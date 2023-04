Rozvoral (SPD): Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie

reklama

Vážení přátelé,

hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky a ochranu zdraví českých občanů a zájmů českých zemědělců. Čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na tzv. paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě. Zákony prosazené Fialovou vládní pětikoalicí zvyšují pravděpodobnost zapojení českých občanů do válečného konfliktu mimo území naší země. Podle SPD je ale hlavním úkolem Armády ČR zajistit obranu České republiky. Stavíme se proti manželství homosexuálů i jejich adopci dětí, proti Istanbulské smlouvě i proti trestání Maďarska. Všechny tyto škodlivé věci prosazuje prezident Petr Pavel. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie! Nové opatření EU výrazně prodraží průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti. Odmítáme Green Deal i emisní povolenky. Hnutí SPD se nebude ve volbách spojovat s těmi subjekty, které podporují členství ČR v Evropské unii.

1. Hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky a ochranu zdraví českých občanů a zájmů českých zemědělců

Česká vláda nemíní na rozdíl od vlád Polska, Maďarska či Slovenska uvalit zákaz na dovoz nekvalitního a zdraví škodlivého ukrajinského obilí, které může obsahovat v Evropské unii zakázané pesticidy, jak již prokázaly některé kontroly právě v sousedních zemích České republiky. Oznámil to ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který svůj postoj zdůvodňuje nutností dodržovat podmínky jednotného trhu Evropské unie.

Je tedy evidentní, že česká vláda upřednostňuje zájmy Evropské unie a jejích institucí před zájmem na ochraně zdraví českých spotřebitelů. Ukrajinské obilí se navíc do zemí EU nyní vyváží bez celních přirážek, přestože Ukrajina není členským státem Evropské unie, což výrazně poškozuje i naše domácí zemědělce. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha v této souvislosti uvedl, že zásoby obilí jsou po dovezení ukrajinské pšenice do České republiky příliš vysoké, zatímco jeho kvalita je nízká. Navíc hrozí, že mnohem kvalitnější české obilí nebude už možné ani uskladnit.

Pokud k tomu dojde, může se stát, že si čeští občané budou nuceni kupovat méně kvalitní mouku a pečivo z ukrajinského obilí, zatímco čeští zemědělci budou muset svou úrodu spálit. Celá tato situace je tak dalším přímým důkazem toho, jak škodlivé jsou zásahy Evropské unie do záležitostí jejích členských států a jaké negativní dopady má tzv. Společná zemědělská politika Evropské unie. Hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky, obnovení suverenity českého státu, ochranu zdraví českých občanů a oprávněných ekonomických zájmů českých zemědělců.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

2. Čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na tzv. paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě

Čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na tzv. paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě. Vyplývá to z aktuální analýzy Evropského statistického úřadu – Eurostatu. Čeští občané a podnikatelé platili v tomto období za jednu kilowatthodinu silové elektřiny 38 eurocentů, což byla v absolutních číslech čtvrtá nejvyšší cena v Evropě a po přepočtu na paritu kupní síly, spolu s Rumunskem, dokonce cena v rámci Evropy nejvyšší.

Ještě větší změnu k horšímu zaznamenaly české domácnosti a firmy z hlediska dodávek zemního plynu. Cena za jednu kilowatthodinu plynu stoupla ve sledované době o 90 %, na 19 eurocentů. Jde opět o nejvyšší cenový tarif v přepočtu na kupní sílu v celé Evropě. Vysoké ceny elektřiny a plynu jsou rovněž hlavní příčinou rekordní míry inflace v České republice, která je opět jednou z nejvyšších v Evropě.

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6180 lidí

Tyto údaje Eurostatu mimo jiné ukazují, že Fialova česká vláda pro snížení cen energií neudělala prakticky nic a že špatně provedené a opožděné zastropování cen nepřineslo žádné pozitivní dopady. Naopak vládám Maďarska, Polska, Slovenska či Chorvatska se podařilo díky vhodně zvoleným regulačním opatřením udržet ceny kilowatthodiny elektřiny pod úrovní 20 eurocentů a ceny kilowatthodiny plynu pod 5 eurocenty. Což je v případě elektřiny polovina a v případě plynu čtvrtina české ceny!

Tato data jasně demonstrují neschopnost či neochotu české vlády skutečně efektivně bojovat za snížení cen elektřiny a plynu v České republice. Přitom k tomu má česká vláda mnohem lepší výchozí předpoklady než mnohé evropské země i díky tomu, že jsme ve výrobě levné elektřiny naprosto soběstační, a ještě ji vyvážíme.

