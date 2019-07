Rozvoral (SPD): Z pašeráků lidí se dělají hrdinové, což je neskutečná hanebnost

V Německu jsou dobře financované neziskové organizace, jako např. Jugend Rettet a Sea-Watch, které zabezpečují převozy nelegálních imigrantů z Afriky do evropských zemí, a to pod záminkou humanitární pomoci na záchranu životů imigrantů, plavících se na člunech přes Středozemní moře za vidinou bezstarostného života v Evropě.

Hnutí SPD zásadně odmítá cílené aktivity německých neziskových organizací, které pod záminkou humanitární pomoci neustávají přepravovat pomocí svých lodí imigranty z Afriky do Evropy. Opatření Itálie k zamezení těchto aktivit, spočívajících v přijetí vlastních zákonů a opatření, např. zákaz vplout do výsostných vod s africkými imigranty, tyto lodě uvedených neziskovek nerespektují. Naopak ve svých aktivitách pokračují a volí další možné nástroje, jak v tom pokračovat a přinutit Itálii, aby pod tlakem OSN a orgánů Evropské unie byla tato opatření zrušena. V poslední době je to výzva německé kapitánky lodi Sea-Watch 3, aby Evropa přijala půl milionů imigrantů, což naše hnutí odsuzuje a doporučuje uvedené kapitánce německé lodi, aby místo propagace nelegální imigrace respektovala a dodržovala platné zákony.

Německá kapitánka lodi Sea-Watch 3, jednatřicetiletá Carola Racketeová, která se dříve angažovala pro ekologickou skupinu Greenpeace, od roku 2016 začala pracovat pro německé nevládní sdružení Sea-Watch, které „zachraňuje imigranty“ plavící se na člunech přes Středozemní moře z Libye. Racketeová byla zadržena italskou policií 29. června poté, co přes zákaz místních úřadů vplula do italských vod s lodí Sea-Watch 3 se čtyřiceti africkými imigranty na palubě. Za toto nezákonné jednání bylo kapitánce v Itálii nařízeno domácí vězení a dále probíhá šetření z podezření, že napomáhala ilegální imigraci. Z důvodu zviditelnění práce humanitárních neziskovek ve věci napomáhání imigrantům z Afriky dostat se do Evropy, Racketeová uveřejnila výzvu, ve které praví, že evropské země mají povinnost přijmout půl milionu imigrantů, kteří se nachází v uprchlických táborech v Libyi a zabezpečit jejich převoz, což ona, coby kapitánka lodi zabezpečovala. Na její výroky a její nezákonné jednání už reagovali podporovatelé imigrace muslimů do Evropy, což bylo cílem Racketeové. Ve Francii bude oceněna nejvyšším vyznamenáním francouzské metropole Paříže. Kromě toho byla navíc pozvána Stranou evropské levice na půdu Evropského parlamentu a dokonce zazněly hlasy, že by měla obdržet Nobelovu cenu míru.

Další dobře podporovanou německou neziskovkou je organizace Jugend Rettet, která pomocí své lodi Iuventa pod vedením pětatřicetileté německé kapitánky Klempové nalodila ve Středozemním moři tisíce imigrantů (operuje se s údajem 14 tisíc imigrantů). Ty pak přes zákaz vozila k italským břehům. Posádka lodi je obviňována, že brala na palubu imigranty přímo z plavidel pašeráků lidí u libyjského pobřeží. Spolu s devíti dalšími aktivisty je Klempová podezřelá z napomáhání nelegální imigraci a v Itálii jí hrozí až 20 let vězení a vysoké pokuty podobně jako Racketeové, které mohou být ve výši až 15 tisíc eur za každou osobu.

Hnutí SPD stojí za opatřeními, které v Itálii prosadil ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini, spočívajícími v tvrdém postupu vůči imigrantům, včetně uzavření přístavů pro záchranné lodě neziskových organizací.

