se týče, ještě jednou řeknu, té administrativní náročnosti. Tak tam ta hlavní úskalí vidím, že poměrně obtížné asi bude to vymáhání. Je tam navrženo celkem 29 pracovníků. Budou to muset být poměrně velcí odborníci, tak budu zvědavá, jak se s tím úřady práce popasují, protože myslím, že ani nebude snadné takové lidi pro tu kvalifikovanou práci nabrat. To je moje obava, která, bych byla ráda, aby se nepotvrdila.

Závěrem ještě jednou, je samozřejmě normální výživné platit, ale celé společnosti se prostě nevyplatí, když děti vyrůstají v chudobě, jejich rodiče jsou ve stresu a nejistotě. A z hlediska prevence můžeme podpořit, jak už bylo zmíněno. Když to shrneme, co se týče fungování celé společnosti a podpory rodin obecně, jak komunikačních, tak partnerských dovedností a překonávání a zvládání krizí, tak si za Piráty myslíme, že by za větší podporu stála rodinná centra a i ty zmíněné aktivizační služby, tzv. SASky. Věříme, protože jsou to věci preventivní, že se v tom příštím rozpočtu na ně najde trošku více prostředků. A co se týče Cochemské praxe, tak je dobře, že bude také k tomu návrh zákona, je to prostě související problematika a je to něco, co nás posune jako stát správným směrem. Já děkuji za tu přerušovanou pozornost.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Hrát si doma je fajn Richterová (Piráti): OKD neotestovalo všech osm tisíc zaměstnanců, jak slíbilo Richterová (Piráti): Řada věcí je mnohem levnějších, když se udělají včas Richterová (Piráti): Navýšení odměn pro pěstouny a doprovázející organizace nepokryje ani inflaci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.