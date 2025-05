Richterová (Piráti): Blažek velmi dobře věděl, co dělá

Děkuju pěkně. Pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek je velmi zkušený politik. Myslím, že tohle je věc, na které se tady v sále, bych řekla, skoro všichni shodnou. Určitě to je člověk, který ví, že takováhle akce, akce miliarda nebo tři miliardy vzbudí obrovskou pozornost. A já nevěřím tomu, že by prostě do detailu neznal okolnosti té záležitosti. Pokud jsem to dobře sledovala na obrazovce, tak zde vystupoval dvě až tři minuty. To přece není možné. Ve skutečnosti jsou i obrovské otazníky u té novely trestního zákoníku, která bude následovat při projednávání. K tomu se dostane ještě náš předseda poslaneckého klubu, který se téhle oblasti podrobně věnuje.

Ale já prostě to jenom řeknu z pohledu běžných lidí. Jak si mají lidé vysvětlit to, že ministr spravedlnosti tvrdí: Někdo vám nabízí bitcoiny, tak si je vezmete a máte k tomu ještě naprosto jasná rozhodnutí, která říkají, že nepochází z ničeho nelegálního. To jsou tedy argumenty pana ministra Blažka. Ale přitom aspoň podle jakoby veřejně tvrzených zpráv, například Deníku N a novinářky Zdislavy Pokorné, verdikty, které prostudovali, nikde netvrdí, že Jiříkovský ty bitcoiny získal legální cestou. Soud sice nade vší pochybnost neprokázal, že by pocházely z obchodu s drogami, konstatoval však, že k nim Jiříkovský nemohl přijít prostřednictvím svých oficiálních příjmů. A to tvrzení o tom, jak Jiříkovský bitcoiny získal, soud označil za lživá. Takže původ peněz je naprosto nejasný. Ještě připomenu, že tedy ten rozsudek první i odvolací instance s odkazem na znalecké posudky konstatuje, že Jiříkovský získal z provizí za obchod s narkotiky nejméně 679 bitcoinů. Zároveň ale podotýká, že obžalovaný v souvislosti s dalšími obchody mohl získat i další peníze.

Teďka jenom zdůrazním to, co napsal odvolací Vrchní soud v Olomouci. Nicméně tyto další finanční prostředky nelze na základě provedených důkazů bezpečně spojit s obchody s omamnými a psychotropními látkami. Takže jak se to dá říct normálním lidským jazykem? Že soud prostě neuměl nade vší pochybnost prokázat, že tyto peníze pocházely konkrétně z obchodu s drogami, a proto rozhodl ve prospěch obžalovaného. Ale to, že o tom Pavel Blažek říká: máte k tomu ještě naprosto jasná rozhodnutí, která říkají, že nepochází z ničeho nelegálního, to prostě není pravda. Jenom neuměli prokázat tu spojitost, ale jasně říkali, že k těm penězům pan Jiříkovský nemohl přijít oficiální cestou. Takže byla naprosto jednoznačně vyvrácena obhajoba obžalovaného v tom směru, že bitcoiny, se kterými v předmětné době disponoval, získal legálním způsobem. A to bylo takové tvrzení vytěžením na počítačích, kde pracoval jeho dědeček. Tohle je v tom soudním verdiktu.

Takže když pan ministr tvrdí, že ten miliardový dar dobrovolně, z čistého altruismu poskytnutý našemu státu prostě nepochází z nelegálností, tak ignoruje, že ty peníze přitekly, a to cituji Lukáše Valáška, přímo z konta nechvalně proslulého drogového tržiště. A tohle je to, s čím se tady musíme vyrovnat. A za mě absolutně nedává smysl, že by pan ministr spravedlnosti potřeboval nějakou další přípravu. Je to velmi zkušený politik. Podle mě velmi dobře věděl, co dělá.

PhDr. Olga Richterová Piráti



