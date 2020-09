Richterová (Piráti): Kurzarbeit je něco, co potřebujeme, ale potřebujeme, aby to fungovalo dobře

reklama

Děkuji za slovo. Já se zcela konkrétně vyjádřím k té souvislosti pro legislativu, a sice jestli je opravdu potřebné, abychom ve stavu legislativní nouze projednávali ten zákon o kurzarbeitu. Považuji to za velmi důležité téma, protože jde o obrovský zásah do celého trhu, do podnikání. Kurzarbeit je něco, co potřebujeme, ale potřebujeme, aby to fungovalo dobře a aby to bylo opravdu aspoň trošku vychytané. Je jasné, že nějaké věci se budou ladit v průběhu, nicméně v tom stavu legislativní nouze, tak jak to vláda navrhla, absolutně není šance ten zákon přijmout v podobě, kterou by si naše země zasloužila. Je to takový, jak je to navrženo, bianko šek vládě. Nedává to žádnou jistotu ani podnikatelům, ani zaměstnancům, co přesně se bude čekat, a prostor pro vládu neomezený žádnými konkrétnějšími kritérii, ta možnost vlastně podporovat firmy, které mají práci pouze na jeden den v týdnu, nebo i na čtyři dny v týdnu a mezi tím cokoliv, stanovit jakákoliv kritéria pro spuštění, je opravdu příliš mnoho.

A další věc. Vlastně ve stavu legislativní nouze by se tak přijímal zákon, který i zakládá právě kvůli nedotaženostem, řekla bych, i omylům nerovné zacházení mezi zaměstnanci a nezohledňuje, že nějaké věci už třeba v zákoníku práce upraveny jsou. Takže to je jedna velmi důležitá věc. Prosím, je to přesně druh komplexního zákona zasahujícího do mnoha oblastí, který nemůže být projednán ve stavu legislativní nouze. Namísto toho tady už padlo, jsou ty nástroje v podobě programů Antivirus, je možné prodloužit program Antivirus C - odpuštění odvodů, to by nám přišlo za Piráty zcela na místě, a tím se popasovat s tou potřebnou podporou. Prosím tedy o to, aby i další moji kolegové a kolegyně zohlednili, že kurzarbeit jako komplexní a složitý návrh nepatří do legislativní nouze, klidně patří do režimu zkrácených lhůt, to možné je, ale opravdu opatrně s nástrojem legislativní nouze.

A to je pak ještě jedna moje otázka k téhle debatě na pana ministra zdravotnictví, a sice, opravdu jde o to, že stav nouze vyhlášený na celém území by měl být naprosto, naprosto výjimečný, měl by to být stav braný až za poslední možnost. A právě proto mi stále není zřejmé, jaké jsou ty naprosto tvrdé důvody a výsledky z nich plynoucí, například na základě jakých analýz nebo modelů se předpokládá tím konkrétním opatřením sražení toho reprodukčního čísla, které tady bylo zmiňováno. Skutečně je třeba otázkou - a ptám se prostě proto, abychom znali ta odůvodnění -

Dobře, ukončím ke stavu legislativní nouze, že kurzarbeit žádáme, aby byl projednán řádně, naše země si to zaslouží. Děkuji za pozornost.

