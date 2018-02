Rokytka (KSČM): Vlna přepisování historie blízké i vzdálené se žene světem, neminula ani CR!

Korporátní presstituti a granty zkorumpovaní akademici se vrhli na přepisování událostí dle svého ideologického mustru: globalisté absolutní dobro, vlastenci absolutní zlo!



Jako v kapce vody můžeme vidět celý oceán, tak i nedávné události v TOP hotelu - vrcholící zatím jedním bolestným tragickým úmrtím statečného vlasteneckého novináře, ukazují o co jde.



Z neposkytnutí povinné pomoci člověku v bezvědomí (a je jedno, kterou vyšetřovací verzi kolapsu policie upřednostní) a hyenismu presstitutů, vytvořila kavárna příběh o útoku ochranky prezidenta republiky na novináře!



Zapojil se Syndikát novinářů ČR, Reportéři bez hranic a dokonce i OBSE, která konflikt povýšila na úroveň občanské války na Ukrajině!



A o vyvolání horké fáze studené občanské války zřejmě skutečně jde formou spuštění další barevné či sametové revoluce (majdanu), která už ale nebude zřejmě tak sametová, ale spíše krvelačná, podobně jako občanská válka v Rusku po VŘSR.



Zajímavý spor mezi pražskou kavárnou a americkými velvyslanci vyvolaly výroky o významu českého národa pro světové dějiny, kdy pražská kavárna razí tezi o bezvýznamnosti češství, konci národních států, rozplynutí národů v Evropské unii a podobně.



Američané znalí historie jako například Norman Eisen jsou naopak přesvědčeni, že bez českého národa a husitské revoluce proti tehdejšímu globálnímu predátorovi-prediktorovi papeži by vůbec nebylo Spojených států, že Češi jsou velmi významným národem světových dějin, který mimo jiné obohatil svět o takové pojmy, jako tolar (z něho vznikla globální měna dolar), píšťala (pistole) a robot z R. U. R. Karla Čapka, základ Průmyslu 4.0, který má potenciál lidstvo osvobodit, ale i zotročit a zničit, podobně jako jaderná energie k jejímuž výzkumu a uvolnění přispěl český smolinec.



Američané dle slov svých velvyslanců pokládají Prahu společně s Jeruzalémem a Novým Jorkem za nejvýznamnější města světové historie. A jak správně podotýká prezident ČR Miloš Zeman, ruština je jen dialektem češtiny. Bez Proglasu a cyrilice Metodějova žáka by moderní ruština nebyla taková, jaká je.



Nepochopení české identity a kultury pražskou kavárnou je prý možná dané i tím, že je složená zejména z fanatických zjudaizovaných Chazarů, fašizujících komunistických odpadlíků, kteří nemají vztah k ničemu jinému, než k talmudismu a sionismu, od kterého se však židovská komunita i ve Spojených státech odklání a pokládá ho za příčinu sílícího antisemitismu ve světě.

Milan Rokytka KSČM

TOP předseda a komunální politik

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



"Musíte pochopit, že vedoucí bolševici, kteří se zmocnili Ruska, nebyli Rusové. Nenáviděli Rusy. Nenáviděli křesťany. Puzeni etnickou nenávistí mučili a pozabíjeli miliony Rusů bez špetky lidského svědomí. To nelze dostatečně zdůraznit. Bolševismus se dopustil největšího masakru všech dob. Skutečnost, že je většina světa o tomto enormním zločinu v nevědomosti a nijak se o něj nezajímá, je důkazem toho, že globální média jsou v rukou jeho pachatelů."

(Alexandr Solženicyn)



Sociálně demokratické bolševiky ve skutečnosti „vytvořila“ a nasadila chazarská mafie (Khazar mafie). Měli hrát klíčovou roli při dlouho plánované pomstě na ruském carovi a nevinném ruském lidu za zničení Chazarie kolem roku 1 000 n. l., k němuž došlo v důsledku opakovaných loupeží, vražd a krádeží identit zavražděných pocestných ze strany Chazarů. Tento málo známý fakt objasňuje extrémní násilnosti, kterých se bolševici v Rusku dopouštěli.



Chazarská mafie vypustila bolševiky na nic netušící Rusko a ti tam spáchali dobře naplánované, kruté a nelidské krveprolití, které šokovalo svět. Na příkaz rothschildovské "Khazar mafie" bolševici znásilnili, mučili a povraždili miliony Rusů včetně žen, dětí a kojenců. Jejich činy byly tak extrémní, že je v tomto článku raději nebudeme popisovat. Proto raději Lokvis než Lenin.



Uvidíme, jak policie a státní zástupci vyšetří smrt českého vlastence Karla Slezáka, vyhozeného po napadení presstituty v TOP hotelu z nemocnice jako simulanta, podotýkají TOP konzultovaní analytici. Mohou tím zastavit rozhořívající se občanskou válku. Kdo zachrání byť jen jediného člověka, jakoby zachránil celý vesmír! Děkuji Karle a věřím, že Velíškova cena bude předána in memoriam do správných rukou, říká Milan Rokytka.



Související články:

http://www.tydenikobcanskepravo.cz/2018/02/na-cem-vlastne-maka-babisuv-kabinet.html

http://www.tydenikobcanskepravo.cz/2018/02/bartik-uz-je-vysetrovan-co-peksa.html

http://www.tydenikobcanskepravo.cz/2018/02/zachranil-mi-zivot-pak-podlehl-nechutne.html

Psali jsme: Rokytka (KSČM): Moravskoslezský kraj proměnil Bakala na obří plynovou komoru, nyní chce lithium Rokytka (KSČM): Věří Karla, že jí Martin nenechal ve skříni pavouka? A co Miloš? Rokytka (KSČM): Domlouval si Babiš u svíčkové amnestii pro ženu? Rokytka (KSČM): Izrael vmanévroval Washington do války s Ruskem a islamizuje obětovanou Evropu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV