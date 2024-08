Schillerová (ANO): Chudší skoro o půl bilionu, protože ODS nadržuje podvodníkům a egoistům

Vážení přátelé, „když je u moci ODS, tak se krade“ je věta stejně pravdivá jako „obsah čtverce sestrojeného nad přeponou trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad odvěsnami.“ Obě poučky jsou odzkoušené a dokázané. Zatímco však Pythagorovu větu potřebují v běžném životě jen stavaři a konstruktéři, Větu o Modrém ptáku by si měli zapamatovat všichni voliči.

Než přišlo na scénu naše hnutí, zažili jsme tři dlouhé vlády ODS. Jestli se někomu povedlo shrnout jejich výsledek opravdu trefně, byl to Mezinárodní měnový fond. Ten spočítal, že v Česku každý rok nenávratně mizí 15 procent státního bohatství. Říká se tomu šedá ekonomika. Podvody na daních, nepřiznané tržby, „pouze hotovost“, „chcete to na fakturu nebo bez?“ Kolikrát už jsme to zažili.

Tohle číslo, 15 procent, zveřejnil Mezinárodní měnový fond ve chvíli, kdy se dostalo do vlády naše hnutí ANO a přebírali jsme ministerstvo financí. Stačily nám čtyři roky, aby šedá ekonomika klesla na 9 procent. Nejde jen o to, že jsme zavedli všechny ty nástroje na výběr daní. Ty přinesly desítky miliard. To hlavní ale je, že jsme morálně podpořili poctivé podnikatele a živnostníky.

A právě tahle změna nálady ve společnosti, se už nepočítala na desítky, ale stovky miliard.

Kdo nám vládne teď? Opět ODS. Jaká je šedá ekonomika podle Mezinárodního měnového fondu? Dámy a pánové, je to 14 procent. Těm lidem opravdu stačily dva roky u vesla, aby udělali do státního rozpočtu stejnou díru, jakou měli předtím.

Řekněme si to v korunách. Rozdíl mezi 14 procenty, co mělo ODS, a 9 procenty, které mělo hnutí ANO, je astronomických 400 miliard. Vidíte správně. Jsme všichni chudší skoro o půl bilionu, protože ODS nadržuje podvodníkům a egoistům.

Někde těch 400 miliard chybí. Stačí si dát pod sebe výsledky státního rozpočtu ministra financí za ODS Zbyňka Stanjury a praští Vás to do očí:

2022: -360 miliard

2023: -288 miliard

2024: -252 miliard

Rok 2024 bude samozřejmě mnohem horší, ale to vám pan Stanjura neřekne. Místo toho schová svoje dluhy do půjček u zahraničních bank a všechny tyhle dluhy navíc přehodí na příští vládu.

Druhá Věta o Modrém ptáku.

„Když je u moci ODS, tak se škrtí.“ Jak by se taky mohli mít lidé dobře pod takovou vládou? Pamatujete na ty roky, než jsme přišli? Jak seniorům zvyšovali důchody o 40 korun? Jak učitelům, hasičům s policistům platy nejenže nezvýšili, ale dokonce snižovali? Jak si vojáci museli kupovat ponožky ze svého a někteří dokonce i neprůstřelné vesty? Jak se děti nemohly dostat do sportovních kroužků, protože nějaký pan Fiala, velký fanoušek Liverpoolu, srazil výdaje na sport?

Tenhle pan Fiala už není jen ministr školství a tělovýchovy, ale rovnou premiér. Nechal zrušit nejlepší pomocný nástroj na výběr daní, jaký jsme tu kdy měli, a pak ty daně zvýšil všem. Alespoň nám, pan profesor, dokázal, že První i Druhá Věta o Modrém ptáku, je platná vždy a všude.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky