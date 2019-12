Rozvoral (SPD): Ministři za ČSSD se na MPSV nechovají jako řádní hospodáři

Hnutí SPD souhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), že Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nezajistilo hospodárné a účelné vynakládání peněžních prostředků na pořízení, provoz a rozvoj ICT souvisejících s agendou výplat dávek. V době, kdy v jeho čele stála ministryně za ČSSD Michaela Marksová, obešlo MPSV v oblasti IT zakázek zákon o veřejných zakázkách, čímž vznikly nesrovnalosti v řádech stovek milionů korun. Nyní případ prošetřují vyšetřovatelé policie a pevně věříme, že budou ke kauze přistupovat profesionálně, apoliticky a po řádné dokumentaci předají spisový materiál na příslušné státní zastupitelství.

MPSV má nejvyšší rozpočtovou kapitolu ze všech ministerstev. Jeho celkový rozpočet na rok 2020 činí 688,2 mld. Kč. Zhruba 94 % této částky tvoří tzv. mandatorní výdaje, které jsou určeny například na důchody, rodičovský příspěvek a další nepojistné sociální dávky. Na ostatních výdajích ministerstvo (tzv. nemandatorní výdaje) může čerpat téměř 42 mld. Kč. V čele resortu stojí od července 2018 Jana Maláčová (ČSSD), před ní tam jako ministryně působila téměř čtyři roky (2014 – 2017) Michaela Marksová (ČSSD). Tyto ministryně jsou zcela zodpovědné za to, že se na ministerstvu za jejich působení nepracovalo a ani nyní nepracuje koncepčně a hospodárně. Toto tvrzení lze odůvodnit mnoha případy, pro názornost uvedu závěry z kontrolní akce č. 17/22 – Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí, které provedl NKÚ a následně ho schválilo kolegium NKÚ usnesením č. 9/VIII/2018. Cílem kontroly bylo prověřit, zda MPSV vynaložilo hospodárně a účelně prostředky státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj vybraných informačních technologií zajišťujících zejména agendu výplaty nepojistných sociálních dávek a systému zaměstnanosti. Kontrolované období bylo od ledna 2013 do února 2018.

Ze zprávy lze vyčíst mnoho pochybení vztahujících se k IT zakázkám, což se ministerstvu nepodařilo do současné doby vyřešit (v této věci jsou podána trestní oznámení). Uvedu pouze dva z celé řady příkladů, ve kterých ministerstvo nepostupuje jako řádný hospodář, což stojí státní pokladnu nemalé finanční prostředky:

1. Nové agendové systémy měly být v provozu od roku 2016, následně od roku 2017. Dle zjištění NKÚ k jejich spuštění do ukončení kontroly nedošlo, u informačního systému (IS) Zaměstnanost byl termín spuštění stanoven na 2.7.2018 a IS Sociální dávky by měl být připraven ke dni 1.1.2021. Přitom smluvní ceny za provoz stávajících systémů jsou až o 30,2 mil. Kč měsíčně vyšší než smluvní ceny u nově vysoutěžených, ale doposud nespuštěných systémů.

2. K zajištění činností v informačních komunikačních technologiích (ICT) mělo MPSV v roce 2017 vyhrazeno v sekci ICT 80 služebních míst. Ve skutečnosti jich bylo obsazeno pouze 52, tj. 65 %. MPSV nedostatek pracovníků řešilo nákupem externích ICT služeb (systémová integrace, projektové řízení apod.), za které např. v roce 2017 uhradilo 149 mil. Kč.

Zcela paradoxní je i to, že si ministryně Maláčová prosadila do rozpočtu na rok 2020 navíc 800 mil. Kč na transformaci IT systémů a tyto prostředky bude možné využít již v tomto roce. V příštím roce může MPSV navíc získat dalších až 1,3 mld. Kč.

Hnutí SPD prosazuje hmotnou odpovědnost politiků. V posledním listopadovém týdnu tohoto roku prošel v Poslanecké sněmovně závěrečným třetím čtením náš návrh zákona o majetku České republiky, což je zákon o hmotné odpovědnosti všech, kteří hospodaří s veřejnými penězi a majetkem. Nyní postupuje zákon do Senátu a následně k podpisu prezidentovi. Jedná se o obrovský úspěch hnutí SPD. Jedině tak bude docíleno toho, aby se s penězi patřící nám všem hospodařilo co nejlépe a ne tak, jak to činí ministři z ČSSD na MPSV.

