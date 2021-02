Richterová (Piráti): Ta debata by pro mě měla být poměrně radostná, ale jsou tu dvě ale

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, paní senátorko, vážené kolegyně a kolegové. Ta debata by pro mě měla být poměrně radostná, protože jsem velice ráda, že debatujeme o zvýšení příspěvku pro lidi v karanténě, v izolaci, o zvýšení motivace jednotlivců chodit na testování. ALE. To ale je, že bohužel, bohužel sociální demokracie k tomu zákonu dala dva významné přílepky. Ty přílepky paní ministryně označila za výhodu. A já ty přílepky označuji za důvod, proč bohužel je možné, že je schválení toho zákona ohroženo. Nevím, jak to tady dopadne. Ale prostě senátní verze vypouští přílepky, které zatěžují zaměstnavatele, a nejsou prodiskutované.

Senátní verze je ta, která zavádí možnost toho zvýšeného příspěvku na 14 dní. Navrhovali jsme to ve Sněmovně už před těmi několika týdny, tady to tehdy neprošlo, a nyní je to vysoce aktuální, protože těch 14 dní se aktuálně diskutuje jako pravděpodobně prodloužená doba povinné karantény. Že 14 dní, které přišly ze Senátu prostě dává smysl. A naopak to, co Senát vypustil, to také dává smysl. Například povinná evidence volných míst u zaměstnavatelů na úřadech práce, řekněme si to na rovinu, nikdy nikomu nepomohla. Akorát to je další hrozba pokuty, vyšší než 50 tis. korun. Za co? Za to, že si to někdo vymyslel. Jako proč tohle přilepovat v legislativní nouzi k zákonu, kterým má zabránit šíření viru, má motivovat lidi, má se v legislativní nouzi věnovat akutní situaci. Proč v akutní situaci přilepovat novou povinnost pro zaměstnavatele, která ničemu nepomůže, data to neukazují, když jsme se koukali na to, jak to v minulosti, kdy tato povinnost byla, fungovalo. Proč k tomu dávat pokutu, vyšší než 50 tis. korun?

Senátní verze je to, co můžeme schválit, co bude fungovat. Senátní verze je to, co nám umožní o evidenci dohodářů - a to je druhé téma, vést seriózní debatu mimo legislativní nouzi. Já si přeju evidenci dohod. Je to v pořádku ji zavést. Ale jsme si opravdu jistí, že to musí být hlášeno do osmi kalendářních dní? Je opravdu správně nastavena tahle rychlost? Mzdové účetní už dneska se děsí toho, jak funguje celý systém. U evidence dohod je prostě také nahlášeno, nastaveno to prostě při nástupu, při výstupu způsobem, který si myslíme, že není správně opravený. Představte si, koho se to dotkne. To se dotkne třeba všech "esvéjéček" v téhle zemi. Sdružení vlastníků jednotek typicky fungují na malé dohody pro svoje jednatele.

Takže třeba "esvéjéčka" jsou ti, kdo se na nás obracejí, že evidence dohod v této podobě není dobře navržena. A já znova říkám, dohody je třeba řešit a je v pořádku se bavit o evidenci, ale dát tam hranici pokuty milion korun? Za to, když to člověk nedá do osmi kalendářních dnů, na ten správný úřad? S tím si prostě fakt nejsem jistá. Takže když to shrnu: Zastavit šíření viru, zvýšit motivaci lidí chceme, proto budeme pro senátní verzi. Senátní pozměňovací návrh, aby bylo možné prodloužit ten zvýšený příspěvek na 14 dní jsme sami navrhovali, jsme rádi, že to Senát vzal za své.

Ale nové povinnosti. Registrovat každého, kdo potřebuje zaměstnat někoho na dohodu jako zaměstnavatele? To je další věc, co z toho vyplývá. Je to další byrokratizace fungování v téhle zemi. Paní ministryně se (obrací se směrem k ministryni Maláčové). Paní ministryně tohle asi neslyší ráda, ale považuji to za velmi špatný precedens, přilepit k potřebné věci, k mimořádné nemocenské, mimořádnému příspěvku zaměstnanců při nařízené karanténě, k věci, která se naštěstí bude týkat i živnostníků s nemocenskou? Já bych si přála, aby se to rozšířilo v nižší částce i na OSVČ bez nemocenského pojištění. Ale to je to, o čem bychom se měli dneska bavit, tyto věci, a namísto toho se musíme bavit o zatěžování zaměstnavatelů, o milionových pokutách, o minimálně padesáti tisícových pokutách při nenahlášení volného místa na úřad práce, u kterého opravdu to dneska nefunguje tak, že by uměl ty vhodné uchazeče a vhodná místa zprostředkovat. Já bych si přála změnu. A nechci změnu skrze takovéhle vynucené pokuty v situaci, kdy to v minulosti ničemu nepomohlo.

Ještě jednou. Bavme se o tom, jak má vypadat evidence dohodářů, ale bavme se o tom v normálních lhůtách, v projednání se sociálními partnery, a ne jako o přílepku v legislativní nouzi. Děkuji za pozornost. Věřím, že zvážíte hlasování pro tu senátní verzi.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Pozměňovací návrh má významné vady pro zaměstnance Jedenáct cik*nů minus: Piráti u policie uspěli s trestním oznámením David (SPD): Čekají nás temné časy, ale popsané vzletnými slovy Richterová (Piráti): Podala jsem trestní oznámení společně se společností Romea

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.