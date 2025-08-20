SOCDEM: Piráti opět selhali v bytové politice. Pirátskému žvanění Stačilo!

Akcí upozornila na to, že Piráti už dvakrát zcela selhali v bytové politice, a proto jim voliči jednoduše nemohou věřit, že dokážou zajistit dostupné bydlení pro obyčejné lidi.
„O neschopnosti Pirátů zajistit dostupné bydlení jsme se přesvědčili už v roce 2018, kdy se Zdeněk Hřib stal primátorem Prahy. Za dobu, kdy stál v čele hlavního města, tedy od listopadu 2018 do února 2023, vzrostly ceny bytů v Praze o rekordních 51 procent! Nájemné rostlo stejným tempem. Vlastní bydlení se tak pro tisíce Pražanů stalo nedosažitelným snem,“ uvedla Jana Maláčová.
Dalším pirátským selháním je podle ní chaos na Ministerstvu pro místní rozvoj. „Piráti slibovali digitalizaci stavebního řízení. Výsledek? Mega fiasko. Měsíce se nevydávala stavební povolení, dnešní systém je podle stavebníků ještě složitější než ten předchozí a vyřídit povolení trvá ještě déle. Státní audit navíc vyčíslil ztráty na astronomických 45 miliard korun. A mezitím ještě ceny nemovitostí a nájmů v Česku vzrostly o čtvrtinu,“ připomněla Maláčová.
Proč se mladí sociální demokraté a Jana Maláčová rozhodli přijít před rozestavěný dům Zdeňka Hřiba?
Podle Maláčové je to symbolické: „Jediné dostupné bydlení, které dokázal Zdeněk Hřib zajistit, je pro sebe a svou rodinu. A ani to se neobešlo bez skandálu.“
Podle medializovaných informací koupil Zdeněk Hřib dům v Kyjích v roce 2015. Původním majitelem byl starší senior, který později obvinil Hřiba, že se mu vyhrožoval a vyvíjel na něj nátlak, aby mu dům prodal za nevýhodných podmínek. Navíc Zdeněk Hřib nesplnil svou dohodu s prodávajícím a zašlo to až tak daleko, že senior neměl jinou možnost než bývalého primátora Prahy žalovat.
Na závěr Maláčová zdůraznila, že Piráti nemají morální ani odbornou autoritu mluvit o bydlení: „Po všech těchto chybách a přešlapech mají ještě tu drzost dát si dostupné bydlení jako vlajkovou loď svého programu. Pokaždé, když dostali příležitost něco předvést, selhali na celé čáře. Jsou nejméně kompetentní stranou na české politické scéně. Věřím, že voliči už pirátskému žvanění neuvěří.“
Jak se k rozšíření bytové výstavby dostaneme? Za Stačilo! chceme státní stavební holding, který díky spojení veřejných kapacit bude s to stavby sám organizovat a provádět.
autor: PV