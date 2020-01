Rozvoral (SPD): Nesmíme se zaplést do konfliktu USA a Íránu

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že politická likvidace íránského generála Sulejmáního vytváří nejen hrozbu otevřené války, ale zvyšuje se i riziko další vlny migrace z islámských zemí do Evropy a šíření jaderných zbraní v islámském světě. Hnutí SPD v této souvislosti vyzývá vládu ke stažení českých vojáků z Iráku – nesmíme se zaplést do konfliktu USA a Íránu. Přesun vojsk Turecka do Libye podle nás znamená postupné obnovování turecké Osmanské říše. V souvislosti s dramatickým zhoršením mezinárodní situace je podle hnutí SPD nutné zajistit bezpečnost občanů ČR, a aby Armáda ČR nebyla expedičním sborem, ale aby bránila Českou republiku. Výsledek hospodaření Vlády ČR za rok 2019 je nejhorším výsledkem za poslední čtyři roky – vláda vyhazuje desítky miliard za nepřizpůsobivé, solární barony, politické neziskovky, státní byrokracii či předražené zakázky. Vláda neplní sliby a důchodcům s nejmenšími důchody přidala nejméně.

1. Politická likvidace íránského generála Sulejmáního vytváří nejen hrozbu otevřené války, ale zvyšuje se i riziko další vlny migrace z islámských zemí do Evropy. USA eskalují konflikt

USA ohrozily geopolitickou stabilitu světa a eskalovaly konflikt s Íránem do otevřené ozbrojené konfrontace. Jde o fatální strategickou politickou chybu a silácká prohlášení prezidenta Trumpa jen zakrývají obavy z důsledků této chyby. Došlo k rozpoutání konfliktu, který se dotkne dříve nebo později i zájmů České republiky. Tento konflikt zvyšuje rizika další vlny migrace z islámských zemí do Evropy a šíření jaderných zbraní v islámském světě. Tato politická likvidace íránského generála Sulejmáního při cestě na jeho jednání s iráckým premiérem je novodobým Sarajevským atentátem s obrovským rizikem rozsáhlé války.

2. Hnutí SPD vyzývá vládu ke stažení českých vojáků z Iráku, nesmíme se zaplést do konfliktu USA a Íránu

Hnutí SPD vyzývá Vládu České republiky k okamžitému ukončení účasti českých vojáků v misi NATO na území Iráku. Existuje vážné nebezpečí jejich ohrožení v souvislosti s konfliktem mezi USA a Íránem. K odchodu cizích vojsk vyzval irácký parlament, a k pokračování naší mise tedy chybí mezinárodně právní důvody. Je v rozporu se zájmem naší země, aby nás USA vtahovaly do válek, které vyvolávají.

3. Přesun vojsk Turecka do Libye znamená postupné obnovování turecké Osmanské říše

Hnutí SPD považuje přesun vojsk Turecka do Libye za faktickou realizaci postupného obnovování turecké Osmanské říše. Vzniklá situace je přímým důsledkem destabilizace Libye, na které se podílely USA a země NATO. Turecko chce získat vliv nad druhou zásadní branou migrace do Evropy. Hrozí další zesílení migrace a posílení vlivu Turecka vedeného prezidentem Erdoganem, který patří k Muslimskému bratrstvu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

4. Je nutné zajistit bezpečnost občanů ČR, a aby Armáda ČR nebyla expedičním sborem, ale aby bránila Českou republiku

V souvislosti s dramatickým zhoršením mezinárodní situace žádá hnutí SPD Vládu ČR o provedení razantních kroků k zajištění bezpečnosti našich občanů a zájmů České republiky. Požadujeme změnu koncepce armády z malého a drahého expedičního sboru na armádu zajišťující obranu České republiky a hranic země. Je nutné posílit její mobilizační schopnosti a zásadně zvýšit úroveň civilní obrany a ochrany občanů. Řeči o snižování napětí a pohádky na téma, že nám nic v budoucnu nehrozí, jsou naivním a nebezpečným hazardem. Hnutí SPD dále požaduje schválení námi navržených zákonů, které naši zemi efektivně brání proti islamizaci. Jde o zákaz propagace a šíření nenávistných ideologií a zákaz islámského zahalování.

5. Výsledek hospodaření Vlády ČR za rok 2019 je nejhorším výsledkem za poslední 4 roky

Výsledek hospodaření Vlády ČR za rok 2019 (deficit 28 miliard) je nejhorším výsledkem za poslední 4 roky. Plánovaný dluh 40 miliard nebyl překročen pouze díky použití rezervních prostředků z privatizačního účtu ve výši 18 miliard korun. Vláda nešetří zbytečné výdaje. V dobré ekonomické situaci může vláda hospodařit bez dluhů a ještě více zlepšit životní situaci lidí. Vláda nemá odvahu vzít desítky miliard solárním baronům, politickým neziskovkám, nepřizpůsobivým nebo zastavit nárůst nákladů na státní byrokracii a předražené zakázky.

6. Vláda neplní sliby a důchodcům s nejmenšími důchody přidala nejméně

Důchodová reforma, zrušení superhrubé mzdy, zálohované výživné – to všechno koaliční ANO a ČSSD s podporou KSČM slíbily v programovém prohlášení vlády - nic z toho ale zatím není v legislativním procesu. Přitom vláda se chlubí, že od nového roku se plošně zvedají důchody průměrně o 900 korun. Někteří si ale měsíčně přilepší jen o 400 korun. Na 900 korun totiž dosáhnou jen ti, kteří pobírají důchod vyšší, než kolik činí průměrná penze, tedy zhruba 14 tisíc korun. Tisíce českých seniorů ale nemají penzi ani ve výši 5 000 korun. Ten, kdo měsíčně pobírá nejnižší důchod, tedy 4 040 korun, si tak přilepší pouze o 400 korun. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku, protože elektřina, potraviny a služby se také zvyšují pro všechny stejně. Tak jak to prosazuje vláda, dostanou nejvíce přidáno ti, kteří pobírají nejvyšší důchod, ale ti, kdo mají nejmenší důchody, dostanou přidáno paradoxně nejméně. To je pro SPD nepřijatelné!

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Pro hnutí SPD je pracující rodina základem našeho státu Rozvoral (SPD): Hnutí SPD pracuje pro občany a plní svůj politický program Rozvoral (SPD): Ministři za ČSSD se na MPSV nechovají jako řádní hospodáři Rozvoral (SPD): Otázky klimatu je nutno řešit rozumně a velmi uvážlivě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.