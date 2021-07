Richterová (Piráti): Jde o postavení neformálních pečujících, jde o povýšení kvality pečovatelské služby

reklama

Děkuji za slovo. Bohužel už není šance to stihnout doprojednat. Já jsem si přála, aby se ta novela zákona o sociálních službách projednat stihla. Protože když si přečtete odůvodnění k tomu komplexnímu poslaneckému pozměňovacímu návrhu, tak myslím, že uvidíte, kolik tam je vysvětleno výhrad a kolik je tam vysvětleno přínosů té novely. Já bych ráda zdůraznila, že ministerstvo nezvládlo připravit potřebnou novelu zákona o sociálních službách.

Je mi líto, ale to vyjednávání s kraji, s poskytovateli, mělo dělat Ministerstvo práce a sociálních věcí. U řady jiných oblasti si můžeme říct, že to je třeba mezirezortní, že prostě nebyla tak snadná součinnost. Ale tady to je výsostná agenda MPSV. A my jsme v situaci, kdy navzdory tomu, že nebylo schopno v téhle svojí zcela základní oblasti sociálních služeb vyjednat věci, které jsou klíčové pro zjednodušení zbytečně složitých administrativních postupů, které jsou klíčové pro to, aby prostě dlouhodobě mohly být poskytovány kvalitní služby navzdory tomu, že prostě vzdaly práci předčasně. Bohužel nemůžu to jinak pojmenovat. Ráda bych, ale takhle to vidím. Tak teď se bez odůvodnění nedoprojedná tahle věc, která by mohla významně pomoci.

Jde o postavení neformálních pečujících, jde o povýšení kvality pečovatelské služby, která vždy není taková, jaká by měla být tak, aby se vlastně vyzdvihla k těm velice důležitým aspektům, které má osobní asistence. Je to současně novela, která by umožnila snížit administrativu pro poskytovatele. Ale zajistila by tu individuální péči, individuální přístup k různým cílovým skupinám. To, aby samozřejmě co největší přednost mělo skutečně respektování potřeb klientů.

Ještě zmíním. Byla tam zanesena i například možnost sociálně terapeutické činnosti v azylových domech a to již zmíněné navýšení úhrad, které je prostě potřeba kvůli inflaci.

Když to shrnu, byla to novela vyjímající několik věcí z návrhu, který rozjednalo, ale nedopřipravilo ministerstvo. Byla to poslanecká reakce na tuhle neschopnost to domluvit. A bohužel to končí evidentně na tom, že ministerstvo se s tímhle nevyrovnalo. Mně to je líto, protože to bude k neprospěchu poskytovatelů, a nakonec bohužel i klientů těch služeb, i když chápu, že tam panují jisté obavy. Doporučuji přečíst si odůvodnění toho komplexního pozměňovacího návrhu. Většina obav je tam, myslím, vysvětlena, aby bylo jasné, v čem to míří k nápravě. Děkuji.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Ráda bych byla tak sluníčková, jako moji předřečníci, ale… Pirátka Richterová: Strhávání dávek? Netrestejte celou rodinu. Netrestejme děti za rodiče Favoritka poslankyně Richterové z USA: Seznamy, hon na pravičáky Richterová (Piráti): Trpět budou děti, které se ničím neprovinily

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.