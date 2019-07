Rozvoral (SPD): Vládní komedie v režii ČSSD bude pokračovat!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme o sobotní konferenci hnutí SPD, která potvrdila jednotu hnutí a na níž předseda hnutí Tomio Okamura pronesl zásadní programový projev. Upozorňujeme, že Sněmovna odmítla podpořit návrh bodu SPD na zařazení bodu varujícího před možností prolomení Benešových dekretů, zvláště v kauze Walderode. Poslanci hnutí SPD nepodpoří zprávu o hospodaření České televize. Návrh hnutí SPD na podporu vlády odborníků sestavenou vítězem voleb, která bude prosazovat také program SPD, stále platí a je to jediná cesta z vládní nestability.

1. Konference hnutí potvrdila jednotu SPD a předseda hnutí pronesl zásadní programový projev.

Na VI. celostátní konferenci hnutí SPD, která proběhla 13.7. v Praze, pronesl předseda hnutí Tomio Okamura zásadní programový projev. Konference hnutí prokázala jednotu a akceschopnost hnutí. Na 200 delegátů podpořilo předsednictvem hnutí navržené změny stanov a konference hnutí vytyčila úkoly hnutí pro volby do krajských zastupitelstev. Jednání hnutí pozdravil prezident republiky Miloš Zeman a předsedkyně Národního sdružení Marine Le Pen.

2. Sněmovna odmítla podpořit zařazení bodu varujícího před možností prolomení Benešových dekretů.

Hnutí SPD navrhlo zařazení mimořádného bodu jednání Sněmovny, který měl vyjádřit jasnou podporu nedotknutelnosti Benešových dekretů, na základě kterých byl konfiskován majetek zrádců a kolaborantů po druhé světové válce. Sněmovna to odmítla podpořit hlasy ANO, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a ODS. V souvislosti s podivným rozsudkem v případě majetku rodu Walderode vzniká dojem, že se začíná připravovat restituce majetku osob spadajících pod okruh vlastizrádců potrestaných dekrety prezidenta Beneše. Takové podezření umocňuje i účast velvyslance České republiky Podivínského na posledním srazu sudeťáků.

3. Poslanci Hnutí SPD nepodpoří zprávu o hospodaření České televize.

Česká televize nehospodaří podle názoru hnutí SPD odpovědně s prostředky, které získává od občanů. Mizí finanční rezerva a hrozí nebezpečí tlaku na navýšení poplatků. Máme důvodné podezření, že jsou zde vypláceny přehnané odměny a vynakládány zbytečné náklady. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje změnu České televize na státní organizaci s přiděleným kontrolovaným rozpočtem a zrušení televizních poplatků.

4. Vládní komedie v režii ČSSD bude pokračovat.

Vládní komedie v režii ČSSD bude pokračovat. ČSSD se snaží přehodit odpovědnost za svoji rozhádanost na prezidenta republiky. Vyplývá to ze závěrů pondělní schůzky vedení rozpadající se ČSSD. Budou se držet vlády zuby nehty. Protichůdné výroky jednotlivých představitelů ČSSD připomínají politickou satiru. Bohužel krize paralyzuje vládu, která má pracovat pro občany. Odpovědnost za tuto situaci nese i premiér Babiš. Ze strachu z elit EU zvolil ČSSD za koaličního partnera. Měl strach z majdanů, tak odmítl návrh na možnost, aby hnutí ANO jako vítěz voleb sestavilo vládu odborníků a na základě programové dohody získal podporu pro takovou vládu od hnutí SPD. Návrh hnutí SPD stále platí - je to nejen jediná cesta z vládní nestability, ale především to je cesta k prosazení programu SPD, který jsme slíbili našim voličům.

Převzato z profilu autora

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Naší povinností je ochránit Českou republiku před nelegálními imigranty! Rozvoral (SPD): Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha Rozvoral (SPD): Odmítáme návrh státního zastupitelství nasazovat odposlechy bez povolení soudu Rozvoral (SPD): Podpořili jsme navýšení důchodů a rodičovského příspěvku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV