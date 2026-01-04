Rajchl (PRO): Buď obojí odsoudíme, nebo obojí schválíme

Počítám, že všichni lepševici v České republice mají právě teď z amerického vojenského zásahu USA ve Venezuele pořádně zamotanou hlavu. Pokud totiž prohlásí vojenský zásah bez mandátu Rady bezpečnosti OSN na území jiného suverénního státu z důvodu organizovaného narkoterorismu za legitimní, pak jen těžko mohou označit vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině z důvodu sílícího nacismu, a především osmileté kyjevské genocidy vůči ruskojazyčné menšině na Donbasu za agresi v rozporu s mezinárodním právem.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Naopak většina objektivně smýšlejících lidí musí uznat, že onen podkladový důvod je v případě rusko-ukrajinského konfliktu ještě výrazně silnější.
Jinými slovy - buď by nyní měla kavárna začít vyvěšovat venezuelské vlajky, začít pořádat sbírky na nákup zbraní pro "napadenou oběť", požadovat vyloučení amerických sportovců z olympijských her a vydání Trumpa do Haagu, nebo sklapnout paty a pusu ohledně konfliktu na Ukrajině.
A to je sakra těžká volba. Počítám, že Dominik Hašek je z toho už teď zmatený jak lesní včela. Samozřejmě očekávám stokrát omleté výmluvy, že "tohle je něco jiného".
Ne, není. Je to naprosto stejné. V jednom i druhém případě si vojenská supervelmoc přisvojila právo uplatnit svou sílu vůči jinému suverénnímu státu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN z důvodu, jenž považovala za legitimní.
Buď tedy nyní obojí odsoudíme, nebo obojí schválíme. Vše ostatní by bylo jen čirým pokrytectvím.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.