Rozvoral (SPD): Razantně odmítáme zavedení většinového rozhodování v rámci Evropské unie

Každý státní představitel, by měl mít na paměti, že byl do své funkce zvolen voliči naší země, a tím pádem by měl hájit a prosazovat zájmy přínosné pro Českou republiku a zachování její suverenity a vše, co je přínosné pro naše občany.

Hnutí SPD velmi znepokojilo vystoupení prezidenta České republiky Petra Pavla, které proběhlo 3. října v belgických Bruggách u příležitosti zahájení nového ročníku na College of Europe. Kromě jiného zde řekl, že by bylo dobré diskutovat o tom, zda by se členské státy EU neměly vzdát práva veta, a použít to při rozhodování o zahraniční a bezpečnostní politice EU. Nyní naštěstí stále platí, že každý ze sedmadvacítky členských států má možnost zablokovat návrh, i kdyby se na něm zbylých 26 států shodlo. Pro přítomné to vyznělo tak, že prezident Pavel by se vzdal českého veta. Jeho vystoupení mu přineslo ovace hlavně od zástupců silných evropských zemí v čele s Německem, na rozdíl od menších unijních zemí, a hlavně od našich občanů.

Prezidentův návrh na zrušení práva veta členských států by znamenal naprostý konec národní a státní suverenity, samostatnosti a svrchovanosti ČR a její rozpuštění ve strukturách EU. Přišli bychom o jakoukoli možnost prosazovat a hájit své národní zájmy a zájmy občanů ČR a stali bychom se pouze rukojmími a vazaly Berlína, Paříže a Bruselu. V praxi to znamená, že prezident Petr Pavel slouží cizím mocnostem a jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu. Od svého krátkého působení v roli prezidenta už prokázal, že mu nezáleží ani na příjemcích důchodů, když dvakrát podepsal ožebračující snížení valorizací penzí seniorům, tělesně postiženým i sirotkům.

Česká republika je malý až střední stát, kde osmdesát procent hrubého domácího produktu je tvořeno exportem. Naším národním zájmem kvůli zvyšování ekonomické výkonnosti, a tím i životní úrovně obyvatel, je tedy podporovat export, prosazovat ekonomickou diplomacii a mít korektní vztahy s pokud možno všemi významnými zeměmi světa. Zároveň by se měli všichni naši vrcholní státníci snažit, aby si Česká republika uchovala svoji suverenitu a nepodlehla jakémukoliv vnějšímu tlaku. Proto bychom měli razantně odmítat zavedení většinového rozhodování v rámci Evropské unie. Mohlo by to znamenat, že Česká republika ztratí svou suverenitu, protože bude přehlasována většími zeměmi.

Pány v naší republice musí být občané a nikoli samozvané elity. A právě hrozbu samozvaných elit spatřujeme v nefunkčním molochu Evropské unie, která se stále více snaží prosazovat zájmy větších zemí, jakými jsou Francie a Německo, a to na úkor ostatních. Hnutí SPD má v otázce zdání se práva veta při jednáních EU zcela jasno. Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Vždy budeme požadovat referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU.

