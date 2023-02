Rozvoral (SPD): Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků

reklama

Vážení přátelé,

Fialova vláda sprostě oblehala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní. Vláda zároveň prosazuje zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost! Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě. Fialova vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléct do války. My ale chceme mír, a nikoliv válku! Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků. Hnutí SPD prosazuje jednodenní volby, tak jako je tomu ve všech státech EU, avšak nikoli v pátek, jak navrhuje Fialova vláda, ale vhodnější je podle našeho názoru sobota anebo neděle.

1. Fialova vláda sprostě oblehala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní.

Plány vlády Petra Fialy (ODS) na zvyšování daní občanům získávají konkrétnější obrysy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro server Seznamzprávy prohlásil, že jeho cílem je, aby změny v této oblasti byly připraveny během letošního jara a účinné od 1. ledna roku 2024. Přičemž všechny strany vládní koalice před volbami slibovaly, že daně v žádném případě nezvýší. Voliče tedy jasně podvedly. Dle dostupných informací by se mělo jednat o zvýšení daně z přidané hodnoty (a tedy o zdražení) u mnoha druhů zboží a služeb posunem její snížené sazby o několik procentních bodů nahoru. Vláda přiznala, že zvažuje i zvýšení daně z nemovitosti, kterou dosud vybírají do svých rozpočtů obce a mohou regulovat i její výši.

Ministr Stanjura požaduje, aby její případný zvýšený výnos byl příjmem státního rozpočtu, a nikoliv měst a obcí. Přitom v roce 2021 na své oficiální facebookové stránce uvedl, že nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný a že nechápe, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Ministr Stanjura rovněž připustil, že by vláda mohla zvýšit i odvody OSVČ na zdravotní a sociální pojištění, což by zásadním způsobem fakticky zvýšilo daňové zatížení živnostníků a pro značnou část z nich by šlo o likvidační opatření. I v tomto případě by šlo o bezprecedentní porušení a popření předvolebních slibů vládních stran. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám a požadujeme, aby vláda své návrhy na zvyšování daní spojila s žádostí o vyslovení důvěry.

2. Jurečkovo ministerstvo sociálních věcí navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost!

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) i další představitelé vlády prosazují zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu nad současných 65 let. Podle návrhů důchodové reformy ministerstva práce a sociálních věcí by se měla tato hranice posunout až na 68 let. Hranice pro důchodový věk by tak v České republice byla nejvyšší v Evropě (některé státy mají 67 let, Francie má naopak 62 let). Pro hnutí SPD je jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Naopak požadujeme její zachování na 65 letech či případně i její snížení.

Odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Jedním z klíčových argumentů je pro nás i to, že zatímco celková doba dožití se průběžně pomalu zvyšuje, tzv. „délka života ve zdraví" již cca 50 let zůstává prakticky stejná. Přidávají se léta k životu, a ne život k létům. U mužů délka života ve zdraví nyní činí 61 let a u žen 62 let, jak vyplývá z informací Českého statistického úřadu a Ministerstva zdravotnictví. To znamená, že už i současná hranice 65 let věku pro odchod do důchodu je vysoká - a jakékoli úvahy o jejím dalším zvyšování jsou jen další cynickou a asociální bezohledností vůči českým občanům ze strany současné Fialovy pětikoaliční vlády, která stále není schopna připravit a schválit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu.

3. Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě.

Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné měsíční životní náklady. Každá desátá česká domácnost pak žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ušetřit. Vyplývá to z aktuálních výsledků Indexu finančního zdraví Čechů České spořitelny, Sociologického ústavu Akademie věd a portálu Evropa v datech. Dle tohoto indexu 57 procent domácností vychází se svým rozpočtem jen s obtížemi. Nejvíce znepokojující na výstupech průzkumu je to, že dvě třetiny z domácností, které si dnes nedokážou tvořit žádnou finanční rezervu, deklarují, že do nedávna toho byly schopny.

Je evidentní, že hlavními příčinami této sociální krize jsou pokles reálných příjmů a značný nárůst cen všech základních životních nákladů a potřeb. Jde o tristní vizitku a odpovědnost vlády Petra Fialy (ODS), která toto zdražování částečně způsobila, ale hlavně proti němu nechce a nedokáže efektivně bojovat, anebo alespoň občanům pomoci s jeho drtivými dopady. Návrhy řešení, které předkládá hnutí SPD, jsou dlouhodobě známé a jasné: Je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty až na nulovou sazbu, zejména u energií, základních potravin a léků. Zároveň se musí snížit vládou nesmyslně vysoko nastavené cenové stropy na elektřinu a plyn. Současně musí vláda vytvořit podmínky pro zvýšení čistých příjmů domácností, zejména snížením přímých daní, resp. zvýšením daňových slev a výrazným zvýšením základní složky důchodů zhruba na úroveň minimální mzdy.

