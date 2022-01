Schillerová (ANO): Bojujte dál za naše zájmy, nebude to jednoduché

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Já jenom velice stručně na paní posl - ministryni, pardon - ministryni Černochovou. Já jsem vás svedla na scestí, za což se omlouvám, když jsem vám řekla, že to bylo v části C. Potom byste měla pravdu, že by to byla ta část bez rozpravy a o té se hlasuje jedním hlasováním. Ale ono to nebylo v části C, to byla moje chyba, to se omlouvám, že jsem řekla, že to bylo v části C, bylo to v části pro informaci, což jsem si ověřila nejen u pana bývalého ministra Metnara, ale ještě i na agendě úředníků, kteří už tam nepracují, ale pracovali na této agendě. Takže to byla moje chyba označením toho C. Pak byste měla pravdu. Ale to v části C nebylo. A mohu vám ještě odcitovat, co znamená pro informaci, ale to teď nebudeme zdržovat, protože chci reagovat na pana ministra financí.

Pane ministře, vy jste byl, ať se tady jenom nehaníme, já taky chci chválit, vy jste byl skvělý šéf opozičního klubu. A já jsem vám tady - a již jsem vám to říkala neformálně - já jsem vám tady odezírala z úst a učila jsem se tu opoziční rétoriku od toho nejzkušenějšího, nakonec osm let jste to dělal, pokud se nemýlím, možná nevím, jestli tak přesně dlouho. A dělal jste to dobře, mně se líbilo, jak jste dělal opoziční práci. A evidentně vám to chybí. Protože vaše vystoupení teď bylo excelentní vystoupení opozičního politika. Ale to je teď moje role. Protože fakticky tam toho moc nebylo a pojďme si to rozebrat.

Tak dluh 420 miliard. To slyším pořád. Když jsem viděla vaši tiskovou konferenci, nebudu to komentovat, to si řekneme, až tady budeme projednávat rozpočet, tak určitě tam půjdeme do hloubky. Víte, já bych teď tady mohla šermovat čísly, pořád mám tu výhodu proti vám, že jsem čtyři roky v tom ležela, v těch číslech, ale budeme jednat o rozpočtu, tak si to řekneme podrobně. Ono my jsme - pominu i vaši snahu nějakým způsobem se mě dotknout a urazit srovnáním s Janou Maláčovou, to všechno přecházím velkoryse - my jsme udrželi jednu věc a ta evidentně - a já vám to nepřeju, nepřeju to této zemi - mám velkou obavu, že vám se nepodaří. A to je udržet sociální smír.

Udržet to, že při té hrůze, ve které jsme dva roky byli, a vy to také nemáte jednoduché, uznávám, ale vy jste o dva roky minimálně v covidu, a vidíte, že my nekritizujeme vašeho ministra zdravotnictví, že jsme si dali bobříka mlčení, byť tedy se občas musím snažit, abych si neukousla jazyk, tak my jsme tehdy nevěděli nic, celý svět nic nevěděl. Učili jsme se za pochodu, dělali jsme to podle nejlepšího vědomí a svědomí, a samozřejmě v té hrůze, pro kterou jsme museli hlasovat, a já jsem opakovaně řekla, že pro mě nejhorší bylo zvednout ruku pro omezení lidských práv a svobod, jako je svoboda pohybu a svoboda podnikání, a při tom všem jsme je museli samozřejmě podpořit. Budeme se o tom bavit ještě x-krát. Navíc jsme společně prohlasovali i zrušení superhrubé mzdy. Stojím si za tím.

Takže já vás budu vyzývat a opakovaně a budu tady stát a dělala jsem to, když jsme byli ve vládě, budu to dělat i v opozici, abyste konečně už pojmenovali ty položky, které tam neměly za vás být, abyste řekli: tohle jste neměli dát, tady jste neměli přidat, tady jste neměli navýšit nemocenskou, když byl národ nemocný, atd. To jsem prostě neslyšela. Jsou to zatím jenom fráze.

Jedna celá dva bilionu, pane ministře. 662 miliard bylo ke konci roku. Vy už to teď neděláte, tu mou modrou tabulku, tak jsem si to dopočítala sama. 662 miliard byla pomoc, kterou jsme vykazovali podle bruselského institutu Bruegel, abychom se mohli srovnávat s dalšími zeměmi, které tuto metodiku používají. A prosím, ono vy vytrhnete jenom přímou pomoc. Ano, ta byla kolem 350 možná 370. Záleží, jestli berete za který rok, jestli dohromady, nebo jestli to berete za rok 2021, ale daňové úlevy jsou také pomoc. Státem zaručené úvěry jsou také pomoc. Tady jsme společně schválili, a hlasovali jste pro to i vy, poprvé v historii této země záruky na - ne státem uložené, ale na státní záruku na úvěry, které dávají bankovní domy. A tam máte k dispozici ještě zhruba, pokud si to matně pamatuji z konce listopadu, kolem 400 miliard. Takže 662 a 400. Tam v těch 662 bylo pouze 100. Takže dejme tomu jste na bilionu. Takže prosím, takto to bylo myšleno a takto jsme to také dodrželi. Tak se můžeme hádat tady o 200 milionů. Chtěla bych vás vidět... (Ministr Stanjura: Miliard.) Miliard, pardon, přeřekla jsem se. Samozřejmě, že miliard. Chtěla bych vás vidět, kdybyste byl v situaci, kdy nikdo nevěděl nic. Ale dobře, tak o 200 miliard jsme to netrefili, tak teď vy jste samozřejmě chytřejší a tehdy byste to věděli.

Další věc. Vysvětlím věci, o kterých jste tady mluvil, a pak řeknu něco závěrem. Vy jste tady vytrhl odměny exekutorům. Já si na tu diskuzi vzpomínám s paní bývalou ministryní Benešovou. Jedná se asi o částku 100-200 milionů, pokud si to dobře pamatuji. Ona to nevěděla přesně a domluvili jsme se, že to je částka, kterou - a já věřím, že už to jako ministr financí víte - vždycky jste schopen vygenerovat. Takže prosím, nehledejte, to jste dělával už v opozici, já si to pamatuji, to je vaše - vy si myslíte, že silná, za mě slabá - stránka. Budete muset najít ty miliardy. A pořád ještě jsme to neslyšeli! Brilantní politický projev, ale jak od opozičního politika.

Odborní náměstci, to nechám snad stranou. Mám je jednoho po druhém jmenovat? Že ti lidé prošli všichni výběrovým řízením podle zákona o státní službě a valná většina z nich tam pracovala třeba i za Kalouska? Říkala jsem vám to, když jsem vám předávala ministerstvo. Tam prostě jsou lidi, kteří tam jsou roky. A ten jeden jediný, který nastoupil za Andreje Babiše, zase excelentní odborník a právník, tak odchází, pokud vím. Jinak jsou to všechno lidi, kteří tam byli i takzvaně za vás. To jsou experti. A jestliže se o ně opíráte, jak říkáte, tak děláte dobře, protože to je ta správná cesta. Určitě ta armáda poradců, kterou si přivádíte, vás nezachrání. Já jsem neměla ani jednoho poradce. A opírala jsem se právě o tyto experty, které jste i vy ocenil, teď v těchto svých slovech. Takže to já samozřejmě hodnotím správně.

Tak. Pořád slyším, že ministři nebudou chodit a mačkat čepici, nebo jak to říkáte. Víte, já doufám, že už jste si stihl nastudovat, kdo předkládá rozpočet, že to není pan premiér, jak jste řekl, tady není, když jste odcházel z Lán ze schůzky s panem prezidentem, ale že to je ministr financí, který za to zodpovídá, předkládá to vládě a vláda o tom jedná, schvaluje atd. To znamená, já jsem změnila pouze jedinou věc. Dělali to i vaši ministři za vašich vlád úplně stejně, jenom si to chodili komentovat každý zvlášť. A já jsem změnila jediné, že jsme to komentovali společně. Takže to je kompetenční zákon, pane ministře. Ten předpokládám, že znáte a že znáte už svoje povinnosti.

Zmrazení platů. Také to čtu často v médiích. Ano, já jsem v červnu, když jsem předkládala první návrh rozpočtu na rok 2022, tak jsem navrhla zmrazit platy. Logicky. Inflace byla kolem tří procent, až v srpnu vyskočila přes 3,1, 3,2. Pořád ještě jsme tam měli další zvýšení slevy na poplatníka. Říkala jsem si, 7 % čistého hodilo zrušení superhrubé mzdy, inflace byla, já nevím, v roce 2021 jsme to udělali, tak kolem tří, bude zase kolem tří, tak jsme zhruba - a ještě k tomu sleva, není potřeba. Protože na rok 2021 jsme je zmrazili všem. Všem, i ústavním činitelům. A prošlo to v klidu. (Od členů vlády: Některým!) I ústavním činitelům. Prosím vás, ověřte si to, pane ministře. Mluvíte z neznalosti věci. Zmrazili na rok 2021. Nemluvím o legislativě, kterou shodil Senát. Tam už soudci a státní zástupci nebyli, to máte pravdu. Takže já se bavím o něčem úplně jiném.

Ale přišel podzim, inflace začala hrozně růst, vyskočila prostě na tyto obludné výše, které teď víme, a samozřejmě změnila se situace. My jednali s tripartitou. Tam byly návrhy na mnohem vyšší zvýšení. Takže těch 1 400 pro většinu s výjimkou zdravotníků, kde se dojednalo prostě více, a to aspoň jsem ráda, že jste zachovali, bylo důsledkem tady tohoto stavu. A tu částku 13 miliard, a to vy víte, jsem do rozpočtu, který jsme poslali, naše vláda schválila a poslali do parlamentu, dala. Takže prosím, takto je celá pravda.

Rozpočtové provizorium. Jsem ráda, že mluvíte s experty Ministerstva financí, to velice vítám. Bez ironie, velmi to vítám. A víte, ono to rozpočtové... Já jsem s nimi mluvila celou tu dobu, co bylo jasné, že bude rozpočtové provizorium. Já jsem si nechala zpracovat takovou metodiku v tom, jak říkává náš pan předseda Babiš nebo poslanec Babiš, tak v tom aby se vyznala atd., ono to je trošku hrubé, tak to říkat nebudu nahlas. Ta metodika je složitá a velice komplikovaná, takže já jsem to vedla takovým způsobem, že jsem se neustále ptala. Kladla jsem otázky, jak tam to, tohle a dovozovala jsem si to. Takže víte, je hezké, že nám tady říkáte, že to nebude problém, ano, pro běžný režim to problém nebude, ale vy víte, anebo možná ještě nevíte, o to hůř, že tam je celá řada omezení. A my jsme nedostali konkrétní otázky. Já se ptám, jaké budou covidové programy. Tak první bavič vlády pan Síkela nám tady povykládal prostě, že to analyzuje po všech těch exkurzech a vy, skvělý rétor, jste v podstatě řekl, nebude problém a já jim věřím. To je otázka. V běžném režimu problém nebude, ale máte tady celou řadu věcí, které vyjasněny nejsou. Já na ně odpověď mám. Jsem připravena o tom debatovat, ale prostě nedostává se mi toho, abych měla debatovat s kým.

Co mě tedy velmi zaráží, tak mluvil jste o finanční správě. Zase jste zopakoval ty fráze, které tady poslouchám šest let - dva roky jako náměstkyně, kdy jsem se s vámi poprvé setkala, a opravdu jsem z toho byla v šoku. Nezkušená úřednice poprvé přišla na rozpočtový výbor a vyslechla si vaše velmi arogantní vystoupení. Už jsem vám to odpustila. Já jsem velkorysá, pane poslanče Stanjuro. Ale setkala jsem se i s obrovskou v té době, pane ministře, poprvé s takovou arogancí politiků, to byla vaše arogance, poprvé v životě jsem to zažila, dneska jsem otrlá, ale poprvé v životě jsem zažila i obrovskou solidaritu cizích lidí, kteří mi najednou, neznámé úřednici, napsali podporu. To bylo také příjemné. Samozřejmě to se v různých vlnách už teď opakuje šest let.

Já jenom doufám... Jestli něco tady otec zakladatel TOP 09 pan exministr a exposlanec Kalousek něco udělal dobře - já jsem ho tady jednou dokonce i v tom minulém volebním období za to pochválila - tak to bylo odpolitizování finanční správy. Od 1. ledna 2011 se orgány finanční správy staly samostatnými stejně tak, jako asi o dva roky později orgány celní správy. A byť jsou do té organizační struktury zařazeny, tak jsou samostatné a Ministerstvo financí na jejich řízení nemá žádný vliv. Takže já doufám - a já jsem to vždycky striktně držela - doufám, že to odpolitizování zůstane tak, jak je. Protože já si pamatuji i dobu - a byla jsem naštěstí na těch nižších stupních - kdy to byla součást odboru Ministerstva financí a to bych skutečně nechtěla, aby tato fáze se vrátila.

No, já vás tady nebudu školit z daňového řádu a z procesů, protože bych byla ve výhodě. Dělala jsem to 25 let a nechci vás tady uvádět do situace, že mi nebudete umět odpovědět. To je logické, bylo by to ode mě nefér, kdybych vás z toho zkoušela. Vy jste zřejmě asi lepší pořád na Jednací řád Poslanecké sněmovny, ale to se všechno určitě spraví. Takže to, co jste tady řekl, tak bych mohla tady debatovat další půl hodiny. Máme určité procesy, sankční systémy, máme systém promíjení.

