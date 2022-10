Ryba (ANO): Pojďme se podívat, co jsou ty mimořádné úkoly

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, pane ministře, kolegyně a kolegové,

pokusím se ještě jednou vysvětlit svůj pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se tedy mění zákon o civilním letectví, sněmovní tisk 207.

Můj pozměňovací návrh měl dva cíle. Ten první je zcela technického charakteru a to je to, že v zákoně je nesprávně uveden název Hasičského záchranného sboru, správně tam patří Hasičský záchranný sbor České republiky, tak jak je uvedeno v zákoně. Ale to je opravdu detail technický a myslím si, že by s ním asi nikdo neměl problém.

Tím druhým úkolem je umožnit plnění i mimořádných úkolů. A tady se neshoduji ani s panem ministrem, bohužel ani s Ministerstvem vnitra a s Ministerstvem dopravy, protože jedná se o plnění i mimořádných úkolů, ne jakýchkoli úkolů, s využitím hasičských bezpilotních letadel. Tento bod si dovolím více objasnit.

Ministerstvo dopravy a zřejmě tedy i Ministerstvo vnitra, jejich stanovisko jsem neviděl, úpravu považuje za vyvážený kompromis a současně argumentuje tím, že by změna umožnila využití dronů při plnění jakéhokoli úkolu. To tady říkal i pan ministr. Já tedy musím říct, že s tím nesouhlasím, a budu se snažit vám to zdůvodnit.

Ing. Drahoslav Ryba ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hned v úvodu chci citovat novelizační bod 15 vládního návrhu, který v § 50a definuje létání hasičských bezpilotních letadel. Tady si dovolím citovat a bude to jediná citace, tak jestli si můžu dovolit. "Nelze-li jinak zajistit plnění základního úkolu Hasičského záchranného sboru podle zákona o Hasičském záchranném sboru, lze se výjimečně při létání hasičských bezpilotních letadel v rozsahu zcela nezbytném odchýlit od pravidel létání. V takovém případě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nebyla ohrožena bezpečnost létání, a zajistit koordinaci létání hasičských bezpilotních letadel s létáním vojenských, policejních a celních letadel." Toto ustanovení prakticky umožňuje použití těchto bezpilotních letadel při zásahu, ale bohužel pouze při plnění základního úkolu, protože všechna pravidla létání při zásahu jako takovém není možné nikdy dodržet z hlediska zejména časových, protože každý takový let si vyžaduje několik desítek dnů předem tento let ohlásit. To znamená, jinak řečeno, při plnění základních úkolů to Hasičský záchranný sbor použít může, při plnění mimořádných úkolů to použít nemůže.

Několikrát se tam uvedlo - při jakýchkoli, při výcviku a podobně. Prosím vás, Hasičský záchranný sbor České republiky je státní organizace a jako taková ze zákona může plnit pouze ty úkoly, které jsou jí dány zákonem, žádné jiné. A zákon definuje dva druhy úkolů - základní úkoly a mimořádné úkoly. Prvně vezmu ten základní, ten je asi jednodušší. Základním úkolem je chránit životy, zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádným událostmi a krizovými situacemi. - Tam asi není o čem hovořit, ten základní úkol platí někdy od roku 1985 a je to v pořádku.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 5096 lidí

Ovšem v roce 2015 vyšel nový zákon o Hasičském záchranném sboru, který kromě základního úkolu vymezil i tzv. mimořádné úkoly nebo mimořádný úkol. Já jsem při tom projednávání byl, i s řadou kolegů jsem tehdy tady jednal, protože jsem v té době byl generálním ředitelem a my jsme cítili, že potřebujeme dělat řadu úkolů, které rovněž ohrožují životy - a není to o tom, že bychom s těmi drony chtěli cvičit nebo jezdit pro svačiny - ale které rovněž ohrožují životy, a přitom nepatří do základních úkolů. Proto tedy mimo jiné v tomto zákoně byl i tento mimořádný úkol zakotven.

Tak a já přečtu definici toho mimořádného úkolu, jiné úkoly tam nejsou v tom zákoně. Mimořádný úkol: Hasičský záchranný sbor plní mimořádné úkoly, jejichž splnění je nezbytné v zájmu ochrany života nebo zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat nebo majetku, pokud - a současně musí být splněny další jedna, dva, tři, čtyři podmínky. Buď plnění takového úkolu nenáleží jinému orgánu nebo mu náleží, ale ten orgán o to požádá, protože z nějakého důvodu to není schopen udělat sám. Hasičský záchranný sbor je k plnění takového úkolu způsobilý. Takovým plněním není ohrožena jeho činnost a hrozí nebezpečí z prodlení. - To je ten druhý takzvaně mimořádný úkol.

