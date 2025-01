Rozvoral (SPD): Návrh je dalším důkazem naprostého odtržení Fialovy vlády od reality

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře,

ve svém vystoupení se rád vyjádřím k projednávanému bodu mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, kterým je vládní návrh zákona týkající se navýšení platů politiků.

Na úvod v této věci jenom potvrdím názor všech poslanců za hnutí SPD, že tento vládní návrh na zvýšení platu politiků tak, jak je navrhován ve sněmovním tisku číslo 825, rozhodně nepodpoříme. Považujeme ho za zcela nemravný a arogantní, a to zvláště v době, kdy se většina občanů České republiky potýká s poklesem reálných příjmů a rostoucími životními náklady. Podle tohoto návrhu by mělo dojít ke skokovému navýšení platů politiků o téměř 7 %. To je výsměch vůči všem našim slušným a pracujícím občanům, mladým rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům, tedy všem, kteří každý den bojují se stále zvyšujícími náklady na zajištění chodu svých domácností a jejich životní úroveň neustále klesá. Do těchto problémových situací je dostala svou nečinností a špatným řízením státu současná vláda v čele s premiérem Petrem Fialou. Místo toho, aby tato vláda příkladně ukázala solidaritu a odpovědnost se všemi těmito občany, rozhodla se zvýšit si své platy.

Hnutí SPD toto navýšení platů odmítá, a proto podalo vlastní pozměňovací návrh, ve kterém navrhujeme zmrazení platů politiků na dobu pěti let. V této věci též navrhujeme, aby byla vypracována nová právní úprava, která by navázala výši platů politiků na vývoj průměrné mzdy v České republice, což by zajistilo spravedlivější a transparentnější systém odměňování. Z tohoto důvodu vás vyzývám, abyste podpořili náš pozměňovací návrh na zmrazení platů politiků, zajištění spravedlnosti a solidarity s českými občany musí být naší prioritou. Je načase, abychom společně odmítli další projev drzosti a arogance vládních politiků a ukázali, že jsme skutečně odhodláni zastupovat zájmy našich voličů.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Předložený vládní návrh je dle našeho mínění dalším důkazem naprostého odtržení současné Fialovy vlády od reality, která svými opatřeními neustále přispívá k pomyslnému utahování opasků občanů, kdy jako příklad zmíním opatření vycházející z vládního konsolidačního balíčku, který platí už druhým rokem. Kdybych měl všechny body obsažené v konsolidačním balíčku, které mají negativní dopad na peněženky našich občanů, blíže rozebrat, tak by se mé vystoupení dosti protáhlo. Hnutí SPD dlouhodobě, tedy o svého počátku, bojuje za zájmy našich občanů a zároveň odmítáme jakékoliv privilegované zacházení s politiky. Naše země potřebuje odpovědně hospodařit, a to začíná u nás samotných, konkrétně u těch, kteří zastávají důležité vrcholné pozice v rámci řízení republiky, ve vládě a na ministerstvech. Jako hnutí SPD proto navrhujeme s ohledem na současnou ekonomickou situaci v České republice zmrazení platů politiků a zavedení mechanismů, které budou odpovídat reálné ekonomické situaci.

Odůvodnění našeho postoje je zcela logické a všichni moc dobře víme, že v době krize, na kterou nejvíce doplácejí naši občané, je solidarita klíčová. Je nutné si uvědomit, že každá koruna investovaná na zvyšování platů politiků je koruna, která bude chybět v oblastech jako je zdravotnictví, školství či zajištění výplat na důchody. Tento postoj by byl zajisté vnímán jako projev zodpovědnosti, který by mohl pozitivně ovlivnit politické klima a důvěru občanů v politiky. Zároveň by to mohlo pomoci zaměřit politiku více na skutečné problémy lidí a méně na osobní prospěch jednotlivců. Nechci zde zmiňovat konkrétní částky, o které se po přijetí tohoto návrhu zákona zvednou platy vrcholným politickým představitelům, což je pro slušné a poctivě pracující občany něco, co je hrubě uráží a dává jim to zpětnou vazbu o tom, jaký k nim a jejich zaměstnání mají někteří politici přístup.

Uvedu tedy pouze některé důvody, proč by se v současné době nemělo podpořit navýšení platů politiků o téměř 7 %.

