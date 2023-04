Rozvoral (SPD): Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim občanům a firmám

reklama

Vážení přátelé,

zažili jsme nejdražší Velikonoce v naší novodobé historii. Máme jedny z nejdražších energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací, drahé potraviny, klesající reálné mzdy a nemáme ani základní léky. Navzdory předvolebním slibům ministr financí Stanjura oznámil zvyšování daní. Ministr vnitra Vít Rakušan svou snahou omezit výplatu důchodů na pobočkách pošty poškodí důchodce. Česká pošta potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů politických trafikantů. Nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu a omezování valorizace důchodů, které prosazuje Fialova vláda. Fialova vláda také podpořila opatření EU, které výrazně poškodí Českou republiku. Čím dál více se ukazuje ekonomická nevýhodnost členství ČR v EU.

1. Zažili jsme nejdražší Velikonoce v naší novodobé historii. Máme jedny z nejdražších energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací, drahé potraviny, klesající reálné mzdy a nemáme ani základní léky

Zažili jsme nejdražší Velikonoce v naší novodobé historii. Například vejce zdražily na 6 korun za kus, zatímco vloni stály 3,50 koruny. Kilogram cukru aktuálně stojí 33 korun, zatímco vloni stál 19 korun. Vejce se aktuálně dokonce dováží z Rumunska a Bulharska a stále se jejich dovoz cenově vyplácí a jsou levnější, než za co se prodávají vejce z našich chovů. Máme jedny z nejdražších cen energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací (16 %) a jedny z nejdražších potravin. Navíc v minulém roce klesly reálné mzdy v ČR o 7,5 % kvůli vládou nezvládnuté vysoké inflaci. Stále nám chybí i základní léky.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

K tomu vláda Petra Fialy (ODS) rekordně zadlužuje stát. Občané jezdí do Německa, Polska a Rakouska za kvalitnějšími, ale zejména levnějšími potravinami. Aby občané jezdili za levnými nákupy do Polska, radí i ekonomický poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. Uvedl to v nedělním pořadu Partie na TV Prima.

Takto tedy funguje současná vláda, která má pouze třetinovou (34 %) podporu veřejnosti a u moci jí drží už pouze veřejnoprávní a provládní média. Přitom vláda má regulační nástroje, které ale nevyužívá. Už i portugalský parlament v minulém týdnu schválil zavedení nulové sazby daně z přidané hodnoty na 40 vybraných druhů potravin do října tohoto roku. Portugalsko je tak po Polsku další evropskou zemí, která zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny.

Hnutí SPD již více než rok navrhuje snížení DPH u potravin na nulovou sazbu, protože ta současná (15 %) je prakticky nevyšší v Evropě. Kromě toho požadujeme zavést do zákona pro maloobchodní řetězce povinnost nakupovat určitou část potravinářských komodit, které lze vyprodukovat v České republice, od našich domácích výrobců. Toto jsou konkrétní návrhy a opatření, jež pomohou jak našim zemědělcům a potravinářům, tak hlavně českým spotřebitelům.

2. Navzdory předvolebním slibům ministr financí Stanjura (ODS) oznámil plošné zvyšování daní

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 5% Nezískají 95% hlasovalo: 6759 lidí

Ministr financí Fialovy vlády Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že vláda zásadně zvýší DPH a tím všem lidem plošně zdraží léky, vodné a stočné, veřejnou dopravu, stravovací služby, teplo atd. Vláda chce zrušit sníženou 10% sazbu DPH a zvýšit ji na 14 % a dále nově převést do nejvyšší 21% sazby vodné a stočné, palivové dřevo, teplo, opravy obuvi, ubytovací služby, vstupenky na sportovní a kulturní akce atd.

Vláda by tím podle ministra Stanjury zvýšila příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně. Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim firmám a občanům a s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme. Je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. Pro Ukrajince vláda jen za poslední rok utratila i na dluh přes 50 miliard korun, ale naše občany nadále sdírá z kůže? Podpořte SPD ve volbách a pojďme vyměnit Fialovu vládu!

