Válková (ANO): Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

Děkuju, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, to je smutný začátek dnešního jednacího dne. Myslela jsem si, že se ničeho takového nedožiju v Poslanecké sněmovně. Já jsem hned, když jsem se dozvěděla o té kauze, protože kauza už to je, tak jsem reagovala tak, že jsem řekla po svých velmi trpkých zkušenostech s médii, že to je mediální zkratka, mediální nesmysl a že tomu nevěřím.

Pak jsem to opravila, to jsem dala okamžitě na síť X, že teď je na řadě pan ministr Blažek, který musí přesvědčivě a s věcnou argumentací odstranit pochybnosti o tom, že se tady nemůže jednat... Tady některé ty trestné činy padly, a to nemyslím třeba u něj, ale u jeho spolupracovníků nebo u jiných osob, o podezření podle třeba § 217 legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Takže těch možností je více.

Současně se tam napsala, že právě rezort - jako bývalá ministryně - rezort spravedlnosti je taková velmi delikátní instituce, pokud jde o spravedlnost a předvídatelnost práva, a také velmi kritický pohled veřejnosti na to, i na tu představitelku, představitele, a protože je třeba okamžitě rozptylovat případné pochybnosti. Ty se podle mého přesvědčení, a řekla to už tady moje kolegyně paní předsedkyně našeho poslaneckého klubu Alena Schillerová, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, nemůže k tomu dojít a nemůžou se tady rozptýlit v rámci dvou nebo i tří, čtyř bodů, a dát současně i možnost panu ministru Blažkovi, aby kompetentně... - já si teď dovolím takový malý šťouchanec, a omlouvám se vám, pane ministře - a nejenom takovou opravdu žoviální zkratkou a tím, že řeknete, že to je úplný nesmysl a že přece se milion neztratil, naopak přibyl, ale nám jde o ten způsob, jak přibyl, a vy to velmi dobře víte, tak aby měl možnost se připravit na takovouhle věcnou diskusi, abychom my měli možnost si prostudovat případná... Nebo ne případná, ona už padla některá soudní rozhodnutí, abychom postupovali na základě faktů a ne domněnek a ne novinářských informací.

Takže to, co bude dostupné, to je třeba si prostudovat a celý případ takto ohodnotit. Závěr, který bychom udělali dneska, by nemusel být spravedlivý a přesný. Nicméně jedno je jasné. Je ohrožena důvěra veřejnosti v rezort spravedlnosti, je ohrožena důvěra veřejnosti v osobu pana ministra Blažka a bude na něm, jestli se mu podaří tu důvěru znovu získat tím, jak bude vystupovat v Poslanecké sněmovně, pokud, jak říkal, a to já velmi kvituji a za to už předem mu jistě děkujeme, že se tady nebudeme už dlouho zdržovat a odsouhlasíme si ten pořad schůze nebo začneme ten pořad schůze, který je naplánován, a ta mimořádná schůze se skutečně bude konat a tam dostane dostatečný prostor se obhájit, nebo neobhájit. To teď opravdu nevíme. A předčasné závěry v takovéhle kauze, kdy se otřásá tedy vlastně rezort spravedlnosti podle mého názoru v očích veřejnosti v základech, tak je třeba si ten čas rozhodně udělat.

Takže já tady teď nebudu dál říkat, co mě napadlo, když jsem pozorně sledovala a dělala jsem si poznámky, když vystupovala poslankyně paní Olga Richterová a pan poslanec Jakub Michálek, vaším prostřednictvím. Řada těch věcí se musí zodpovědět a nesmí se to odbýt banálním tvrzením, že přece o nic nešlo a je všechno v pořádku.

Takže ještě jednou. Podpoříme vaše body na zařazení, na projednání na tuto schůzi, protože si myslíme, že to projednat je nutné.

Na druhé straně, jak zde bylo řečeno paní předsedkyní našeho poslaneckého klubu Alenou Schillerovou, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, není to momentálně vhodný čas a vhodné místo a měli bychom dát prostor i panu ministru Blažkovi, aby se mohl obhájit v dostatečném časovém prostoru a dostatečně připravený. (Předsedající: Čas.) Rozhodně tím nechci ale tuto věc smést ze stolu. To upozorňujeme, že tady budeme velmi důslední. Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky