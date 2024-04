Rozvoral (SPD): Migrační pakt EU, který odsouhlasil ministr vnitra Rakušan, zásadně odmítáme

reklama

Hnutí SPD zastává k nelegální migraci do zemí EU od samého počátku jednoznačný názor, kterým je nulová tolerance nelegálních imigrantů. Vrcholní představitelé EU se vůbec nepoučili z velké migrační vlny do zemí EU v roce 2015, kdy do současné doby nenašli žádný účinný nástroj, pomocí kterého by přílivu imigrantů do unijních zemí zamezili. Bruselští úředníci naproti tomu alibisticky připravili nový Migrační pakt EU, na kterém se na základě návrhů Evropské komise dohodly členské státy s poslanci Evropského parlamentu. Následně by se měl začít plnit od roku 2026.

Každý rozumně uvažující člověk sledující situaci v zemích EU nemůže uvěřit, že se přijetím tohoto dokumentu zamezí nelegální migraci. Nový migrační pakt vůbec neřeší příčiny migrace, ale jen stanovuje opatření k jejich důsledkům. Navíc je nastaven velmi pozitivně pro ty, kteří se rozhodnou nelegální cestou vstoupit do zemí Evropské unie, což je pro imigranty otevřenou pozvánkou do Evropy.

Cíl migračního paktu spočívá v odlehčení západním zemí EU a přesunout co největší část nepřizpůsobivých imigrantů do zemí střední a východní Evropy. Země západní Evropy se již nedokáží vypořádat s následky nelegální migrace a občané se v těchto zemích necítí bezpečně. S imigranty přišel zločin, extrémní růst násilí, terorismus, znásilňování, loupeže, vraždy a každodenní teror vůči původním Evropanům.

Současná pětikoaliční vláda v čele s premiérem Fialou od svého počátku, a hlavně v době svého předsednictví v EU, podporovala vznik tohoto dokumentu upravujícího pravidla jednotlivých unijních zemí vůči imigrantům. Následně v konečné fázi schvalování ho za Českou republiku podpořil ministr vnitra Vít Rakušan.

Bude-li česká vláda migrační pakt EU vehementně prosazovat a plnit ho, tak zcela zásadně zhorší bezpečnostní situaci České republiky a jejích občanů. Povinné přijímání nelegálních imigrantů naši republiku nevratně poškodí, bezpečnostně, civilizačně, ekonomicky i sociálně, to znamená ve všech směrech.

Nechceme v naší republice žádné vyznavače islámské ideologie, neboť se z nich mohou rekrutovat příznivci radikálního islámu, což představuje pro naše občany velké bezpečnostní riziko. Můžeme se sice z přijímání imigrantů vykoupit, ale stanovená cena 20.000 eur, tedy téměř půl milionu korun za jednoho imigranta, je nemyslitelná.

V souvislosti s tím, jak se dále bude vyvíjet situace s Migračním paktem EU, bude záviset na složení europoslanců. Nynější evropští komisaři podporují neziskové organizace podílející se na převozu imigrantů po moři do zemí EU a neúčinně bojují proti pašerákům imigrantů. Chceme-li, aby se to změnilo, musíme zajistit, aby se do Evropského parlamentu dostali europoslanci za hnutí SPD, kteří společně se svými kolegy ve frakci Identita a demokracie budou prosazovat zájmy, které vycházejí ze společného programu.

Vážení občané, přijďte prosím v červnu k volbám do Evropského parlamentu a podpořte naše kandidáty. Jen tak změníme politiku EU, včetně změn v Migračním paktu EU, nebo zrušení Green Dealu.