V poslední době - abych vám to přiblížil - v poslední době hasiči plní celou řadu mimořádných úkolů a musím říct, že v době, kdy jsme ten zákon připravovali a schválili, tak jsme o těch úkolech neměli vůbec ani povědomí. Nicméně některé úkoly jsme v rámci mimořádného úkolu plnili i tehdy.

Pojďme se podívat, co jsou ty mimořádné úkoly. Mimořádné úkoly jsou třeba všechny úkoly, kromě toho základního zásahu, které byly prováděny ve Vrběticích, to znamená pomoc policii, včetně dronů ve Vrběticích, to je mimořádný úkol, protože to není základním úkolem Hasičského záchranného sboru, protože to přináleží policii. Je to řada úkolů, které jsme plnili při covidu. Základním úkolem Hasičského záchranného sboru rozhodně není testování v terénu, které jsme celou dobu prováděli, provedli jsme několik set tisíc odběrů vzorků, protože jsme k tomu byli vybaveni - měli jsme k tomu 160 hasičů s příslušným zdravotnickým vzděláním a mohli jsme to udělat. Zrovna tak jsme vozili lidi ze zahraničí, to rovněž je mimořádný úkol. Ale abych vám to přiblížili ještě více, tak takovým typickým, který děláme každoročně a několikrát, základním úkolem je třeba plošné vyhledávání v terénu. Jestliže se někdo ztratí, tak zpravidla policie na to není sama a řekne: Hasiči, jestli můžete, pojďte nám, pojďte nám pomoct najít to dítě, které se někde ztratilo, pojďte nám pomoct najít dědečka, babičku, kteří třeba mají nějaké onemocnění, ztratí se v tom terénu a není možné je rychle najít. - Tak hasiči samozřejmě se zvednou a jdou. A kromě toho, že k tomu mají desítky lidí, a to je v pořádku, možná i stovky někdy nasazených, mají k tomu psovody, kteří vyhledávají v terénu, tak k tomu také používají i ty drony. Ale to je typický mimořádný úkol, protože základním úkolem hasiče, Hasičského záchranného sboru, rozhodně není vyhledávání osob v terénu. No a my dneska říkáme - tak u toho požáru si to teda použijte - a myslíme si, že to je dostatečný kompromis - tak u toho vyhledávání toho dědečka nebo babičky v terénu už ne. No nezdá se vám to nějaké divné? Mně teda se to divné zdá.

Možná abych to přiblížil. Já jsem se díval na složení Sněmovny, je tady řada lékařů. Je to asi tak, jako kdybyste měli v ordinaci, v nemocnici rentgen a někdo vám řekl - tak rentgen použijte, ale jenom na horní část těla, na horní končetiny, na spodní už ne, protože už jsme vám toho dovolili dost. A spodní proč byste měli rentgenovat tady tím rentgenem? - To je tak obdoba. Obdoba je to i v pedagogice, jsou tady učitelé, jestliže mají tabuli interaktivní, tak přece říct, že tu interaktivní tabuli použijte jenom pro fyziku, a už ne pro matiku - to přece je taky kravina. Tak pojďme, prosím, se nad tím zamyslet, protože tady nejde o jakékoli úkoly, tady jde jen o ty úkoly, které jsou dané zákonem, a to jsou tyto dva druhy. A v obou případech se zachraňují lidské životy. Já chápu, že to možná posuzoval někdo, i možná na tom vnitru, který tomu nerozumí, ale hasiči to rozhodně nebyli.

Shrnutí. Hasiči vždycky budou pomáhat při těchto případech, budou pomáhat i při tom plošném vyhledávání. Ale bohužel nebudou moct použít tuto techniku, kterou mají k dispozici, kterou by mohli použít, mohli by zachránit o x lidských životů víc. A já bych vám přál, kdybyste u takové události byli, abyste viděli na vlastní oči, jak maminka, když hledá svoje dítě, jak jí jde o každou minutu. A jak těžce budeme vysvětlovat těm maminkám, že jsme hasičům nepovolili, aby použili dron, který jí to dítě nebo toho dědečka mohl najít daleko dřív.

Proto vás, prosím, zkusme odhodit opoziční - koaliční trička, zkusme se zamyslet, protože tady může jít o životy a zdraví i vašich blízkých, a pojďme tento pozměňovací návrh schválit.

Děkuji vám.

Psali jsme: Ryba (ANO): To krácení bylo naprosto bezprecedentní Ryba (ANO): Neuplatňujeme na Rusy kolektivní vinu? Ryba (ANO): Je to svým způsobem krátká paměť Ryba (ANO): Existují případy, že řada dávek posílána na jeden účet?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama