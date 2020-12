Scheinherr (Praha sobě): Žádáme o vrácení režimu bus pruhů do původního stavu

reklama

Zastupitelstvo se vyjádřilo proti sjednocení režimu a tomu, aby všechny bus pruhy fungovaly non stop bez rozdílu. Jednalo se o 11 km, kdy dnes už jich z 56 kilometrů 42 funguje bez časového omezení.

„Splnil jsem úkol a zadal Technické správě komunikací hlavního města Prahy, aby požádala státní správu o návrat do původního stavu. Přesně dle usnesení zastupitelstva. Nyní budeme čekat na zahájení řízení a rozhodnutí úřadu státní správy,“ uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 7289 lidí

Ten zároveň přichází na prosincové zastupitelstvo s dalším námětem pro diskusi. „Samozřejmě jsem splnil úkol daný zastupitelstvem požádat státní správu o návrat do původního stavu. Ten ale podle nás není optimální. Je zastaralý, neřeší zmatečnost a fakt, že se doprava změnila. Řidiči si musí pamatovat několik různých časových omezení podle jednotlivých městských částí. Zároveň už v Praze nemáme dvě dopravní špičky, máme jednu kontinuální. Tomu by měla odpovídat i preference MHD – jinak nedokážeme zajistit, že budou autobusy jezdit na čas. Proto jsme na zítřejší zastupitelstvo připravili i aktualizovaný návrh, a doufáme, že nad ním proběhne racionální diskuse,“ dodal Scheinherr. Tento návrh byl řádně projednán výborem pro dopravu a jednomyslně jej odsouhlasila Rada hlavního města Prahy, v níž zasedají všichni koaliční partneři.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



nám. primátora HMP Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nový návrh bere v potaz listopadové rozhodnutí pražských zastupitelů a po jeho případném odsouhlasení Zastupitelstvem hl. m. Prahy nezavádí plošné non stop fungování bus pruhů. Jedná se o kompromis, který rozděluje vyhrazené jízdní pruhy do tří kategorií a tam, kde to není nutné, zanechává časové omezení, aby v nich mohly automobily mimo vymezené časy jezdit.

„Bude to jednoduché. První kategorie jsou komunikace, kde se nám zasekávají autobusy během celého dne a kde se nacházejí přechody pro chodce přes dva jízdní pruhy. V těchto případech by pro bezpečnost chodců bus pruhy fungovaly non stop. V ostatních místech bychom chtěli sjednotit časy a bus pruhy by fungovaly od 6:00 do 20:00, respektive od 6:00 do 19:00. Zohlednilo by se tak reálné rozložení dopravy. Do třetí kategorie by v tuto chvíli spadala jen ulice Československého exilu, kde by vyhrazený jízdní pruh fungoval pouze v ranních hodinách,“ uzavřel Adam Scheinherr. Přesné znění bude ale záležet na odsouhlasení Zastupitelstvem a následném projednání Silničním správním úřadem zejména s Policií ČR a případně dalšími účastníky řízení.

Psali jsme: Scheinherr (Praha sobě): Město zainvestuje podchody pod železniční tratí v Kbelské ulici Scheinherr (Praha sobě): S novým systémem budeme efektivněji a pružněji řídit dopravu Scheinherr (Praha sobě): Vedle pohodlné cesty na letiště si na své přijdou i Pražané Scheinherr (Praha sobě): Memorandum o spolupráci s Pražskou tělovýchovnou unií

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.