SPD jasně říká, že je nutné tohoto potenciálu co nejrychleji využít, zastropovat ceny elektřiny na nízké úrovni přímo u jejích domácích výrobců a výrazně snížit i cenové stropy pro spotřebitele. To předpokládá získat plnou kontrolu státu nad největším domácím producentem elektřiny, společností ČEZ, a převzít plnou odpovědnost za proces výroby, distribuci a prodej elektřiny.

3. Zákony prosazené pětikoalicí zvyšují pravděpodobnost zapojení českých občanů do válečného konfliktu mimo území naší země. Podle SPD je ale hlavním úkolem Armády ČR zajistit obranu České republiky.

V minulém týdnu byly v Poslanecké sněmovně v závěrečném třetím čtení stranami vládní koalice a hnutím ANO schváleny podstatné změny obranné legislativy. Hnutí SPD bylo jediným subjektem, jehož poslanci hlasovali proti těmto změnám zákonů navržených vládou Petra Fialy (ODS) a ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), které mimo jiné zvyšují pravděpodobnost zapojení občanů České republiky do válečného konfliktu mimo území naší země. Nesouhlasili jsme ani se zavedením institutu tzv. „předurčení pro doplnění ozbrojených sil" do branného zákona, který rovněž výrazně usnadní mobilizaci a vyslání českých občanů do vojenských operací v zahraničí. To samé platí i o zkrácení lhůty od doručení povolávacího rozkazu k nástupu na vojenské cvičení nebo operační nasazení na pouhé tři dny.

Ve všech těchto případech se jedná o civilisty nepatřící k profesionálním příslušníkům Armády České republiky i jejích aktivních záloh. Poslanci hnutí SPD hlasovali i proti vládnímu návrhu zákona o financování obrany, který zavádí zvláštní pravidla pro financování rozpočtové kapitoly ministerstva obrany s cílem v každém kalendářním roce zajistit, aby nebylo možné celkový objem rozpočtu na obranu snížit pod 2 % hrubého domácího produktu.

Jde o velmi nestandardní legislativní opatření, zejména v době, kdy vinou vlády Petra Fialy (ODS) enormně roste státní dluh a kdy je třeba pomáhat hlavně českým občanům, kterým se razantně propadá životní úroveň. Navíc je zde důvodné riziko toho, že resort obrany takto ohromné finanční prostředky nestihne rozumně investovat v souladu se skutečnými potřebami Armády České republiky a obranyschopnosti našeho státu. To by bylo neomluvitelné plýtvání penězi českých daňových poplatníků, nemluvě o značných rizicích korupce velkého rozsahu při armádních nákupech ze zahraničí.

Dle hnutí SPD by měl být postup přesně opačný: Stanovit priority, aktualizovat vojenské obranné dokumenty, zjistit, co se dá v daném kalendářním roce nakoupit a v jakých cenách a až podle toho sestavit obranný rozpočet, samozřejmě se silným zapojením domácího obranného průmyslu a s vědomím toho, že hlavním úkolem Armády České republiky je zajistit obranu území a obyvatel České republiky. To je názor SPD!

4. Stavíme se proti manželství homosexuálů i jejich adopci dětí, proti Istanbulské smlouvě i proti trestání Maďarska. Všechny tyto škodlivé věci prosazuje prezident Petr Pavel.

Prezident České republiky Petr Pavel minulý týden na tiskové konferenci v Bruselu podpořil zavedení institutu manželství pro stejnopohlavní páry do českého právního řádu i jejich nárok na adopci dětí. Vyzval rovněž k ratifikaci Istanbulské úmluvy a vyjádřil lítost nad tím, že se Česká republika nepřipojila k žalobě Evropské komise na Maďarsko kvůli přijetí zákona, který zakazuje propagaci homosexuality a transsexuality na maďarských školách pro děti a mládež do 18 let.

Všechny tyto skutečnosti potvrzují obavy hnutí SPD z toho, že nově zvolený prezident nebude reprezentantem zájmů všech občanů České republiky, že bude naši společnost spíše rozdělovat, a že nebude hájit národní priority našeho státu, ale spíše jednat v zájmu zahraničních mocností a nadnárodních uskupení. SPD trvá na tom, že manželství je výlučným svazkem muže a ženy a podporujeme i zavedení této definice do české Ústavy.

Jednoznačně preferujeme i výchovu dětí v tradiční rodině, kde rodičovský pár tvoří muž a žena. Každé dítě má rovněž právo znát oba své biologické rodiče (i prarodiče) a vyrůstat s nimi, pokud je to možné. Rodičovství naopak není všeobecným právem, které lze udělit komukoli. Odmítáme experimentování s dětmi a uznáváme právo každého státu upravit si poměry v oblasti rodinné politiky či sexuální výchovy na školách zcela dle svého vlastního uvážení. Proto považujeme žalobu Evropské komise na Maďarsko za projev nepřijatelné mocenské arogance a nepřípadného vydírání suverénního státu.