Ale seznamte se s tím a pak si o tom můžeme promluvit. Určitě plánujete nějakou legislativní změnu. Ale vězte, že budu jako ostříž, protože to je něco, co je velmi důležité. A já s vámi vůbec nepolemizuji o tom klientském přístupu, to je v pořádku. Poplatník je nejvyšším klientem státu a v těch intencích s ním musí být jednáno. Já si dokonce myslím, že za dobu, co je tam paní generální ředitelka Richterová, tak se spousta věcí změnila, že se aplikovala. Byli jsme vám to několikrát představovat. Ale teď už jsem v opozici já a vy jste tam. Takže jenom upozorňuji, že odpolitizování finanční správy je skvělá věc.

Víte, na splnění programového prohlášení je brzy. To se budeme bavit, až vláda někdy bude bilancovat. Uvidíme, kdy to bude. Ono to bude těžko hodnotitelné, protože tam moc faktických věcí není.

Daň z příjmů, ještě pro vaši informaci. Zavolejte si pana náměstka Koubu. Tam je kus práce odpracováno. Já jsem ty práce zastavila v době, kdy jsme připravili věcný záměr zákona o účetnictví, dali ho do veřejné diskuze, která byla skončena, vypořádané připomínky, píše se paragrafované znění. Já jsem v té době - bylo to přesně před vypuknutím pandemie, já to přesně nevím, je to určitě dva roky - si svolala všechny zástupce odborné veřejnosti. Najdete písemné záznamy z toho jednání. Pan náměstek byl přítomen. Byli to odborníci z akademické půdy, ze svazu, z komor, bylo jich tam obrovské množství. Na základě jejich dobrozdání - abychom sladili zákon o účetnictví s novým zákonem o dani z příjmu a nepřijímali je v jiných termínech - došlo k posunu. Takže já věřím, že na tom budete pracovat a že obě tyto dvě důležité normy budou dokončeny. Já vám v tom budu držet palce.

Co se týče protokolu - poslední věta. Pokud si vzpomínám, když jsem vám ho dávala - seděl u toho pan premiér - tak jste mi řekl - já to číst nebudu. Takže jste to zřejmě nečetl. Protože kdybyste to četl, pane ministře, tak byste tam našel i část, která se týká Evropské unie. Jinak si můžete zavolat pana ředitele Hradila, který zastupuje. Teď to místo ještě není obsazeno.

Vy letíte na Ekofin příští týden, příští týden, předpokládám. To je důležité, abyste tam letěl. Já tam byla každý měsíc, takže tam leťte a nechte si předložit takzvanou taxonomii. To znamená, my jsme na tom pracovali jak ministr financí, tak ministr průmyslu a obchodu, tak samozřejmě premiér. Tam jsme tvrdě bojovali za to, aby jádro a plyn - bohužel ministr financí to má v gesci, to budete vy odpracovávat, protože vy jste ta osoba, která to má na agendě, Ekofin to má na agendě. Takže dílčím způsobem na tom dělá MPO, pak to jde na Evropskou radu na premiéry, ale odpracujete vy gros na té taxonomii. Tak si to nechte předložit. A zjistěte, co jste pro to udělali.

A ještě tak k tomu Green Dealu. Když tady napadáte Andreje Babiše - a dobře víte, jak to už je. On tady teď není, takže se nemůže bránit a nevím, jestli to slyší nebo ne. Jste názoru, že jsme měli ten Green Deal úplně torpédovat? Nebo že jsme neměli to akceptovat a vystoupit z Evropské unie tedy? To si myslím, že ne. Takže prosím, přestaňte už hrát politiku. Tady je jedna Česká republika, která má jeden společný zájem. To je přesně ten zájem, abychom udrželi to, co jsme vybojovali.

Já jsem tedy svolala V4, napsali jsme společný dopis, prosazovali jsme to a podařilo se to prosadit. A vy bojujte dál, bojujte dál za naše zájmy. A nebude to jednoduché. Jsou tam zájmy - na naší straně je Francie. Ale zase na protistraně je Německo. Bojujte dál za naše zájmy a tady toho politikaření nechte. Protože na konci budou ti lidé, kteří, když se to nepodaří, to všechno zaplatí.

Děkuji vám.

