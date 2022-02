Šafránková (SPD): Legislativní nouze je vyhrazena pouze pro mimořádné okolnosti

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo,

při hodnocení oprávněnosti aplikace stavu legislativní nouze na danou konkrétní situaci, na projednání konkrétního návrhu zákona je dobré a důležité i z celkového pohledu základních principů parlamentarismu, přičemž parlamentarismus lze chápat jako soubor hodnot, institucí a procedur. Jeho existence je založena především na určitých pravidlech hry, která budou respektována, ať již ve volbách zvítězí kterákoliv z politických stran či koalic.

Zároveň platí, že čím je větší aktuální převaha vládní většiny, tím méně se projevují typické nástroje parlamentarismu. Současně to také souvisí s úrovní politické kultury, která je výsledkem dlouhodobých tradic, ne pouze výsledkem jednoho volebního období. Hodnoty a principy jako konsenzus, pluralita, princip většiny, ochrany menšiny, vláda na čas, reprezentativní mandát atd., se promítají i do institucionální roviny existence parlamentarismu a hlavně v duchu principu předvídatelnosti a legitimního očekávání se dodržování těchto principů promítá do ochoty občanů dodržovat právní řád a do jejich loajality ke státu a jeho politickému režimu. Mějme toto na paměti právě dnes, kdy chce vládní většina bezprecedentním způsobem porušit ústavní pravidla legislativního procesu. Důležitým pojmem a principem je i tzv. autonomie parlamentu. Ta je zachována pouze tehdy, pokud používané zvláštní legislativní procedury nenarušují demokratická pravidla, ale pouze tehdy, urychluje-li legislativní proces za situace, kdy opoziční poslanci mají možnost se k věci vyjádřit, a to v hlasování, v rozpravách nebo formou pozměňovacích návrhů. To v případě aplikace stavu legislativní nouze na novelu pandemického zákona naplněno není.

Ústavní soud svými rozhodnutími stanovil závazné mantinely pro politická rozhodnutí, a to i pro futuro, když restriktivně vymezil situace, za kterých by měl být napříště institut legislativní nouze použit. Tato restriktivní rozhodnutí jsou hranice, kterými Ústavní soud vyjádřil nadřazenost ústavy nad všemi ostatními okolnostmi ovlivňujícími takové rozhodování. Ústavní soud jasně řekl, že projednávání návrhu zákona v režimu legislativní nouze s omezením parlamentní diskuze je vyhrazena pouze pro mimořádné okolnosti. Ty nyní nenastaly, v souvislosti s dnes projednávanou novelou neexistují, a upozorňuje, že tato okolnost může znamenat, a v minulosti už také znamenala, jasný důvod pro následné zrušení celého takto procesně projednávaného zákona Ústavním soudem. Podle Ústavního soudu je nutné důvody vyhlášení stavu legislativní nouze také posuzovat s ohledem dobu rozhodování a množství informací, které byly v době rozhodování k dispozici. Je nutné přihlížet také k intenzitě důvodů k vyhlášení stavu legislativní nouze ve srovnání s omezením dotčených ústavních principů. Tyto důvody však nesmějí být svévolné a musí být postaveny na konkrétně vyčíslené výši škod, pokud by navrhovaný zákon nebyl co nejdříve přijat.

Navrhovaný zákon, jehož projednávání ve zkráceném legislativním procesu vláda navrhuje, musí být vhodným prostředkem k odvrácení hrozících škod či ohrožení veřejného zájmu, což v případě novely pandemického zákona, ani v případě pandemického zákona samotného naprosto neplatí. Překážkou zneužití institutu legislativní nouze je pouze zákonné vymezení důvodů, na jejich základě lze tento stav vyhlásit. Tyto důvody musí být podle Ústavního soudu v souladu s ústavou a musí být přezkoumatelné. K vyhlášení stavu legislativní nouze tedy nestačí konsenzus parlamentu, byť dosažený napříč politickým spektrem zákonodárného sboru.

Ústavní soud také neuznal obstrukci opozičních poslanců za mimořádnou podmínku ve smyslu § 99 odst. 1 jednacího řádu Sněmovny. V tomto případě jde o ochranu práv parlamentní opozice, tj. menšiny. Pokud opozice vznáší námitky proti nedodržování standardní zákonodárné procedury při přijímání nových zákonů, nelze v těchto námitkách spatřovat žádný prvek mimořádnosti. Opozice podle Ústavního soudu v tomto případě jen využila své právo k ochraně svých práv v souladu s jednacím řádem.

Dámy a pánové, zneužití stavu legislativní nouze, které dnes sledujeme v přímém přenosu, je suspendací a degradací dolní parlamentní komory, všech jejích poslanců, nejen nás v opozici.

Děkuji.