Podpora prezidenta Pavla této žalobě je přímým útokem na spolupráci zemí tzv. Visegrádské čtyřky, kterou považujeme za základ naší zahraniční politiky. Z obdobných důvodů odmítáme i ratifikaci Istanbulské úmluvy Českou republikou, protože by to přineslo naše další podřízení mezinárodním institucím a mezinárodním soudům. S prvními kroky a prohlášeními prezidenta Pavla v oblastech vnitřní a zahraniční politiky vyjadřujeme ostrý nesouhlas!

5. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie!

Prezident Pavel po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem také vyzval k tomu, aby byly do konce letošního roku zahájeny přístupové rozhovory s Ukrajinou o jejím členství v Evropské unii. Přistoupení Ukrajiny k Evropské unii, přestože pro to nesplňuje ani ty základní podmínky, a to dlouhodobě bez ohledu na aktuálně probíhající válečný konflikt, znamená pak zásadní ekonomické i bezpečnostní riziko pro všechny členské státy Evropské unie, přičemž Česká republika by patřila mezi takto nejvíce ohrožené země.

6. Nové opatření EU výrazně prodraží průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti. Odmítáme Green Deal i emisní povolenky

Poslanci Evropského parlamentu minulý týden schválili ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu (tzv. systém ETS) do roku 2034 a zpoplatnění emisí z vytápění budov a v silniční dopravě (systém ETS II) od roku 2027. Ke konečnému vstupu těchto nesmyslných – a nejen pro Českou republiku všestranně škodlivých – opatření v platnost je ještě třeba závěrečný souhlas vlád členských zemí Evropské unie. Naprosto absurdní je pak skutečnost, že europoslanci následně podpořili vytvoření tzv. sociálního klimatického fondu, který má ochránit domácnosti a podnikatele před vysokými cenami energií a náklady na dopravu vyvolanými právě zpřísněním systémů emisních povolenek, který ti samí poslanci schválili krátce předtím!

Všechna tato opatření, která vycházejí z projektu Evropské unie Green Deal a legislativního souboru Fit for 55, povedou k dalšímu výraznému zdražení průmyslové výroby, dopravy, energií, vytápění, výstavby a nemovitostí. Hnutí SPD zásadně odmítá jak projekt Green Deal, tak i systém obchodování s emisními povolenkami, pro jehož zpřísnění nyní hlasovali i čeští vládní europoslanci zvolení za Piráty a TOP 09. Jde o další důkaz škodlivosti členství v Evropské unii pro budoucnost České republiky.

7. Hnutí SPD se nebude ve volbách spojovat s těmi subjekty, které podporují členství ČR v Evropské unii.

V sobotu 22. dubna proběhlo v Praze za účasti tří stovek delegátů, členů z celé republiky, jednání Celostátního grémia hnutí SPD. Předseda Tomio Okamura a další členové předsednictva hnutí zde členskou základnu informovali o nejaktuálnějších záležitostech vnitřní politiky a představili i taktický a strategický plán pro postup ve volbách do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2024. Cílem hnutí SPD pro všechny tyto volby je zvýšit své zastoupení měřené počtem získaných mandátů ve všech těchto orgánech.

Základním a nezbytným předpokladem pro splnění tohoto cíle je stabilní programové směřování hnutí, jehož základem je kritický postoj k členství České republiky v Evropské unii, které v současné době považujeme z hlediska národních, politických a ekonomických zájmů našeho státu a jeho občanů za jednoznačně škodlivé. Proto nemůže hnutí SPD uzavírat předvolební koalice se subjekty, které naopak členství České republiky v Evropské unii podporují a jejichž zástupci v Evropském i českém parlamentu hlasují pro nařízení a směrnice Evropské unie poškozující Českou republiku.

Stejně tak se nemůže SPD spojovat se stranami podporujícími členství ČR v Evropské unii a dávat prostor na svých kandidátních listinách subjektům a lidem, jejichž deklarovaným cílem je poškození a oslabení našeho politického hnutí. Vedení hnutí SPD na tomto jednání svého Celostátního grémia potvrdilo, že jeho stěžejním cílem a zájmem z dlouhodobého hlediska je získání podílu na výkonu vládní moci, tedy převzetí vládní odpovědnosti po nejbližších volbách do Poslanecké sněmovny.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Fialova vláda nemá důvěru občanů, a proto by měla podat demisi! Rozvoral (SPD): Základem důchodové reformy je podpora prorodinné politiky v pracujících rodinách Rozvoral (SPD): Itálie vyhlásila z důvodu nelegální imigrace do země nouzový stav! Rozvoral (SPD): Stát musí šetřit na výdajích, nikoli zvyšovat daně našim občanům a firmám

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama