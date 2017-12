Sátora (ČSSD): Krajský dům hrůzy - Zlínský kraj, Uherské Hradiště

Nejen v novinách, ale i na sociálních sítích se rozjela diskuse o budoucím využití nemocniční ubytovny v Tenicích. Tento panelový dům, který momentálně obývá více než 250 osob, je ve vlastnictví Zlínského kraje, který jej však už nepotřebuje a chce ho prodat. Hejtman Jiří Čunek v jednom z rozhovorů sdělil, že privátní investor nabízí kraji za bytový dům v blízkém centru města 100 milionů korun. Pro kraj je to výhodná nabídka, jelikož získá významnou finanční hotovost a nebude se muset starat o nezbytnou rekonstrukci domu, která je již nyní vyčíslena na obdobně vysokou částku, jako je zisk při jejím prodeji. Stav domu je havarijní a budova není prototypem důstojného bydlení současnosti. Záležitost bydlení pro více než 250 osob by se neměla nechávat na soukromém obchodníkovi, ale měla by být pod kuratelou města. Nejde o výstavbu na zelené louce, ale jedná se o zajištění bydlení pro stávající obyvatele.

Generální rekonstrukce nebo přestavba tohoto bytového domu by Tenicím slušela a prospěla ze všeho nejvíc. Město by mělo s krajem aktivně vyjednávat o získání budovy do svého vlastnictví, jelikož pouze ono samo je schopno poskytnout obyvatelům Tenic významnou formu jistoty a pozitivního rozvoje místa jejich žití. Dle mé představy by přestavbou bytového domu mohla vzniknout kombinace startovacích bytů, bytů pro seniory a klasických nájemních bytů. Toto všechno jsou programy podporované ministerstvem místního rozvoje a tak lze na projekt přestavby vyzískat nemalé finanční prostředky. Není přeci jen dost možné a praktické budovat pouze Rochus parky, aquaparky, skate parky, ale je nezbytné zajistit i bydlení pro lidi a všeobecnou sociální shodu v rozvoji městských lokalit. Ghetto by si nikdo nepřál!

Josef Sátora ČSSD



zastupitel obce Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zlínský kraj: Zastupitelé schválili rozpočet na příští rok i hospodaření nemocnic, všechny jsou v plusu Zlínský kraj: V Uherském Brodě byla otevřena nová okružní křižovatka Hejtman Čunek: Mnozí politici vymyslí virtuální problém, a pak proti němu bojují Sátora (ČSSD): Utopeni v aquaparku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV