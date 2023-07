Rozvoral (SPD): Ve Sněmovně budeme hlasovat proti přijetí tzv. konsolidačního balíčku!

reklama

V hnutí SPD tento vládní návrh, označovaný vládou též jako konsolidační balíček, zcela zásadně odmítáme, a proto využijeme všech možných prostředků, abychom zabránili jeho schválení. Naši poslanci v rámci svých vystoupení představí zásadní výhrady k tomuto vládnímu návrhu.

Celý sněmovní tisk byl zpracován velmi nekoncepčně a navrhovaná opatření vláda vůbec neřešila s opozicí, což znamená, že zcela ignorovala možné návrhy opozičních stran, jak dosáhnout snížení astronomického deficitu, a zcela arogantně do něj napasovala pouze návrhy od stran vládnoucí pětikoalice. Hnutí SPD při jeho projednávání ve Sněmovně k němu představí své pozměňovací návrhy.

Projednávaná novela tzv. konsolidačního balíčku po jeho případném zavedení zasáhne negativně všechny naše občany (některé více, některé méně), a proto by k ní měli všichni poslanci přistupovat co nejzodpovědněji s prioritním cílem, aby navrhovaná opatření co nejméně v negativním smyslu zasáhla kvalitu života našich občanů. V hnutí SPD stojíme za našimi občany, kteří jsou pro nás vždy na prvním místě, a jejich zájmy budeme ve Sněmovně hájit. To se ale nedá říci o stranách zastoupených ve vládní pětikoalici, které prosazují hlavně zájmy prounijní, proamerické a proukrajinské.

Současná vláda by měla prioritně pracovat pro zabezpečení lepších životních podmínek českých občanů. Fialova vláda ale koná přesný opak a život našim občanům spíše zhoršuje, neboť z důvodu vládou neřešené inflace a vysokých cen všech důležitých komodit mají občané stále méně peněz ve svých peněženkách. Čeští občané už toho mají dost, o čem svědčí i to, že více jak šedesát procent z nich této asociální pětikoaliční vládě nedůvěřuje, což potvrzují průzkumy veřejného mínění realizované kompetentními instituty.

Počkejme si tedy, jak ve Sněmovně v rámci projednávání vládního konsolidačního balíčku vše dopadne. Poslanci za hnutí SPD ho v žádném případě nepodpoří a budou se snažit, aby nebyl schválen, neboť většinu z navrhovaných opatření bychom negativně pocítili my všichni. Pro nás v hnutí SPD je prioritní zvyšování kvality života všech našich občanů.

