SPOLU: Jedině spolu teď máme opravdovou šanci vyhrát!

Všech 14 krajů. Přes 40 000 najetých kilometrů. 132 navštívených měst a vesnic. 178 navštívených firem a podniků. 3 500 vydaných porcí jídla na společných grilovačkách. 10 000 rozdaných balónků. 257 pohlazených zvířátek. 754 podaných rukou. To byla úspěšná kampaň SPOLU do Evropského parlamentu v číslech. Jdeme do finále a jedině SPOLU teď máme opravdovou šanci vyhrát!

„Řítíme se do cílové rovinky rychlostí Usaina Bolta a jdeme vyhrát! Dnešní akce a účast Vás všech toho je důkazem. Grébovka má pro mě i osobní symboliku, protože jsem právě zde před dvěma týdny provdal svou nejmladší dceru. Bylo stejně krásné počasí, stejně skvělá nálada a byl to den plný naděje na nový život i na pohled do budoucnosti – což je přesně to, co všichni potřebujeme,“ řekl lídr koalice SPOLU Alexandr Vondra.

„Už za několik málo desítek hodin končí předvolební kampaň a přijde den D. Pevně věřím, že zvítězíme a koalice SPOLU získá nejvíce poslanců, kteří budou následujících pět let zastupovat Českou republiku v Evropském parlamentu. Od hnutí ANO nás dělí cca 30 tisíc hlasů. Tolik hlasů navíc potřebujeme, abychom zvítězili. Rozhodovat bude každý hlas – a může to být hlas Vašeho souseda, který chce v pátek odjet dříve na chalupu, Vašich dětí, které váhají koho volit, či kolegy z práce, který ani neví, že se volby konají. Prosím, přesvědčte je, ať jdou k volbám a volí SPOLU. Je to důležité. Jedině SPOLU můžeme vyhrát,“ uvedla europoslankyně a kandidátka Veronika Vrecionová.

„Važme si toho, že můžeme volit. Že můžeme rozhodovat o budoucnosti naší země. O převaze odpovědné politiky nad nebezpečným populismem, o jasném ukotvení naší země na Západě, o společném a úspěšném řešení největších výzev dneška. Na této straně je i koalice SPOLU. Jedině spolu máme šanci vyhrát. Pojďme společně porazit populismus i v evropských volbách. Jsme tomu na dosah,“ dodal Luděk Niedermayer.

„Pokud chcete silnou Evropu a bezpečné Česko, volte v pátek a sobotu koalici SPOLU. Není to pro nás pouhá fráze, ale úkol, který chceme splnit. Bezpečnost našich občanů je pro koalici SPOLU na prvním místě. Bez bezpečnosti totiž není prosperita. Máme nejlepší program, nejkompetentnější a nejzkušenější kandidáty, kteří se v Bruselu neztratí. Váš hlas pro SPOLU je hlasem pro silnější Česko v Evropě,“ uzavřel Tomáš Zdechovský.

