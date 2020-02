Rozvoral (SPD): Islámská ideologie u nás nesmí nikdy zakořenit – ponaučením je Francie!

reklama

To s sebou zákonitě pro Francouze nese plno hrozeb, mezi kterými dominují teroristické útoky.

Hnutí SPD si je plně vědomo, jakou hrozbu představují nelegální imigranti, kteří se různými nelegálními cestami pokoušejí dostat do evropských zemí. Jejich úsilí je vedeno převážně touhou po životě ve vyspělých zemích, bez povinnosti pracovat, ale co nejlépe využívat sociální systém, posilovat zde své komunity a prosazovat své zvyky a náboženství. To je velká hrozba, neboť většina z těchto imigrantů jsou vyznavači islámské ideologie a mnozí se hlásí k Islámskému státu, který stojí za celou řadou teroristických útoků v evropských zemích za poslední roky.

Mezi země, kde je podle statistik nehorší situace, se řadí i Francie, která stále podporuje příliv nelegálních imigrantů do Evropy. Imigranti využívají všechny možné podvodné způsoby a to hned u jejich vstupu do zemí EU. Francie též od roku 2015 neustále čelí teroristické hrozbě. V minulém roce zažila tři teroristické útoky. V březnu zradikalizovaný vězeň napadl nožem dozorce, v květnu výbuch bomby v lyonském pekařství zranil 14 lidí a začátkem října zaměstnanec pařížské prefektury Michael Harpon ubodal čtyři kolegy. Dle vyjádření jeho manželky před necelými dvěma lety přestoupil na islám. Za více než čtyři roky se obětí terorismu stalo ve Francii 255 lidí a mohlo jich být ještě více. Podle ministerstva vnitra se od roku 2013 podařilo zabránit celkem 60 útokům.

Hrozby teroristických útoků ve Francii ale nepolevují ani v tomto roce, o čemž svědčí i případy, které se odehrály v průběhu ledna. Jednu oběť a několik zraněných si hned v pátek 3. ledna vyžádal útok na předměstí Paříže ve Villejuif, kde muž v parku napadal nožem kolemjdoucí. Útočníka policie zastřelila. Byl jim 22letý mladík, který před dvěma lety konvertoval k islámu. Útok byl proveden na předměstí Paříže Villejuif (město Židů). Útočník při útoku nožem křičel “Alláhu akbar!”. Prvního kolemjdoucího nechal být, protože začal recitovat arabsky muslimské vyznání víry. Další tři lidé už takové štěstí neměli a byli pobodáni. Jeden z pobodaných zemřel, když bránil před útočníkem svou ženu. Prokuratura potvrdila, že ve věcech islamisty se našly islamistické materiály a závěť a že se jednalo o plánovaný teroristický útok.

V západní Francii bylo 25. ledna zadrženo sedm lidí podezřelých z terorismu. Agentura AFP informovala, že ve skupině jsou muži ve věku mezi 16 a 38 lety. Pařížský protiteroristický soudce je obvinil ze spolčování se s pachateli teroristické činnosti a jsou podezřelí z přípravy násilných činů ve Francii. Vyšetřování se soustředí na muže, který se narodil v Sýrii a v roce 2015 přijel do Francie, měl palestinský pas, a status uprchlíka získal několik měsíců po vstupu na francouzské území. Francouzské úřady ho označují jako Muhammada D., který je napojený na IS. Byl podle všeho páteří skupiny, která se vytvořila kolem zradikalizovaných lidí v oblasti Brestu a kterou několik let sledovaly speciální služby. Při zadržení skupiny se našly návody, jak získat výbušniny nebo jed, a také propagandistický materiál nového šéfa IS. Skupina si podle vyšetřovatelů hodlala obstarat zbraně a rozhodovala o cílech svých příštích útoků.

Hnutí SPD odsuzuje všechny teroristické útoky páchané po celém světě. Tyto útoky probíhají naneštěstí i v zemích Evropské unie a jejich pachateli jsou převážně vyznavači islámské ideologie hlásící se k tzv. Islámskému státu. Proto budeme všemi dostupnými prostředky usilovat o to, aby se k nám žádný imigrant nedostal.

