Rozvoral (SPD): Fialova vláda škodí naší zemi! Česká republika a její občané chudnou!

Vážení přátelé,

Fialova vláda plánuje pro příští rok další astronomické zadlužení ve výši 230 miliard korun. Doposud vytvořila dluh 1,13 bilionu korun! Jenom náklady na splácení úroků jsou ročně 95 miliard! Fialova vláda škodí naší zemi. Česká republika a její občané chudnou. Kolaps digitalizace stavebního řízení způsobil škody za zhruba dvě miliardy. Ivan Bartoš i celá Fialova vláda by měli vyvodit odpovědnost. Kvůli Fialově vládě máme největší propad reálných mezd v rámci zemí OECD. Krajské volby budou referendem o vládě. Hnutí SPD přeje všem žákům, pedagogům a dalším nepedagogickým pracovníkům ve školství úspěšný a inspirativní start do nového školního roku!

1. Fialova vláda plánuje pro příští rok další astronomické zadlužení ve výši 230 miliard korun. Doposud vytvořila dluh 1,13 bilionu korun! Jenom náklady na splácení úroků jsou ročně 95 miliard!

Po dvou měsících bez veřejné debaty ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) konečně zveřejnil návrh státního rozpočtu na rok 2025 s astronomickým schodkem 230 miliard korun. Navíc za situace, kdy v důsledku inflace kontinuálně a výrazně stoupají příjmy státu na vybraných daních. Hospodaření Fialovy vlády s veřejnými financemi je katastrofální. Souhrnný deficit státního rozpočtu bude za léta vládnutí pětikoalice 2022 až 2025 činit přibližně 1 130 miliard korun, tedy výrazně více než 1 bilion korun! Takto vysoké rozpočtové schodky jsou i jednou ze základních příčin dlouhotrvající vysoké inflace a zdražování veškerých základních životních potřeb. Hnutí SPD i renomovaní ekonomové se shodují, že k takto vysokému rozpočtovému deficitu není v době, kdy nepanuje žádná mimořádná společenská situace či krize, absolutně žádný důvod. Na zásadní nebezpečí zvyšování zadlužení státu ze strany Fialovy vlády nedávno ve své zprávě upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad, který konstatoval, že zadlužování v ČR bylo vloni druhé nejvyšší v EU. Za poslední tři roky, kdy je u moci Fialova vláda, se veřejný dluh ČR navýšil o 50 % a už přesáhl hranici tří bilionů korun! Rapidně rostou i výdaje na pouhé splácení úroků z gigantických dluhů ČR. Jenom letos činí 95 miliard korun, což odpovídá třetině všech investic státu za tento rok. Hnutí SPD s tímto návrhem rozpočtu nesouhlasí, a proto navrhneme jeho zamítnutí, případně vrácení k přepracování.

2. Fialova vláda škodí naší zemi. Česká republika a její občané chudnou.

České ekonomice se pod vedením Fialovy vlády nedaří. Oproti loňskému roku se například propadla průmyslová výroba o 3,4 % a inflace oproti loňsku opět stoupla o 2,2 %. Ani po pěti letech se tak jako jediná země EU nedostaneme na předcovidová čísla. Česká republika a její občané chudnou a hospodářství stagnuje, ale na druhou stranu dosavadní finanční podpora Fialovy vlády Ukrajině od roku 2022 činí přes 120 miliard korun (tyto údaje vyplývají z dat našeho Ministerstva práce a sociálních věc a Institutu světové ekonomiky v německém Kielu, která byla zveřejněna v minulých dnech). Fialova vláda také podporuje Green Deal a Migrační pakt EU, na druhou stranu ale odmítá od 1. září dorovnat platy státním zaměstnancům s nejnižšími příjmy. Jedná se mj. o nepedagogické pracovníky ve školství, sociální pracovníky, zapisovatele u soudů a další profese. Propad reálných příjmů těchto nízkopříjmových zaměstnanců státu za dobu působení Fialovy vlády přitom již přesahuje 20 % a jejich základní tarifní platy jsou často nižší než aktuální minimální mzda! Všechny tyto kroky jsou potvrzením, že tato vláda není odpovědnou vládou odborníků, její kroky jsou zcela asociální a směřují proti zájmům občanů České republiky. Pro hnutí SPD jsou naši občané na prvním místě!

3. Kolaps digitalizace stavebního řízení způsobil škody za zhruba dvě miliardy. Ivan Bartoš i celá Fialova vláda by měli vyvodit odpovědnost.

Od 1. července měla být plně funkční digitalizace stavebního řízení, která ani po dvou měsících nefunguje a celý systém zkolaboval. Bývalý způsob provádění stavebního řízení účinností nového zákona skončil a nový je zcela nefunkční. Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) proto plánuje na schůzi Poslanecké sněmovny 10. září přednést zprávu o stavu digitalizace stavebního řízení. Hnutí SPD tento krok považuje za naprosto nedostatečný. Na místě je svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k této záležitosti či spíše mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které by se hlasovalo o nedůvěře vládě Petra Fialy, protože rozsah a délka kolapsu stavebního řízení a jeho dopady jsou už i zodpovědností premiéra. Hnutí SPD je jednoznačně přesvědčeno, že ministr Bartoš by měl být vzhledem k absolutnímu manažerskému selhání během digitalizace stavebního řízní a způsobeným škodám okamžitě odvolán. Tyto škody jsou ekonomy odhadovány za červenec a srpen minimálně na 2 miliardy korun a jejich objem neřešením situace ze strany vlády neustále roste. Českým občanům se navíc kvůli tomu zdraží nové byty průměrně o stovky tisíc korun. Do ztráty se dostávají nejen občané, ale i architekti, projektanti, stavební firmy, stavebníci, města a obce. Právě pro takovéto případy hnutí SPD dlouhodobě prosazuje uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnost politiků za škody, které způsobí při výkonu své funkce.

4. Kvůli Fialově vládě máme největší propad reálných mezd v rámci zemí OECD. Krajské volby budou referendem o vládě.

Petr Fiala se na výstavě Země živitelka ve svém vystoupení chlubil tím, že jsme nejlepší v levném jídle v rámci zemí OECD. Není to pravda, Petr Fiala lže! Pro jeho vládu se mezi občany ustálil termín „Fialova drahota", což je více než příznačný název. Jestli jsme v něčem v rámci zemí OECD opravdu první, tak je to v propadu reálných mezd. Ceny potravin jsou v České republice také mimořádně vysoké. Například jenom cena chleba se za Fialovy vlády zvýšila o 50 %, cena hovězího a vepřového masa o 40 % atd. Za necelé tři týdny proběhnou volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu, které budou zároveň referendem o vládě Petra Fialy. Je potřeba začít na krajích a vystavit stopku asociální vládě Petra Fialy. Proto přijďte k volbám a dejte svůj hlas kandidátům hnutí SPD, kteří kandidují v krajích v rámci koalic s Trikolorou a případně s dalšími vlasteneckými stranami a hnutími.

5. Hnutí SPD přeje všem žákům, pedagogům a dalším nepedagogickým pracovníkům ve školství úspěšný a inspirativní start do nového školního roku!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

