Schillerová (ANO): Pomozme uprchlíkům, ale nezapomínejme na naše lidi

Vážený pane premiére, pane ministře, členové vlády, dámy a pánové,

já samozřejmě vystoupím později i se svým pozměňovacím návrhem, ale dovolte mi úvodem velmi stručně, nechci to nějak natahovat... Takže dovolte mi pár slov v rámci druhého čtení státního rozpočtu, které se koná v situaci, kterou jsme si několik dní nazpět neuměli představit.

Naše západní civilizace je po 30 letech relativního klidu ohrožena vojenským konfliktem jen pár stovek kilometrů od našich hranic. Všichni víme, co se děje, denně to sledujeme. Přestože věřím, věřím ujištění pana premiéra, že v tuto chvíli České republice nehrozí žádné bezprostřední riziko vojenského charakteru, tak nás čekají výzvy, o kterých jsme donedávna nechtěli ani nemohli uvažovat. A bohužel v této chvíli - věřím, že si to uvědomujeme všichni, zejména vláda - nejsme na ně dostatečně připraveni.

Bohužel nacházíme se v rozpočtovém provizoriu, já už to nechci zpětně vyčítat vládě, vyčítala jsem to několikrát, měla jsem k tomu řadu argumentů, nebudu je opakovat. A dnešním dnem k tomu všemu vcházíme do nouzového stavu, který také nekritizujeme, jak jste si všimli, protože víme ze své vlastní zkušenosti, že to je pouze právní rámec pro řešení krize. A ta krize tady bezesporu je tak, jako tady byla před dvěma lety, kdy přišel covid. Takže my to naopak chápeme. Co však je velmi špatně, nejsme na to připraveni z pohledu veřejných financí. To znamená, ta kombinace, vražedná kombinace nouzového stavu vedle rozpočtového provizoria znamená, že nejsme schopni promptně reagovat. A proto se snažím být maximálně konstruktivní, budu i teď. My nebudeme v žádném případě, znovu to opakuji, a je tady o důvod víc, blokovat přijetí státního rozpočtu, ale musíme si přiznat, že to, o čem se tady dnes budeme bavit a celá řada z vás bude vystupovat včetně mě, a budeme tady obhajovat své pozměňovací návrhy, které dávají smysl, i když víme, jako političtí realisté, že neprojdou, tak budeme aspoň tímto způsobem upozorňovat, kde vidíme problém. Přitom si všichni tady musíme přiznat: Nelžeme si, prosím, do kapsy, že to, o čem se tady budeme bavit, je zastaralé, nepopisuje aktuální potřeby a musí být co nejrychleji novelizováno. A jsem ráda, že včera po mé interpelaci to pan premiér připustil.

Paní ministryně obrany, prostřednictvím paní místopředsedkyně, teď vystoupila, obhájila svůj pozměňovací návrh na jednu miliardu. My ho podpoříme, my ho podpoříme, hnutí ANO, my ho podpoříme, říkám to otevřeně, že ho podpoříme, protože je to krok správným směrem. Znova říkám, a bude o tom mluvit určitě i můj kolega z naší lavice hnutí ANO, poslanec Metnar - nebude to stačit. Nebude to stačit. Nechci připomínat, že my jsme resort obrany od roku 2014, kdy jeho rozpočet byl pod jedním procentem HDP, se snažili pořád navyšovat, i když jsme to kvůli covidu museli zbrzdit. Na konci roku 2021 se to pohybovalo kolem 1,3 % HDP.

Upozorňovala jsem už před pár týdny, že to není rozumné. A vedli jsme tady přestřelku, jestli nějaká zakázka je připravena nebo není. A paní ministryně to určitě dobře zná. Já jsem projela s panem šéfem generálního štábu, panem generálem Opatou, několik posádek a viděla jsem ten stav, ty diametrální rozdíly. Naše armáda určitě má kam dávat peníze. A kdyby to nebylo do té zakázky, může se dávat jinam. Takže my to podpoříme, my to nekritizujeme, říkáme, že to stačit nebude.

Znova si tak dovolím připomenout, je to taková jenom perlička: V rozpočtu této vlády je snížena humanitární pomoc v kapitole Ministerstva zahraničních věcí o jednu čtvrtinu, z 200 milionů na 150. A vy teď pozměňovacím návrhem, který signalizoval pan ministr financí na rozpočtovém výboru 1,8 miliardy, z toho největší část jde logicky do Ministerstva vnitra, tak vlastně se posiluje o 150 milionů humanitární pomoc na Ministerstvo zahraničních věcí. Prostě to je něco, co - jak se říká u nás na Moravě - mi hlava nebere.

