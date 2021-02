SPD: Odmítáme používání totalitních nástrojů proti demonstracím občanů

reklama

Vážené dámy a pánové, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že očkování se kvůli vládě a EU komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti očkování. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou. Vláda objednala špatné stříkačky pro vakcinaci. Vláda tak chybnými kroky zásadně prodlužuje očkování lidí. Hnutí SPD podalo ve Sněmovně zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost. Vláda plýtvá penězi občanů - za nevyužitou polní nemocnici v Letňanech vyhodila 65 milionů! Ministr vnitra Hamáček chce proti demonstrantům nakoupit vodní děla za 103 milionů korun. Odmítáme používání totalitních nástrojů proti demonstracím občanů. Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA.

1. Očkování se kvůli vládě a EU komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou.

Očkování se komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti očkování. Komunikace ze strany Vlády ČR je špatná. Minulý týden totiž Ministerstvo zdravotnictví nejdříve oznámilo, že doporučilo přerušit očkování 1. dávkou vakcín a měly by být rovněž zastaveny rezervace termínů na očkování, ale premiér toto vyjádření následně dementoval. Jasná a srozumitelná komunikace je součástí krizového řízení a toto současná vláda dlouhodobě nezvládá. Je nedostatek vakcín a vakcinačního materiálu (jehly, stříkačky). Vláda ČR podcenila přípravnou fázi na očkování a nezajistila samostatně dostatek vakcín, když spoléhala naivně na EU. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou, bez EU, např. po vzoru Maďarska, což tato vláda stále odmítá. Očkování podle hnutí SPD musí být dobrovolné, a lidé, kteří se nenechají očkovat, nesmí být diskriminováni. Lidem, kteří se očkovat chtějí, by měla dle SPD vláda zajistit co nejrychleji bezpečnou vakcínu a výběr mezi jednotlivými vakcínami.

2. Vláda objednala špatné stříkačky pro vakcinaci. Vláda tak chybnými kroky zásadně prodlužuje očkování lidí.

Ministerstvo zdravotnictví objednalo ve společném evropském tendru 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou za 1,7 milionu korun a zaplatilo navíc třímilionový příplatek za jejich expresní leteckou dopravu. Tyto stříkačky ale jednak nejsou vhodné pro vakcínu firem Pfizer/BioNTech, ale také je jimi prováděná aplikace bolestivější, hrozí i riziko zánětu a složité je odhadnout správné množství natahované látky. Těmito chybnými kroky se zásadně prodlužuje očkování lidí, kteří očkování chtějí, a tím pádem se i prodlužují termíny, do kdy bude Vláda ČR prodlužovat nouzový stav. SPD další prodlužování nouzového stavu nepodpoří.

3. Hnutí SPD podalo zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost.

Hnutí SPD podalo ve Sněmovně zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost, přičemž odpuštění by bylo po celou dobu trvání těchto omezení. Současně ovšem bude tato doba postiženým živnostníkům nadále započítávána do tzv. povinné doby pojištění, aby nebyly nijak dotčeny jejich důchodové nároky. Jelikož vláda, přes naše četné apely, v této věci nekoná, SPD uplynulý pátek předložilo vlastní návrh zákona na pomoc těmto živnostníkům. Co se týče zdravotního pojištění, měl by je za tyto osoby, podobně jako za osoby nedobrovolně nezaměstnané, po tuto omezenou dobu platit stát.

4. Vláda plýtvá penězi občanů. Za nevyužitou polní nemocnici v Letňanech vyhodila 65 milionů!

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden oznámil, že polní nemocnice v Letňanech, která byla postavena v říjnu loňského roku, se zbourá, protože stejně prý v ní nemá kdo léčit. Její provoz nás všechny stál celkově 65 miliónů korun, a přitom v ní nikdo neležel. Jedná se o plýtvání peněz daňových poplatníků. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje trestní a hmotnou odpovědnost politiků za přijatá rozhodnutí. Pokud by toto platilo, byla by odpovědnost jasná. Takto to zaplatí stát, tedy občané, a toto je pro SPD nepřijatelné!

5. Ministr vnitra Hamáček chce proti demonstrantům nakoupit vodní děla za 103 milionů korun. Odmítáme používání totalitních nástrojů proti demonstracím občanů.

Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem (ČSSD) oznámilo minulý týden, že plánuje v následujících letech nakoupit pro policejní pořádkové jednotky vodní děla za 103 milionů korun. Většina z nás pamatuje dobu před rokem 1989, kdy demonstranti byli mláceni obušky a rozháněni vodními děly. O to více udivuje, že v době koronavirové krize, kdy je každá koruna dobrá, plánuje ministerstvo vnitra utratit 103 milionů korun na nákupy vodních děl. Asi se Jan Hamáček zhlédl v „prosazování demokracie" násilím ve Francii anebo Německu. Svobodní občané mají právo demonstrovat, a pokud je demonstrace povolena, potom je to již práce organizátorů, kteří mají ve spolupráci s Policií ČR zabezpečit její řádný průběh. Policie ČR má pomáhat a chránit a má také spoustu jiných zákonných možností a postupů, než proti shromážděným v případě neuposlechnutí jejich pokynů používat vodní děla.

6. Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA.

Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA. Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden se minulý týden dohodli na prodloužení poslední odzbrojovací dohody, známou jako START 3, o dalších pět let bez jakýchkoli předběžných podmínek a dodatků. Je to dobrá zpráva pro celý svět. Smlouva podepsaná v dubnu 2010 v Praze omezuje počty strategických jaderných zbraní na nejvýše 1 550 na každé straně a počet rozmístěných střel a bombardérů na 700 a její platnost by vypršela 5. února. Příslušný zákon jednohlasně schválili před několika dny ruští poslanci a senátoři, přičemž v USA souhlas amerického Kongresu není zapotřebí. START 3 zůstává poslední platnou dohodou o kontrole jaderných zbraní, když Rusko a USA v roce 2019 odstoupily od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987.