4. Fialova vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléci do války. My ale chceme mír, a nikoliv válku!

Tento týden má Sněmovna projednávat vládní návrh branné legislativy, která zásadním způsobem mění některé zákony v oblasti obrany. Nejzásadnější je navrhovaná změna kompetenčního zákona (2/1969 Sb.), kde se zřizuje na Úřadu vlády nově pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Navíc v době, kdy je již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost (Tomáš Pojar - člen ODS).

V dalších čtyřech zákonech se mj. upravuje nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo válečného stavu se souhlasem Sněmovny.

V návrhu se uvádí výjimka např. pro poslance a europoslance, tedy ty, kteří vojáky do války posílají. Takto navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují zavlečení ČR do války, a je potřeba je odmítnout, navíc pětikoalice je chce projednat ve zkráceném jednání. Jsme jednoznačně proti. Tahle vláda nás prostě chce zatáhnout do konfliktu na Ukrajině za každou cenu, a to je potřeba jasně odmítnout. Chceme mír, a nikoliv válku!

5. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků

Kritická situace spojená s nedostatkem léků dále eskaluje a vláda Petra Fialy (ODS) a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ji neřeší. Lékárníci uvádějí, že distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren. Někteří z nich pak vyvážejí léky do ciziny, a to mnohdy i nelegálně. Vyplývá to z informací serveru iDnes. Navíc dva z největších distributorů léků jsou monopolními dodavateli některých léčiv, což podle lékárníků odporuje českým zákonům.

Přestože na to lékárníci dlouhodobě upozorňují, vláda, ministerstvo ani antimonopolní úřad na to nereagují. Desítky lékáren tak nedostávají od distributorů požadované léky. Toto monopolní uspořádání i dle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse prohlubuje problémy v zásobování léky. Předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel zase uvádí, že v Německu může lékárnu zřídit jen farmaceut, nikoli podnikatel bez odborného vzdělání, a proto tam není možné propojení monopolního distributora léků a řetězce lékáren, jako v České republice.

U nás žádné regulace v této oblasti neexistují, což je jedna z příčin katastrofální situace na českém trhu s běžnými léky a občané jsou nuceni je nakupovat v Polsku, Německu anebo na Slovensku. Hnutí SPD tuto situaci kritizuje již několik měsíců, uvádíme její důvody a navrhujeme řešení. Vláda Petra Fialy však nereaguje, a nedostatek léků tak i nadále vážně ohrožuje zdravotní stav občanů České republiky. Jde o hrubé zanedbání základních povinností vlády, a zejména ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který by měl okamžitě podat demisi!

6. Hnutí SPD prosazuje jednodenní volby, avšak nikoli v pátek, jak navrhuje Fialova vláda, ale vhodnější je podle našeho názoru sobota anebo neděle

Vláda schválila návrh zákona o správě voleb, který zavádí mimo jiné i jednodenní hlasování. Česká republika je v současnosti poslední zemí v EU, která má dvoudenní volby. Všechny typy voleb by se tak měly od roku 2026 konat jen v pátek od 7 do 22 hodin. Hnutí SPD souhlasí s tím, aby se volby konaly pouze v jeden den, protože se tak zásadně sníží možnost manipulace s hlasovacími lístky přes noc, což je problém zejména u komunálních voleb, kde členy volebních komisí často jmenuje a doplňuje pouze starosta obce.

Zásadní výhrady však hnutí SPD vyjadřuje k navrhovanému dni konání voleb, kterým má být pátek. Okrskové volební komise sídlí převážně ve školních zařízeních, vznikla by tedy kolize s běžným provozem škol. Je také potřeba řešení faktu, že členové volebních komisí budou pracovat nepřetržitě, včetně sčítání hlasů, téměř 24 hodin. To je naprosto nereálné, jelikož osazenstvo volebních komisí tvoří do velké míry senioři. Je tudíž nutné zvýšit počty členů volebních komisí, aby se mohli vystřídat a pracovat na směny, a rovněž zvýšit jejich finanční ohodnocení.

Je též nezbytné zvýšit počet volebních místností, zejména ve velkých městech. Pátek jako jediný volební den je nevhodný i z hlediska pracovních povinností milionů občanů, zejména ve směnných a nepřetržitých provozech s pracovní dobou delší než 8 hodin. Pokud mají volby probíhat v jednom dni, musí jím být den pracovního klidu, tedy sobota anebo neděle. Jenom tak lze zajistit vysokou volební účast. V drtivé většině evropských zemí probíhají volby v neděli. I nadále zásadně odmítáme korespondenční a elektronickou volbu, které značně zvyšují riziko podvodů!