Zrovna tak Ministerstvo vnitra. Kolik se tam škrtlo? (Ohlíží se do vládních lavic.) Já nevím, jestli tady pan ministr... Není tady. Nevím, 2,7 - musela bych se podívat, mám to tamhle v těch velkých šanonech na mém stole. Aby se tam teď muselo přidat. A zase: Bude to stačit? Máme nouzový stav. Musí se někde ubytovat uprchlíci, přichází jich podle vašich informací 5 000 denně. Třicet tisíc tady podle informací vlády už je. Musí to zaplatit samozřejmě stát. Musí se to zajistit. To všechno je v pořádku, my to podporujeme, podporujeme politiku této vlády v této krizi, uprchlické krizi, kterou vyvolala agrese Ruska na Ukrajině. Nicméně to všechno bude něco stát. A vy už to dneska dobře víte, že to bude něco stát. Budou další věci, myslím si, že jste včera jednali nebo měli jednat o sociálním balíčku.

To jsou všechno věci, kde jsme připraveni s vámi konstruktivně o těch věcech mluvit, jsme připraveni je podporovat, když budou dávat smysl, budou potřeba. Prostě to nebudou věci, které bychom tady jakýmkoli způsobem blokovali. My jsme dokonce připraveni pro ně hlasovat. Budeme hlasovat i pro ten pozměňovací návrh 1,8 miliardy, který pan ministr financí avizoval na rozpočtovém výboru, protože ano, ty peníze jsou potřeba. To nevadí, že je to váš návrh. Dává smysl a my ho podpoříme. Stejně tak jako podpoříme všechny vaše potřebné, potřebné věci, se kterými přijdete. Ale znova na vás apeluji, zvažte to.

Čeká vás novela zákona o státním rozpočtu. Vy už to dneska víte. V dubnu bude nová makroekonomická predikce. Díky této predikci podle mého odhadu, ale já samozřejmě nemám podrobná čísla, která vytvoří Ministerstvo financí; podle mého odhadu díky inflaci, která už určitě bude dvojciferná, bohužel, získáte ještě mnohem více peněz než kolik jste získali na základě predikce z ledna 2022. To znamená, přehodnoťte některé vaše škrty, prosím.

Veřejné zdravotní pojištění hospodařilo v roce 2021 s deficitem 13 miliard. Já vím, že mají na rezervách přes 50 miliard. Mají to díky politice naší vlády, která tam navyšovala platbu za státního pojištěnce. Ale hospodařili s deficitem 13 miliard. Jak dopadne veřejné zdravotní pojištění, když přijímáme takové množství uprchlíků? A musíme se o ně postarat. Mají různý zdravotní stav. Já vím, pane ministře, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že jste říkal včera na interpelacích, slyšela jsem to, že s tím přijdou nové platby za státní pojištěnce, ale to je výdaj pro státní rozpočet. To znamená, přehodnoťte některé tyto věci a využijte tuto druhou šanci, kterou budete mít. Já to mám všechno za sebou, mám za sebou sedm rozpočtů, neměla jsem z toho nikdy radost, nepřeji vám to, vím, jak je to nepříjemné. Přehodnoťte tyto věci, protože vás čekají obrovské, obrovské výdaje. A prosím, když budete ten rozpočet přehodnocovat, protože dnes tady budeme celý den - my to nijak natahovat nebudeme - se přihlašovat k pozměňovacím návrhům, příští týden je odhlasujeme, nikdo to nechce brzdit, potřebujeme tady rozpočet, víme to. Vy víte, že tam máte malé rezervy. Já si to umím spočítat jako bývalá ministryně financí. Máte tam jednotky miliard, takže tu novelu budete muset udělat.

Udělejte ji prosím opravdu poctivě a prosím, pomozme uprchlíkům, pomozme, pomozme těm lidem, to chceme, ale nezapomínejme na naše lidi. Nezapomínejme, že naši lidé mají obrovské problémy s energetickou krizí, začínají mít obrovské problémy s dalšími... s inflací a s těmito věcmi. Já dostávám denně - a vy také, určitě - dostáváte od lidí zprávy a lidé se bojí. Takže pomozme všem, ale nezapomínejme i na naše lidi. Prosím, tyto úvahy mějte, protože vy teď máte tu exekutivní zodpovědnost.

Děkuji vám.

