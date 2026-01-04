Rajchl (PRO): Buď obojí odsoudíme, nebo obojí schválíme

04.01.2026 12:06 | Monitoring
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vojenskému zásahu USA ve Venezuele

Počítám, že všichni lepševici v České republice mají právě teď z amerického vojenského zásahu USA ve Venezuele pořádně zamotanou hlavu. Pokud totiž prohlásí vojenský zásah bez mandátu Rady bezpečnosti OSN na území jiného suverénního státu z důvodu organizovaného narkoterorismu za legitimní, pak jen těžko mohou označit vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině z důvodu sílícího nacismu, a především osmileté kyjevské genocidy vůči ruskojazyčné menšině na Donbasu za agresi v rozporu s mezinárodním právem.

Naopak většina objektivně smýšlejících lidí musí uznat, že onen podkladový důvod je v případě rusko-ukrajinského konfliktu ještě výrazně silnější.

Jinými slovy - buď by nyní měla kavárna začít vyvěšovat venezuelské vlajky, začít pořádat sbírky na nákup zbraní pro "napadenou oběť", požadovat vyloučení amerických sportovců z olympijských her a vydání Trumpa do Haagu, nebo sklapnout paty a pusu ohledně konfliktu na Ukrajině.

A to je sakra těžká volba. Počítám, že Dominik Hašek je z toho už teď zmatený jak lesní včela. Samozřejmě očekávám stokrát omleté výmluvy, že "tohle je něco jiného".

Ne, není. Je to naprosto stejné. V jednom i druhém případě si vojenská supervelmoc přisvojila právo uplatnit svou sílu vůči jinému suverénnímu státu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN z důvodu, jenž považovala za legitimní.

Buď tedy nyní obojí odsoudíme, nebo obojí schválíme. Vše ostatní by bylo jen čirým pokrytectvím.

