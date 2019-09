Rozvoral (SPD): Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun nepodpoříme

Naše hnutí SPD nepodpoří ve Sněmovně státní rozpočet na rok 2020, bude-li navrhován s plánovaným schodkem. Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a v žádném případě by neměl operovat a počítat s tím, že jeho výdaje budou byť jen o korunu vyšší než jeho příjmy. Naopak by měl stát pamatovat na mimořádné události, které mohou kdykoli nastat, např. v důsledku bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti našich občanů při možné hrozbě teroristického útoku nebo v odstranění možných přírodních katastrof jako jsou záplavy, silné vichřice atd. a z tohoto důvodu by měl mít dostatečnou finanční rezervu. V případě, kdy by nebyly tyto finance vyčerpány, by pak měly být použity na umořování státního dluhu.

Vláda má na svém zasedání dne 16. září 2019 na programu projednání návrhu státního rozpočtu na rok 2020, který předkládá ministryně financí Alena Schillerová. Jednání se účastní prezident Miloš Zeman. Rozhodující pak bude schválení rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Zde jenom připomenu situaci při schvalování rozpočtu z minulého roku, kdy poslanci tento nejdůležitější zákon k zajištění chodu státu schválili až 19.12.2018, a to 108 hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM a následně ho podepsal prezident republiky. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá.

V navrhovaném státním rozpočtu na rok 2020 se počítá s celkovými příjmy ve výši 1.578,1 mld. Kč, výdaji ve výši 1.618,1 mld. Kč a s celkovým schodkem 40 mld. Kč. Ministryně Schillerová v obhajobě rozpočtu uvedla, že se v příštím roce očekává vyšší výběr daní a je zohledněn růst inflace. Oproti loňskému rozpočtu je v návrhu počítáno s nejvyšším navýšením pro ministerstvo práce a sociálních věcí o 51 mld. Kč na celkovou částku 688,2 mld. Kč. Ministerstvo školství má plánováno o 20 mld. Kč více než v loňském roce, ministerstvo pro místní rozvoj o 15,1 mld. Kč více, ministerstvo obchodu o 10,1 mld. Kč více a také byly zvýšeny výdaje na obranu o 8,8 mld. Kč oproti roku 2019. Méně přidělených financí na příští rok oproti letošnímu roku je plánováno např. pro Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv. V této souvislosti jenom zmíním informaci o tom, že současně platný státní rozpočet na rok 2019 byl po prvních osmi měsících letošního roku ve schodku 15,4 miliardy korun. Jedná se tak o výrazné zhoršení oproti loňskému červnu, kdy byl státní rozpočet v přebytku 14,8 miliardy. Hůře stát hospodařil naposledy v srpnu 2013. Tyto informace by měly být dostatečným signálem k tomu, abychom byly obezřetní a neplánovali žádný schodek pro budoucí státní rozpočty.

Naše hnutí SPD předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem 40 miliard ve Sněmovně nepodpoří. Naše ekonomika se pomalu přibližuje od období ekonomického růstu do recese, a tak by měl být návrh státního rozpočtu na rok 2020 vyrovnaný. Hnutí SPD má v programu ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarska, ve které je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Chovejme se jako řádní hospodáři a neplánujme státní rozpočty se schodkem, což je velmi nezodpovědné hlavně vůči našim dětem.

