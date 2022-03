Schillerová (ANO): Další faul rozpočtu podle receptu, jak vařil pejsek s kočičkou

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

No, já jsem si nechala udělat stenozáznam ze závěrečné řeči pana ministra Stanjury, nejenom kvůli paní ministryni obrany, ale hlavně protože teď poslouchám tu debatu nad Státním fondem dopravní infrastruktury.

Co opravdu potřebujeme /teď cituji/ dle názoru vlády je klid, rozvaha, dostatek dat a kvalifikované rozhodování, nebudu připravovat novelu státního rozpočtu v příštích dnech a týdnech, dneska, pokud to projde a pevně věřím, že ano, tak máme zajištěno financování na dvanáct měsíců. Nedojdou peníze ani v dubnu, ani v květnu, ani v červnu. Nebudu tady chodit s nastřeleným rozpočtem.

Takže to byla ta věta, kterou jsem citovala, to jenom na upozornění. Ale já bych to teď tady nešla říkat paní ministryni, náš čas je drahý, obou dvou, já budu reagovat na pana ministra Kupku. Já si nemyslím, když jsem tady slyšela pana poslance Kolovratníka, slyšela jsem svého kolegu Karla Havlíčka a trávila jsem s ním nad rozpočtem každý rok, tak si nemyslím, že tam máte dostatek peněz a pane ministře prostřednictvím paní místopředsedkyně, a samozřejmě ta včerejší rána, to zrušení silniční daně, pro vás rána, prostřednictvím paní místopředsedkyně, pro vás rána, jinak samozřejmě pro ty, kterých se to týká, je to dobrá zpráva, ale oba dobře víme, že vám tam budou chybět a řekli to i mí předřečníci, přes 4 miliardy, až to tedy Poslanecká sněmovna a Senát schválí, podepíše pan prezident, to je ještě trošku běh na delší trať. My to určitě nebudeme v žádném případě ani obstruovat ani brzdit, takže já si myslím, že by neměl být problém, aby to prošlo, ale ty peníze tam tedy nedostanete z té příjmové strany, pane ministře prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Takže to je další faul tohoto spíchnutého rozpočtu podle receptu, jak vařil pejsek s kočičkou. Už jsem tady jmenovala několikrát za ty dva měsíce, co se projednával rozpočet, státní pojištěnce, kteří tam jsou taky namalovaní a zákon neprošel. Toto je další věc, že tam vlastně máte o 4 miliardy více a žádná právní úprava není. No, právní úprava projde, ty přes 4 miliardy vám tam nenatečou, prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane ministře, a budete muset hledat, kde je vezmete. A 4 miliardy, věřte mně, jako bývalé ministryni financí, to není jen tak. Ve Vládní rozpočtové rezervě máte necelých 6 miliard, teď po schválení rozpočtu, předpokládám, pan prezident slíbil, že ho podepíše, takže od 1. dubna by mohl být účinný, můžete začít konečně čerpat. Podnikatelé se radují, že dostanou covidové pomoci, sociální služby. Teď mně zase píše jedna starostka kolem dotačních programů, to je několikátý dopis. Ale to je jedno, to jsme si tady říkali.

To znamená, že kdyby z té Vládní rozpočtové rezervy šlo všechno k vám, tak tam nezbude nic. A bude potřeba na Ukrajinu. Zatím je vlastně schváleno v rámci tohoto rozpočtu, dnes se schválily asi 2,5 miliardy. Když připočtu tu humanitární pomoc, tak 2,8. To není mnoho. Takže si myslím, že kdyby nic jiného, tak toto je důvod pro novelu, protože to už je velká rána. Určitě mě ještě třeba mí kolegové doplní. A víte, nehodnoťte rozpočet. Spíš, jestli vás mohu poprosit velmi zdvořile, pane ministře, prostřednictvím paní místopředsedkyně, zkuste odpovídat na dotazy, kde ty peníze vezmete, jak je získáte do Státního fondu dopravní infrastruktury. Jestli na ně můžete, laskavě a zdvořile vás prosím, odpovědět, protože já skutečně nevím, kde je v tomto rozpočtu vezmete.

Děkuju.

