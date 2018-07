Rozvoral (SPD): ČR musí začít důsledně prosazovat své ekonomické zájmy

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení ekonoma Thomase Piketty, který na svém blogu na Le Monde píše, že lidé ze Západu, z Paříže, Berlína či Bruselu, nechápou, že lidé z Česka či Polska projevují nedostatek vděku za dotace z Evropské unie. Upozorňuje, že ČR a Polsko to vidí jinak, protože investoři ze Západu tu vlastní zhruba čtvrtinu fixního kapitálu a více než polovinu, pokud jde o vlastnictví firem. Mezi léty 2010 až 2016 roční odliv zisku z ČR reprezentoval 7,6 procenta HDP, zatímco dotace z EU v tom samém období činily jen 1,9 procenta HDP. Analytička Lenka Zlámalová píše, že od nás za tu dobu odteklo na dividendách 2.252 miliard korun, zatímco dotace z EU byly 563 miliard korun. Jsme tak prý „krmelcem Evropy“ a jsme největším poraženým ze střední Evropy.

Má odpověď:

„Hnutí SPD na tuto skutečnost upozorňuje již delší dobu a z uvedených čísel je vidět, že nám ekonomové dávají za pravdu. ´Krmelcem Evropy´ opravdu jsme a občané by si to měli uvědomovat. Nemůžeme se spokojit s budoucností tohoto novodobého protektorátu, kde se v montovnách pracuje za třetinové mzdy pro zahraniční korporace a za podmínek, které by v jejich vlastních zemích nikdy neprošly beztrestně. Česká republika musí znovu začít důsledně prosazovat své ekonomické zájmy. Musíme zastavit vyvádění zisků z naší země v podobě tržeb a dividend bez povinností zpětných reinvestic. Vyvádění stamiliardových zisků z naší země se děje na úkor nízkých mezd našich občanů. To musí skončit, a proto SPD prosazuje, aby byla zavedena povinnost korporací nadpoloviční většinu zisku zpětně investovat v ČR.“

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Minulá Sobotkova vláda neoprávněně nakládala s penězi daňových poplatníků Rozvoral (SPD): ČSSD prosazuje ve vládě vazby na Brusel – po Pochem je to Maláčová Rozvoral (SPD): Kauza H-System je jedním z největších podvodů v dějinách ČR Rozvoral (SPD): Nebezpečné novolevicové myšlenky hnutí Žít Brno je třeba zásadně odmítat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV