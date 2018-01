Rokytka (KSČM): Babiš musí hrát hop nebo trop

"Lidový miliardář" asi poněkud pozdě pochopil politický smysl eurodotací, které viděl jen jako vhodné malé ekonomické přilepšení k velkopodnikání - jde však o něco jiného: připoutat si "cukříkem" vyvolené podnikatele a komunální politiky k eurobyrokracii a mít na každého z nich "bič" upletený z bobků, když začne bruselskou vrchnost zlobit.

Při vstupu ČR do EU tamní občané sice chtěli ještě více svých daní posílat chudým příbuzným na východ a tak stačilo jen, aby Brusel přeposlal stovky miliard do státních rozpočtů nováčků, kteří o to mohli snížit svou daňovou kvótu a brzy dohnat bez všech byrokratických a korupčních orgií ROPů "západoevropské bratry". O to však Bruseli nikdy nešlo, jak ihned pochopil lingvista a filosof Noam Chomsky: východ měl být brutálně zahnán opět do tradiční služebné role a tak chudší lidé ze západu jen dotovali ty bohaté z východu, kteří mají implicitní závazek spolu se svými politickými loutkami udržovat zbytek populace v neokoloniálním postavení a nedělat potíže při rychlé islamizaci europrostoru bojovníky Daesh, statečným to spojencem v boji s východními "revizionistickými velmocemi".

Babiš svým odmítáním islamizace, otázkami "na čo máme NATO" a návrhy na vyslání AČR s "evropskými spolubojovníky" do Libye (kterou Daesh dle pokynů z Centrály řádně rozvrátil a umožnil průnik přes ní dalším džihádistům do Evropy) musel pochopitelně skončit s OLAFEM na krku.

Milan Rokytka KSČM

TOP předseda a komunální politik

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nyní jsou před ním dvě varianty: opřít se o SPD a komunisty, vytvořit s nimi vládu a vypsat referendum o czexitu, kde je celkem jasné, jak v současné situaci dopadne, nebo svěřit druhý pokus o vládu Stropnickému s ČSSD a lidovci a doufat v mírnější rozsudek "dotačního tribunálu". Když už ne pro sebe, tak pro manželku a syna z prvního manželství, které do "čapí avantýry" také nešťastně zapletl a vyšetřovatel už je stíhá.

Doufejme, že jeho menšinová vláda bez důvěry ještě stihne narovnat minimální mzdu a pak na něj lze vzpomínat i v dobrém, jinak bude připomínat spíše Valdštejna, který tak dlouho váhal, zda se má stát českým králem, jak ho stavové vyzývali, až ho císař nechal halapartníky zavraždit. "Se mnou by jste neměnil, mě asi zastřelí," řekl TOP reportérovi před časem Babiš. Tak uvidíme, třeba dopadne jako jeho spolupracovnice Anička Stárková-Veverková. Koneckonců ví toho už víc, než bývalá mluvčí MPO a Špidlovy vlády.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Rokytka (KSČM): Izrael vmanévroval Washington do války s Ruskem a islamizuje obětovanou Evropu Rokytka (KSČM): Minimální mzda je otrocky nízká a zkorumpované vlády to neřeší Rokytka (KSČM): Zeman akceptoval Lednickou výzvu, ale co politici? Rokytka (KSČM): Hezké svátky všem, mohou být poslední

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV