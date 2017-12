Rokytka (KSČM): Zeman akceptoval Lednickou výzvu, ale co politici?

ČMA a Rozhodneme, strana mládí, rozvoje a stability před časem vydaly Lednickou výzvu k politické reprezentaci naší republiky, ve které mimo jiné vyzývají k nápravě řízení státu, a to v prvním kroku ke snížení počtu státních zaměstnanců například o 70.000. Státní správa tak bude, zcela logicky, nucena fungovat efektivněji a navíc se ušetří cca 40 mld. Kč.



Prezident Zeman se v dnešním Vánočním poselství s tímto požadavkem plně ztotožnil, když byrokracie nabobtnala v několika málo letech z 80 000 lidí na 150 000 osob a propadli jsme se přitom na úroveň rozvojové země, jak nás klasifikují investiční banky. Pracovní síly evidentně chybějí v produktivní sféře, kam by měly po uvolnění ze státní služby přejít, myslí si Zeman.



Projev ocenil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i předseda SPD Tomio Okamura, podle něhož odrážel priority jeho hnutí. Šéf komunistů Vojtěch Filip zase vyzdvihl, že Zemanova slova byla ve znamení důvěry ve vlastní síly a schopností "lidí práce".



Negativně hodnotili Zemanova slova jeho tradiční kritici, tedy politici KDU-ČSL, TOP 09 či STAN, rezervovaně se vyjádřili i zástupci ODS či někteří Zemanovi protikandidáti v lednové volbě hlavy státu. Uvidíme tedy už brzy, jak se k následující Lednické výzvě politici konkrétně postaví:



I. Současná konjunktura české ekonomiky nesmí politikům bránit kritickému pohledu na její kvalitu.

Ekonomika se dostala na hranici svých extenzivních možností, přesto není schopna zajistit rozvoj české společnosti bez dluhů jak soukromých tak státních / veřejných. Problém tkví v zaostávající produktivitě, což je v mnohém dáno převládajícím charakterem naší ekonomiky. Stávající model není proto udržitelný.

Český ekonomický rozvoj se musí v daleko větší míře opírat o vlastní vývoj a produkci, které nabízí především národní kapitál. Očekáváme, že nová politická reprezentace zohlední analýzy z dosavadního vývoje ekonomiky a masivně a všestranně podpoří ty její části / firmy, které jsou schopny zajistit přidanou hodnotu a produktivitu na nejvyšší evropské a světové úrovni. Jen to je cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva a udržitelnému rozvoji celé české společnosti.

Milan Rokytka KSČM

TOP předseda a komunální politik

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

II.

Mezinárodní analýzy opakovaně ukazují, že největší zátěží podnikání v naší zemi je nekvalitní fungování státní správy a institucí, a to přesto, že za 20 posledních let vzrostl počet jejich pracovníků o 30 procent.

Vyzýváme proto, již opakovaně, k nápravě řízení státu, a to v prvním kroku ke snížení počtu státních zaměstnanců například o 70.000. Státní správa tak bude, zcela logicky, nucena fungovat efektivněji a navíc se ušetří cca 40 mld. Kč.

Uspořené prostředky navrhují signatáři investovat

20 miliard korun do zvýšení kvality školství

10 miliard do navýšení platů zbylých státních zaměstnanců

10 miliard korun Rada expertů navrhuje použít na snížení státního dluhu.

Tyto investované prostředky garantují zvýšení konkurenceschopnosti ČR do budoucna. Očekáváme, že nová politická reprezentace neodkladně přistoupí k všestrannému zefektivnění fungování státu a jeho struktur.

Psali jsme: Rokytka (KSČM): Hezké svátky všem, mohou být poslední Rokytka (KSČM): Honíme miliony za Čapí hnízdo a ministři loupí po miliardách Rokytka (KSČM): Kam dovedli Evropu a Czechii neplodné udavačky, homosexuálové a další lůza? Rokytka (KSČM): Věznice vysokou školou zločinu a džihádismu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV