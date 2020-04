Richterová (Piráti): Exekuce pro celou společnost také nejsou zadarmo

reklama

Děkuji za slovo. Já jdu argumentačně podpořit ten pozměňovací návrh týkající se osob bez zdanitelných příjmů, který bude načten v podrobné rozpravě.

Je to podnět z terénu, podnět, týkající se 60 tisíc lidí, kteří jsou takzvaní samoplátci zdravotního pojištění. Je to prostě od sociálních pracovníků a takových lidí žijících skromně, živících se typicky brigádami, těmi malými dohodami, žijících opravdu za malé peníze. A právě proto pro ně 1900 korun, které měsíčně odvádějí na zdravotní pojištění, je teď v době krize, kdy je pro některé z nich obtížné sehnat brigádu, problém.

Mluvím o tom proto, že stejně z této osoby se také typicky rekrutují lidé, kteří se dostanou do exekucí kvůli neplacení zdravotního pojištění. Vsadím se, že Ministerstvo zdravotnictví o tomto ví. A když jsme byli štědří a plošně jsme pomohli živnostníkům, plošně živnostníci nemusí platit zdravotní pojištění, tak na stejnou dobu navrhujeme, aby osoby bez zdanitelných příjmů, což jsou třeba starší studenti třeba v pátém ročníku studia, když jsou nad 26 let nebo ti, kteří se kvůli koronaviru vrátili ze zahraničí, o tom mluvil právě kolega Petr Třešňák, kteří si musí doplácet, pokud tam byli pouze pět měsíců. Nebo právě ti okrajoví umělci, autoři pracující nárazově. Třeba takoví, co dvakrát ročně vystavují, prodají pár obrazů. Prostě je to celkem zhruba 60 tisíc osob. Jsou tam také samozřejmě typicky i nějaké ženy, maminky starších dětí, které už by zase neměly nárok na to, aby jim odvody hradil úřad práce, které se zase rozhodly spíše být doma.

Prostě těmto osobám navrhujeme stejně jako živnostníkům naprosto stejně dát ty jakési prázdniny od plateb zdravotního pojištění. Je nám jasné, že nic není zadarmo. Ale ony exekuce pro celou společnost také nejsou zadarmo. A ten hlavní argument je, že už nyní je vysoký podíl osob bez zdanitelných příjmů, které se dostanou do exekucí kvůli neplacení zdravotního pojištění. Takže navrhujeme, aby v této době, v této obtížné době, osoby bez zdanitelných příjmů neměly tu povinnost, kterou teď už také nemají ti živnostníci a nemuseli hradit každý měsíc 1971 korun. Je to jednoduchý pozměňovací návrh, kde se doplňuje jediný odstavec, který zní: Osoby bez zdanitelných příjmů dle § 3 b) nejsou povinny platit pojistné za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020.

Vzhledem k ekonomickým nákladům celé té krize, vzhledem k tomu, že teď opravdu jde o desítky a desítky a desítky miliard, tak ano, bude s tím spojený nějaký náklad v řádu desítek milionů pro stát navíc, o které prostě neodvedou ty zdravotní platby, ale současně se jiné desítky milionů podle našeho soudu ušetří na vymáhání skrze exekuce a na vedlejších nákladech státu na přechodu lidí do dalšího a dalšího segmentu šedé ekonomiky.

Ještě jednou shrnuji. Máme podněty od lidí, co se vrátili z ciziny a nyní, pokud toto nepřijmeme, budou muset doplácet zdravotní pojištění, když se vrátili po méně než šesti měsících. Podnět je od studentů vysokých škol, kteří jsou trošku starší a živili se prostě přivýdělky při studiu. Podněty od právě různých, jak jsem řekla, takových okrajovějších, menších umělců, lidí žijících skromně, lidí žijících za minimální náklady, kteří prostě byli samoplátci zdravotního pojištění a teď jim zmizely jejich dlouhodobě fungující možnosti přivýdělků a brigád.

Prosím o zvážení tohoto návrhu, byť vím, že je to na poslední chvíli, ale už jsme toho schválili hodně na poslední chvíli a zrovna tohle si myslím, že by pro společnost jako celek dávalo smysl. Děkuji.

