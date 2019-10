STAN: Navrhovaný státní rozpočet neodpovídá potřebám 21. století

„Čtyřicetimiliardový schodek považuji za výsměch občanům, obzvláště poté, co premiér v roce 2017 sliboval, že bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Ale i schodek by byl pochopitelný, pokud by šlo výrazně více do investic než mandatorních výdajů. Celý rozpočet neodpovídá svou strukturou moderní době. Působí to na mě tak, že ministryně financí vzala kapitoly z předchozích let a sem tam nahodile přihodila pár korun, podle toho, kdo si o ně řekl,“ okomentoval návrh státního rozpočtu Vít Rakušan.

„V době ekonomického růstu nejspíše projíme další rok. Je to krátkozraký přístup, na který v budoucnu všichni doplatíme. Vláda se ale odmítá inspirovat v hospodaření jiných států, které jen zjednodušením státní správy dokáží ušetřit 2 % HDP. Ministryně raději vyjde vstříc komunistům a za pár ústupků si koupí jejich potřebné hlasy,“ upozornil předseda hnutí STAN.

„Je ovšem smutné, že třicet let po revoluci je budoucnost státu závislá na rozhodnutí komunistů,“ dodal Rakušan.

Hnutí STAN bude navrhovat více peněz do školství, infrastruktury i na ochranu krajiny.

„My budeme v rámci druhého čtení jako každý rok prosazovat naše priority. Především navýšení kapitoly školství, která by měla v ideálním případě dosáhnout 5,5 % HDP. Chceme zvýšit zvýšit učitelů o celkových 15 %, aby se jejich výše přiblížila k doporučením OECD, ale i další investice do kapacit mateřských a základních škol. Budeme také navrhovat posílení oblastí pro boj se suchem, na opravy kulturních památek či vyšší investice do infrastruktury a údržby silnic II. a III. třídy,“ představila rozpočtové priority hnutí STAN poslankyně Věra Kovářová.

Budeme prosazovat schválení zpráv České televize, ke kterému v uplynulém týdnu nedošlo i přes sliby zástupců hnutí ANO.

„Po našem apelu se na čtvrteční jednání Sněmovny znovu podařilo zařadit zprávy ČT. Celé vystoupení z minulého týdne byla učebnicová ukázka fake news z úst poslanců, kterým se zamlouvá myšlenka destabilizace veřejnoprávních médií. I přesto věřím, že platí elementární dohody, a nakonec dojde ke schválení zpráv z roku 2016 a 2017, ke kterým nejsou žádné věcné výhrady,“ řekl Vít Rakušan.

