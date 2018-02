STAN: Budou dvě mimořádné schůze Sněmovny

"Strany se dnes poprvé od voleb sešly společně u jednacího stolu. Cílem jednání bylo najít nejmenší společný jmenovatel pro toleranci vlády. Ze schůzky vyplynulo, že žádný takový není, každá strana má svou vlastní představu o tom, za jakých podmínek by byla ochotna podílet se na podpoře jakékoliv vlády," řekl předseda STAN Petr Gazdík.

"Konkrétním výsledkem jednání je to, že už dnes společně sesbíráme dostatečný počet podpisů pro dvě mimořádné schůze Sněmovny. První schůze bude k personálním změnám, které provádí vláda bez důvěry. Týká se to zejména šéfa GIBS, České pošty a ministerských náměstků. Druhá schůze se bude na podnět ODS týkat pravidel a mantinelů, které by měla dodržovat vláda bez důvěry," řekl Gazdík.

"Nátlak na šéfa GIBSu ze strany premiéra v demisi není ojedinělým útokem z poslední doby. Tohle zakleknutí na 'nejvyššího policistu policistů' bude mít za důsledek, že dalších deset, dvacet jeho podřízených donutíte k poslušnosti, aniž byste na ně museli zakleknout také. I po tomhle je evidentní, že prostor pro zapojení do jakéhokoliv vládního angažmá je nulový," dodal předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Jan Farský SLK



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: STAN: 337 důvodů pro odvolání Tomia Okamury z funkce Ale ale. Starostové a nezávislí měknou, pokud jde o Andreje Babiše, prý pod tlakem z venkova Gazdík (STAN): Naše podmínky pro podporu vlády platí Starostové našli programové shody s ANO. Překážkou je ale stále Babiš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV