Schillerová (ANO): Ještě jednou vás vyzývám, choďte mezi lidi

Dámy a pánové, páni ministři.

My jsme iniciovali svolání této mimořádné schůze s názvem Sociální dopady krize na občany České republiky, společně oba opoziční kluby, protože jsme dennodenně - a už jsem o tom mluvila na předchozí schůzi, dennodenně konfrontováni buď s písemnými nebo i s ústními projevy našich občanů na mítincích, na setkáních, v korespondenci na sociálních sítích s tím, v jaké situaci se oni ocitají. A v tuto chvíli všichni víme, že skončilo léto. Už nás o tom přesvědčuje počasí za okny. A já si troufnu říct, že pro většinu, pro absolutní většinu českých občanů českých domácností to bylo léto, dalo by se nazvat toto léto létem chudým.

Většina českých domácností totiž zažila něco, co roky a po léta nepoznala. A co někteří členové domácností nezažili snad vůbec nikdy. A to je strach o finanční stabilitu, který se stal jedním z nejdiskutovanějších problémů dnešních dnů. Problém nárůstu spotřebitelských cen jsme cítili už od konce minulého roku. Mnozí z vás si jistě pamatují na poměrně dynamický nástup nárůstu cen elektrické energie, plynu, který musela řešit už i minulá vláda, jejíž jsem byla členkou. Možná si pamatujete, není to tak dávno, že za listopad a za prosinec jsem na základě zmocnění naší vlády prominula DPH u energií. A v tomto období, zejména v tom předvolebním období, před parlamentními volbami jste velmi často používali zkratku, myslím zástupci pětikoalice, současný pan premiér, že jde o takzvanou Babišovu drahotu. A s touto mediální zkratkou jste šli také do voleb.

Jenže s odchodem Andreje Babiše ze Strakovy akademie nedošlo k zázračnému snížení této Babišovy drahoty, nebo inflace, jak jste ji nazývali, nebo drahoty, chcete-li. A dokonce nedošlo ani k jejímu zastavení. Takže ani toto předvolební marketingové heslo jste nesplnili. Logicky ani jste ho splnit nemohli. Protože nárůstu cen, který neustále sledujeme na regálech, v prodejnách potravin, na čerpacích stanicích, na účtech za elektřinu a plyn, se zdálo, že je úplně jedno, že ta údajná zlá Babišova vláda ve Strakově akademii již nesídlí a tak si ceny rostly vesele dál. A rostou si bohužel - a říkám to se značným smutkem v hlase, rostou si vesele dál až do současnosti.

Kdy toto pondělí Český statistický úřad prezentoval míru inflace za srpen, která dosáhla úrovně 17,2 %. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,4 %, na což reagovala řada akademických ekonomů radostným zvoláním, při kterém by člověk mohl nabýt dojmu, že problém bude brzy vyřešen. Ano, je zcela objektivní pravdou, že meziměsíční inflace stoupla v srpnu o nejnižší hodnotu za tento kalendářní rok. Jenže to neřeší problémy českých občanů. Tento, zajisté pozitivní makroekonomický trend, budeme těžko vysvětlovat matkám samoživitelkám, rodinám s dětmi, důchodcům, nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, anebo skupinám, které mají problém profinancovat, nebo měli problém profinancovat svoje náklady již v těchto letních měsících. Těmto domácnostem, které jsou velice často na pokraji svých finančních možností, budeme velice těžko vysvětlovat, že se mají přestat stresovat, protože sice ceny stále rostou, ale už ne tak rychle, jako předtím.

Vážení kolegové, zejména z pětikoalice, prosím, vystupme, vystupte z této bubliny kolem Poslanecké sněmovny a pojďte více mezi lidi. Já jsem jenom tento týden byla v Břeclavi, byla jsem na setkání s občany v Brně Kohoutovicích, v Brně Komíně, a chodím pravidelně po České republice.

Meziroční nárůst cen zemního plynu o více jak 60 %, elektřiny o 35 %, tepla, teplé vody o více jak 20 %, tuhých paliv o 46 % a potravin, kde ceny mouky rostou meziročně o 64 %, mléka o 49 %, olejů, tuků o 50 %, drůbežího masa o 34 %, stravovacích služeb o 25 % a tak dále, tak ten rozhodně naše domácnosti pocítí drasticky. Tento mimořádný nárůst pocítily téměř všechny společenské vrstvy u nás, poslechněte si je. Bavte se s nimi o tom.

A jak jsem řekla, tak v problému růstu spotřebitelských cen není Česká republika sama, dynamický růst cen je problémem celého rozvinutého světa. Bohužel i díky nečinnosti současné vládní pětikoalice se však Česká republika zcela vymyká průměru zemí EU, protože míra nárůstu spotřebitelských cen je u nás na zcela jiné úrovni. Jen pro srovnání, podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna spotřebitelských cen 27 členských zemí EU v červenci zhruba asi 9,8 %, a u nás, teď jsem vám to říkala, 17,2 za srpen, 17.5 to bylo za červenec. To znamená, že dnes je naprosto zřejmé, bavili jsme se o tom dnes celý den při projednávání energetického zákona, že pětikoalice při řešení této situace zaspala a že pomoc, která se dostává našim lidem, je nedostatečná, dokonce pro celou řadu našich občanů se rovná zatím jedné velké nule, pořád jedné velké nule.

V současnosti jediným štěstím českých domácností je nejnižší míra nezaměstnanosti ze všech zemí EU, kterou jsme si pořád ještě udrželi a díky které má většina našich občanů zaručený pravidelný měsíční příjem. Když dnes slyším volání vládní politiky, vládních politiků, jak se navážejí do pomoci, kterou poskytla naše vláda občanům a firmám v bezprecedentní zdravotnické krizi, tak se skutečně nad tím musím pozastavit. Hrůza pomyslet, že bychom měli dnes nejvyšší - čtvrtou nejvyšší míru inflace v EU po pobaltských zemích a v důsledku neposkytnutí pomoci ve zdravotnické krizi bychom měli také vysoké množství zavřených podniků a tedy ještě k tomu ke všemu vysoká čísla nezaměstnanosti. Já doufám, že vám toto dochází, že program jako Antivirus, kompenzační bonus, ale celá řada dotačních programů z dílny MPO pod vedením Karla Havlíčka tomu právě zabránila. I o tom slyším na těch náměstích. I tam slyším slova díků od velké řady podnikatelů, kteří za tuto pomoc děkují. Tehdy jste mluvili jinak, tehdy jste volali, jak je to nedostatečné, že by měla být vyšší, vzpomínám si, pan vicepremiér tady už není, pan vicepremiér Jurečka, jak ten mě tady neustále vyzýval, ať to jdu vysvětlit těm podnikatelům, že jim dáváme málo. Určitě jsme celou řadu věcí mohli udělat lépe, ale stojím si za tím, že jsme nezaspali a že jsme pomohli a tím jsme přispěli i k záchraně nezaměstnanosti, že zůstala zaměstnanost vysoká u nás, nejvyšší v Evropské unii a tudíž nejnižší nezaměstnanost.

České domácnosti reálně chudnou, to jsou tvrdá data, která vycházejí buď z Českého statistického úřadu nebo z různých průzkumů. Pokles reálných příjmů je pro třetí kvartál roku 2022 predikován až ve výši téměř 10 %. Celkově má reálná mzda v roce 2022 poklesnout o 7,6 %, a taktéž v roce 2023 je predikován její pokles. Lidé dnes žijí především z úspor, ti šťastnější, kteří si je vytvořili. Přičemž díky nám a naší politice se podařilo zvýšit míru úspor domácností v procentu disponibilního příjmu až na hranici 21 %. Dnes, pár měsíců po vládnutí této koalice, se nacházíme na úrovni 12 % disponibilního důchodu domácností. I samotná nálada spotřebitelů se výrazně zhoršuje. Důvěra spotřebitelů je na desetiletých minimech.

Pak se nedivme, že tisíce zoufalých lidí zaplní Václavské náměstí, a pro mě obrovským zklamáním bylo, když premiér této země je označil za proruské fanatiky. Já jsem nesouhlasila s celou řadou projevů těch, kteří organizovali tento mítink, kteří tam vystupovali s názory, které bych nikdy nepodepsala a nikdy se s nimi neztotožnila. Ale ti lidé pod tím pódiem, ti tam přišli proto, že mají strach o svoji existenci. Absolutní neakceschopnost této vlády se projevila v propadu důvěry občanů a firem ve schopnosti této vlády, a tak bych mohla pokračovat.

Ještě jednou vás vyzývám, choďte mezi lidi, a prosím, my se snažíme jako konstruktivní opozice předkládat návrhy. Další schůze, která bude následovat po této schůzi, má konkrétní tři poslanecké návrhy, které představí v mém zastoupení místopředseda klubu Aleš Juchelka, náš stínový ministr práce a sociálních věcí, pojďte o nich mluvit, pojďte je podpořit. Přestaňte vysílat signály a nevymlouvejte se na peníze. (Potlesk z řad ANO.) Teď jste schopni tady vzít 130 miliard u energetického zákona z kapes daňových poplatníků, a ty takto poslat distributorům energií, místo abyste včas zastropovali ceny u výrobců. Pojďte řešit sociální problémy občanů této země dřív, než bude pozdě.

Děkuji vám.

