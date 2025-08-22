Sadovský (ANO): Policie věděla, ministři ne? Vláda úplně mimo hru? To je výsměch

Pane Rakušane, veřejnost si zaslouží pravdu!
V časové ose ze dne 4. 4. 2025 stojí jasně: dvě usnesení – NCOZ a Policie ČR. Obě o zajištění výnosu z trestné činnosti. To není detail, to je stopa k praní špinavých bitcoinů. A lidé? Nedostali nic než prázdný popisek.
Blažek tvrdí, že NCOZ o celé věci věděla, ale on a ministerstvo nic netušili. To jako vážně? Policie věděla, ministři ne? Vláda úplně mimo hru? To je výsměch.
Kdo komu zatajil informace – policie ministrům, nebo ministři veřejnosti?
Proč nikdo zodpovědný nezasáhl, když šlo o praní špinavých peněz?
Tohle už dávno není o neschopnosti. To vypadá na vědomé krytí špíny.
Pane ministře, lidé nejsou ovce.
Máte jedinou možnost: okamžitě odstoupit!
autor: PV