3. Ministr vnitra Vít Rakušan svou snahou omezit výplatu důchodů na pobočkách pošty poškodí důchodce. Česká pošta potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů politických trafikantů.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod něhož spadá řízení České pošty, označil minulý týden vyplácení důchodů na pobočkách České pošty za velké bezpečnostní riziko. Chystá se proto omezit vybírání důchodů v hotovosti na těchto pobočkách. Jde o další krok vlády, který by tvrdě existenčně poškodil naše seniory a mnohým z nich by v podstatě znemožnil přístup k jejich zákonným důchodům, jelikož nemají zřízeny bankovní účty.

Zároveň jde o alibismus, kterým se ministr Rakušan snaží předejít budoucím nevyhnutelným problémům při výběru důchodů po plánovaném nesystémovém a chaotickém zrušení tří set poboček České pošty, které dosud ve větších městech obsluhují statisíce klientů. Ministrův návrh je zároveň součástí tlaku na omezování používání hotovosti, což je velmi nebezpečný a pro hnutí SPD absolutně nepřijatelný trend.

My naopak požadujeme zakotvit právo na používání peněžní hotovosti do ústavního pořádku České republiky. Zrušení tří set poboček České pošty vládou Petra Fialy (ODS) nevratně poškodí tisíce domácností, naše seniory a také výrazně sníží dostupnost veřejných poštovních služeb po celém území České republiky. Česká pošta vyžaduje hloubkový audit hospodaření a potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů a vlivu politických trafikantů. To je názor SPD.

4. Nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu a omezování valorizace důchodů, které prosazuje Fialova vláda

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro server Novinky minulý týden potvrdil, že vláda počítá s tím, že se věk odchodu do starobního důchodu má postupně zvyšovat podle průměrného věku dožití nad současných 65 let. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Hranici 65 let pro vznik nároku na starobní důchod považujeme za nepřekročitelnou a neprolomitelnou i z toho důvodu, že klíčový parametr, doba dožití ve zdraví, se již desítky let nezvyšuje a pohybuje se na úrovni 62 let u mužů a 64 let u žen.

Hranice věku odchodu do důchodu v 65 letech je podle hnutí SPD maximální s tím, že u fyzicky náročných profesí musí být nižší. To budeme prosazovat i v komisi pro důchodovou reformu. Ministr Jurečka současně naplno přiznává, že se vláda chystá od příštího roku citelně snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné chce dokonce úplně zrušit a nahradit je nízkou sociální dávkou na časově omezenou dobu.

Toto podle nás není důchodová reforma! Ohledně budoucí udržitelnosti našeho průběžného důchodového systému máme v SPD jasnou představu včetně řady konkrétních návrhů. V první řadě je to nutnost dlouhodobé systémové prorodinné politiky a podpory porodnosti v pracujících rodinách. Dále daňová zvýhodnění, vyšší rodičovský příspěvek a porodné, zajištění dostatečné kapacity ve školkách a školách a masivní státní podpora dostupného bydlení, včetně nízkoúročených novomanželských půjček. Důležité je i vytvořit prostředí pro trvalý růst reálných mezd. To jsou recepty na důchodovou reformu SPD, a nikoliv asociální návrhy ministra Jurečky a Fialovy vlády.

5. Fialova vláda podpořila opatření EU, které výrazně poškodí Českou republiku. Čím dál více se ukazuje ekonomická nevýhodnost členství ČR v EU.

Zástupci vlád členských států EU, včetně ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) za Českou republiku, a zástupci Evropského parlamentu koncem března rozhodli o zvýšení dosavadního závazku podílu na celkové spotřebě energie v roce 2030 z tzv. obnovitelných zdrojů (solární, větrná a vodní energie) z 32 na 42,5 procenta. Podle energetických analytiků jde o velmi ambiciózní a obtížně realizovatelný cíl, který budou doprovázet spory členských států při rozdělení plnění tohoto závazku.

Tento závazek rovněž povede k dalšímu růstu cen elektřiny a zemního plynu a k razantnímu zvýšení dotací z veřejných rozpočtů producentům energie z obnovitelných zdrojů. To ještě zvýší již tak enormní zadlužení našeho státu. Čím dál více se tak ukazuje ekonomická nevýhodnost členství České republiky v EU. Hnutí SPD proto trvá na přijetí zákona o všeobecném a funkčním závazném celostátním referendu, ve kterém by naši občané mohli hlasovat například i o vystoupení z EU.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