V první řadě se musíme zamyslet nad tím, proč je toto navýšení platů v současné situaci naprosto nepřijatelné. Když se podíváme na průměrné příjmy českých občanů, zjistíme, že realita je značně odlišná. Většina českých pracujících občanů se nyní potýká s poklesem reálných příjmů, a to téměř po celou dobu, co je Fialova vláda u moci. Proto si dovolím položit otázku, jak si můžeme jakožto představitelé veřejnosti, kteří by měli být jejími služebníky, zvýšit naše platy, zatímco lidé, které zastupujeme, čelí každodenním ekonomickým obtížím?

Zvýšení platů politiků, které prosazuje Fialova vláda, je evidentním projevem arogance a odtrženosti od reality. Převážná většina lidí se potýká s rostoucími náklady na bydlení, na potraviny a další životní potřeby a v takové situaci je skokové zvýšení platů politiků nejenom nemravné, ale i nesolidární. Pokud se skutečně chceme postavit za zájmy našich občanů, musíme jednat na základě zpětné vazby a skutečné analýzy situace. V době, kdy se řeší problémy, jako jsou sociální nerovnosti nebo problémy ve veřejných službách, mohou být vyšší platy politiků vnímány jako symbol marnivosti nebo nespravedlnosti. V takovém kontextu by se měla politika soustředit na podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva a na zlepšení podmínek pro všechny, nikoliv na zvyšování odměn pro ty, kteří už mají relativně vysoké platy.

Pro hnutí SPD není prioritní pouze zmrazení platů politiků, ale také zajištění spravedlnosti. Odmítáme, aby politici žili v bublinách zcela mimo realitu, a proto vyžadujeme odpovědnost ve svém odměňování. Tento krok by měl posloužit jako signál, že si uvědomujeme, v jaké situaci se Česká republika a její občané nachází, a jsme ochotni být solidární vůči našim občanům. Navíc při pohledu na aktuální statistiky vidíme, že platy politiků v České republice jsou už nyní výrazně nadprůměrné ve srovnání s průměrnou mzdou. Tento nepoměr přispívá k pocitu nespravedlnosti mezi občany.

Naše odpovědnost jako zástupců lidu je především dbát na vyvážený a spravedlivý přístup ke všem, nikoliv pouze na vlastní prospěch. Místo toho, abychom zvedali vlastní platy, měli bychom se zaměřit na hledání alternativních způsobů, jak tyto prostředky využít ve prospěch našich občanů - viz například výstavba nových bytů a škol, zlepšení zdravotní péče nebo podpora regionálních projektů. To by měly být naše priority. Pokud skutečně chceme znát hodnotu politické práce, pak by mělo být naším cílem investovat do budoucnosti naší země a našich občanů. Na tom by měly být založeny naše priority a hodnoty.

V situaci, kdy je mnoho občanů nespokojených s politickým systémem a jeho výsledky, by navýšení platů politiků mohlo vést k ještě větší polarizaci a nespokojenosti veřejnosti. Lidé by mohli považovat toto rozhodnutí za potvrzení jejich přesvědčení, že politici se nesoustředí na zájmy obyčejných občanů, ale spíše na vlastní prospěch. Občanská společnost si stále více žádá větší transparentnost a odpovědnost politiků. Namísto zvyšování platů by měla být přijata opatření zaměřená na snížení nadměrných výdajů na politické platy a náklady. Tlak veřejnosti na redukci výdajů, například prostřednictvím omezení odměn za neefektivní politické rozhodování, by měl být větší než tlak na zvýšení platů. V této souvislosti zmíním, kdo uhradí škody způsobené bývalým ministrem Ivanem Bartošem z Pirátů a celou vládou za zpackanou digitalizaci stavebního řízení?

Navýšení platů politiků tedy nejen zhoršuje vztah mezi nimi a veřejností, ale také se může odrazit na morálním vnímání politické odpovědnosti a etiky v politice. V dlouhodobém horizontu by tento krok mohl mít negativní dopady na celkové fungování demokracie a vztahy mezi voliči a jejich reprezentanty.

Za hnutí SPD vás chci tedy požádat, abychom tento vládní návrh ve věci navýšení platů odmítli, a tím dali našim občanům jasný signál, že jsme zde pro ně, nikoliv pro vlastní prospěch. Odmítněme tento návrh a ukažme, že nám záleží na budoucnosti naší země a na našich občanech.

Proto na závěr svého vystoupení zopakuji, co jsem již několikrát uvedl. Takto předloženou vládní novelu zákona ve věci navýšení platů politiků poslanci za hnutí SPD nepodpoří.

Děkuji za pozornost.