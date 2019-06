STAN: Sliby – chyby

Kromě provozních záležitostí se řešila především letecká škola a krajská nemocnice. Ukázalo se totiž, že slib hejtmanky tak úplně neplatí. Hospodaření krajské nemocnice se zase pohybuje dlouhodobě v?červených číslech a kraj neví, co s?tím.

Karlovarský kraj se rozhodl pokračovat a prosazovat dále leteckou školu, a to i navzdory platnému usnesení města Karlovy Vary, které školu odmítá. Dostává se tak do otevřeného konfliktu se svým krajským městem. Jiří Klsák, krajský zastupitel a zastupitel Karlových Varů, komentuje: „Ačkoli se zástupci ANO snažili usnesení města bagatelizovat odkazy na to, že bylo přijato na ustavujícím zastupitelstvu, či že se dokonce jednalo o demagogii, faktem zůstává, že hejtmanka jedná v přímém rozporu se svým slibem ze 4. prosince 2018. Byť může mít celou řadu dobrých důvodů, jedno je jisté, je to již druhý podstatný veřejný příslib, který hejtmanka porušila. Z toho vyplývá jediné. S naší hejtmankou se dá možná jednat, rozhodně se jí však nemůže věřit všemu z?toho, co slíbí. Názor totiž otočí velice rychle. Výmluvné bylo už jen to, že se o letecké škole jednalo v rámci navýšení vlastního kapitálu společnosti, nikoli v samostatném bodě.“

Diskusi ke každoroční platbě úhrady krajské nemocnice okomentoval Petr Kulhánek, krajský zastupitel a zastupitel Karlových Varů: "Dnešní skoro až absurdní debata ohledně krajské nemocnice ukázala, že krajské vedení nemá ponětí, co s nemocnicí chce dělat, jak vlastně teď již čtvrtmiliardový schodek v hospodaření řešit. Všichni víme, že je to systémový problém, který není zcela v rukou představenstva či kraje. Kraj už ale přes dva roky jen hasí problémy, zpočátku desítkami milionů korun, teď už jsme ve stovkách. Možná by bylo vhodné se vedle chvályhodných aktivit jako je Hnědouhelná platforma zaměřit rovněž i na zdravotnictví. Což je mimo jiné i přímá odpovědnost příslušného náměstka."

Ani sociální služby nejsou financovány hladce. Hejtmanka Jana Vildumetzová zastupitelstvu sdělila, že další potřebné peníze na platy jsou odvislé od požadavků ze sociální komise kraje. Dále uvedla že celkově je nutné získat na platy v sociálních službách 5 miliard korun, proto, aby měl Karlovarský kraj dostatek. Z doposud vyjednané jedné miliardy korun má kraj pouhých 34 milionů. Oľga Haláková, krajská zastupitelka a 1. místostarostka Bečova nad Teplou, dodává: "Očekávala bych, že paní hejtmanka ve věci udělá jako předsedkyně Asociace krajů více. Ačkoli tisková konference s ministryněmi Schillerovou a Maláčovou vypadala jako velké vítězství, spíše se problém zametl pod koberec. Peníze budou chybět, doufám, že paní hejtmanka projeví podobný tah na branku jako v případě kontroverzní školské reformy či výstavby dálnic. Víme, že to umí, ptejme se, zda tak činí. V každém případě bylo že strany hejtmany zkonstatováno, že podklady pro výpočty skutečné finanční potřeby pro sociální služby jsou předkládány zhruba v pěti variantách. A to dobře není."

Ing. Petr Kulhánek BPP



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

