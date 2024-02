Rozvoral (SPD): Pro SPD jsou čeští občané a Česká republika na 1. místě!

reklama

Vážení přátelé,

podporujeme masivní protesty českých zemědělců proti Green Dealu EU. Fialova vláda ničí české zemědělství a uráží zemědělce. Kvůli Fialově vládě a ministru školství Bekovi (STAN) hrozí kolaps chodu škol. Premiér Fiala se naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování. Čeští občané se kvůli Fialově vládě mají hůře než před rokem a naše země je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU.

1. Podporujeme masivní protesty českých zemědělců proti Green Dealu EU. Fialova vláda ničí české zemědělství a uráží zemědělce.

Hnutí SPD podporuje masivní protesty tisíců našich zemědělců, které jsou plánovány na tento týden. Zároveň tvrdě odsuzujeme arogantní a urážlivé vyjadřování premiéra Fialy a ministra zemědělství Výborného na jejich adresu. Ze strany vládních představitelů se jedná o nepravdivou a neomluvitelnou veřejnou dehonestaci jedné skupiny občanů ČR. Politika Fialovy vlády poškozuje a ničí české zemědělství, likviduje zemědělské podnikání, vede k neustále se zvyšujícím cenám potravin pro české občany a trvale snižuje naši potravinovou soběstačnost. Problémy českého zemědělství a potravinářství současná vláda absolutních amatérů dlouhodobě ignoruje a její členové nehájí zájmy našeho zemědělství v orgánech EU, kde jsou v oblasti tzv. unijních dotací čeští zemědělci dlouhodobě znevýhodněni a diskriminováni. Prioritou SPD je naopak podpora českého zemědělství, které je strategickým pilířem naší prosperity a životní úrovně občanů a má i důležitou funkci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Pokud chcete změnit stávající škodlivou politiku EU, přijďte 7. a 8. června k volbám do Evropského parlamentu a volte společné kandidáty hnutí SPD a strany Trikolora.

2. Kvůli Fialově vládě a ministru školství Bekovi (STAN) hrozí kolaps chodu škol.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) není opakovaně schopen zajistit částku 800 miliónu korun z letošního rozpočtu do resortu školství pro financování dvou tisíců nepedagogických pracovníků. Ředitelé škol tedy nemají z čeho zaplatit své potřebné kuchařky, uklízečky a další nepedagogické pracovníky, čímž hrozí totální kolaps chodu těchto škol ve správě obecních a krajských samospráv. Ze všech těchto důvodů se už hovoří i o stávkové pohotovosti školských odborů a případné další stávce škol, což v hnutí SPD považujeme za zcela legitimní postup. Totálně nekompetentní vláda, která jindy falešně a nepravdivě hovoří o školství jako o své prioritě, odmítá školám chybějící finanční prostředky doplatit a tento závažný problém přesouvá na kraje a obce, kterým zároveň v rámci tzv. konsolidačního balíčku snížila příjmy, konkrétně podíl na tzv. sdílených daních. Po kolapsu elektronického systému přihlášek na střední školy jde o další závažné selhání neschopného ministra školství Beka v krátké době, které by mělo být jednoznačným důvodem pro jeho okamžité odvolání z vlády.

3. Premiér Fiala se naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování.

Meziroční inflace dosáhla dle dat Českého statistického úřadu v lednu hodnoty 2,3 %. Premiér Fiala se v reakci na to naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování. Obojí je v příkrém rozporu s realitou a premiér Fiala vědomě lže! Nižší tempo růstu inflace není zásluhou vlády pětikoalice, ale důsledkem úrokové, měnové a kurzové politiky České národní banky a skutečnosti, že se míra růstu inflace nyní vypočítává z výrazně vyšší cenové základny než před rokem. Naopak spousta věcí a služeb podle zjištění Českého statistického úřadu z roku na rok zdražila a koruna prudce oslabila. Jenom namátkou za poslední rok zdražily energie o 13,3 %, vodné a stočné o 10,9 %, ovoce a zelenina o 13,3 % a pivo o 4 %. I proto musí být tato nekompetentní vláda co nejdříve vystřídána vládou opírající se o skutečné experty a hájící základní národní zájmy ČR. Hnutí SPD je připraveno se na této vládě svými odborníky podílet.

4. Čeští občané se kvůli Fialově vládě mají hůře než před rokem a naše země je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU.

Vláda Petra Fialy (ODS) je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU. Například máme mj. největší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD. Tyto skutečnosti odráží i aktuální průzkum společnosti Ipsos „Jak se žije v Česku" pro web Seznam Zprávy, podle kterého je na tom více než 38 % českých občanů finančně hůře než před rokem. Z pohledu věku uvádějí největší zhoršení své finanční situace lidé ve věku 50 až 59 let. Mnohem hůře než před rokem vnímají svoji finanční a životní situaci i domácnosti s nižšími měsíčními příjmy (do 40 tisíc korun čistého). Zhruba 15 % českých domácností žije dle tohoto průzkumu tzv. na hraně, tedy tak, že co vydělají, to utratí, a nemohou si vytvářet žádné finanční rezervy, přestože v mnoha případech celoživotně poctivě pracují nebo (v případě seniorů) pracovali. Všechny tyto údaje jsou tragickou vizitkou neschopné Fialovy vlády a jejího působení v ekonomické a sociální oblasti. Fialova vláda vyměnila podporu našich občanů za podporu Ukrajiny a Ukrajinců, anebo nakupuje předražené americké letouny F-35, které nepotřebujeme a nikdo je po nás nakoupit nepožaduje. Jenom tyto dvě položky nás přitom v této fázi budou stát astronomických 265 miliard korun. To hnutí SPD jednoznačně odmítá! Pro SPD jsou čeští občané a Česká republika na 1. místě!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Velké poděkování všem pořadatelům a organizátorům MS v biatlonu! Rozvoral (SPD): Jurečkův návrh reformy systému sociálních dávek nezabrání jeho zneužívání Rozvoral (SPD): Vláda Petra Fialy nemá důvěru občanů a měla by co nejdříve skončit Rozvoral (SPD): Marine Le Penová má stále větší podporu Francouzů pro prezidentské volby

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE