Rozvoral (SPD): Evropská unie je pro řešení krizových situací zcela nefunkční!

reklama

Ursula von der Leyenová dne 18. března tohoto roku v přímém rozhovoru pro německý deník Bild přiznala, že lídři Evropské unie podcenili nákazu koronavirem u občanů žijících v zemích EU. Jejich reakce na řešení situace přichází až nyní, kdy už jsou v unijních zemích nakaženy nemocí COVID-19 desítky tisíc lidí. Toto číslo bude skokově narůstat a naneštěstí již několik tisíc lidí této zákeřné nemoci podlehlo.

Hnutí SPD kritizuje lídry Evropské unie, že včas nedokázali zareagovat na první signály šíření koronaviru z Číny do zemí Evropy a včas neučinili vše pro to, aby před tímto zákeřným virem ochránili občany žijící v unijních zemích. Jejich nečinností se tento virus roznesl do všech zemí v Evropě a jeho šíření není pod kontrolou. Evropská unie situaci katastrofálně nezvládla a prvotní razantní řešení by zajisté oddálilo šíření nemoci COVID-19 po Evropě. Ještě nedávno von der Layenová dokonce kritizovala některé členské státy za uzavření hranic a v souvislosti s možnou hrozbou další masové nelegální imigrace tvrdí, že je její prioritou spíše než masová imigrace a islamizace, změna klimatu. Lídři Evropské unie by měli být zodpovědní za to, že EU včas nepřijala zásadní opatření k zabránění šíření nemoci COVID-19. Situaci v jednotlivých zemích EU si řeší jednotlivé státy samostatně, neboť jim zajisté došlo, že jim v tom EU nepomůže.

Německý bulvární deník Bild, který patří mezi nejčtenější noviny v Německu i Evropě, zveřejnil rozhovor svého reportéra s předsedkyní Evropské komise ze dne 18. března tohoto roku. Hlavní téma se týkalo šíření nemoci COVID-19 po zemích Evropské unie. Ursula von der Leyenová (61 let, politická příslušnost CDU) v rozhovoru připustila, že spolu s dalšími politiky podcenila nový typ koronaviru: „Myslím, že my všichni, kdo nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili,“ řekla. Nyní už ale podle jejího přesvědčení všichni pochopili, že opatření, která ještě před dvěma, třemi týdny zněla drasticky, jsou nutná. Evropa je podle ní teď centrem krize.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na příkladu neschopnosti kompetentního postupu u takto závažného, dnes už světového problému ze strany představitelů EU je zcela zřejmé, že tato velká byrokratická instituce, jakou je Evropská unie, je pro řešení krizových situací zcela nefunkční. V otázkách boje proti šíření koronaviru se musí jednotlivé státy spoléhat samy na sebe. Zde se to potvrzuje například při zajištění dostatku respirátorů, ochranných roušek i dezinfekčních prostředků.

Naše hnutí SPD, i když je v opozici, nabízí vládě všechny možné formy pomoci, aby se naše země s touto nemocí COVID-19 co nejdříve a s co nejmenšími následky na zdraví občanů vypořádala. Naši příznivci se dobrovolně zapojují do organizované pomoci seniorům, kdy tato pomoc je centrálně řízena celostátním vedením hnutí SPD tak, aby byla rychlá a účinná. Následně budou poslanci za hnutí SPD v Poslanecké sněmovně podporovat všechny návrhy zákonů, které povedou ke zmírnění následků na ekonomiku, kdy na prvním místě budou vždy naši občané, ať se jedná o seniory, pracující či živnostníky. Podporujeme suverénní stát a odmítáme priority stanovené EU v řešení změn klimatu, které přijdou evropské státy na biliony eur a nás na biliony korun, což by i ve spojitosti s nákazou koronavirem totálně zničilo ekonomiku. Žádáme vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie.

Převzato z Profilu politika.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Vítáme účast našeho spřízněného hnutí Sme rodina ve slovenské vládě! Rozvoral (SPD): Erdogan využívá imigranty na hranici Turecka k upevnění moci Rozvoral (SPD): Přiznala Angela Merkelová, že EU podcenila první signály o koronaviru? Rozvoral (SPD): Svoboda slova je jednou ze základních práv každého občana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.