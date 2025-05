Michálek (Piráti): Pan Souček byl odvolán, protože přestal být poslušný pejsek

„Jako právník delší dobu pozoruji s rozčarováním, co se děje delší dobu kolem České televize. Připomíná mi to trochu válku dvou klanů a rozhodně to neodpovídá tomu, aby řádně, nestranně a nezávisle fungovala Česká televize bez pokoutných vlivů. Pojmenujme to pravými jmény, pan Souček byl odvolán, protože přestal být poslušný pejsek. Na základě podivného spojenectví s lidmi, kteří v radě vůbec sedět nemají,” řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Soud dospěl k závěru, že původní členové rady ČT způsobili škodu kolem 4 milionů korun. Škoda vznikla nezákonným odvoláním dozorčí komise v roce 2020. Ředitel ČT Jan Souček, který byl dnes odvolán z funkce, se rozhodl škodu vymáhat. Současně se radní ČT Matocha i Xaver Veselý ve veřejném prostoru vyjadřují takovým způsobem, že to zpochybňuje jejich nestrannost, když vyvíjeli na Součka nátlak kvůli zákulisním dohodám.

„Tito radní se veřejně vyjadřují nátlakově, nevystupují nestranně, nerespektují své povinnosti. Bývalý ředitel Souček hovoří o vydírání. Ředitel ČT nemá dostávat bonus k platu podle toho, jestli bude po nich vymáhat škodu či nikoliv,” diví se Michálek. Zákon jasně stanoví, že v případě porušení povinnosti člena mediální rady, které zpochybňuje jeho nestrannost, ho má Poslanecká sněmovna odvolat.

“V mediálních radách mají být zastoupeny rozmanité proudy, ale na druhé straně členové rady ČT musí respektovat zákon. Pouhé odvolání pana Součka nic neřeší a naopak hrozí, že nátlak radních bude pokračovat a stane se standardní pracovní metodou,” doplňuje Michálek.

Faktem je, že vládní strany využily současnou situaci k tomu, aby se spojily s opačným politickým táborem ve snaze dosáhnout odvolání ředitele ČT a dosadit si svého nástupce. Vůbec přitom neřeší, že se dva radní ČT vyjadřují právě v přímém rozporu se zákonem. Proto by měli být zproštěni funkce.

