Schillerová (ANO): Mráz mi běhal po zádech. A hned potom přišel vztek

Vážení přátelé, někdy se v politice setkáte s tak šokujícím nedostatkem empatie k druhým lidem, že vám přeběhne mráz po zádech. Do ruky se mi dostal návrh ODS a TOP 09, kterým chtějí zabránit 125 tisícům lidí z náročných profesí, aby mohli odejít do předčasného důchodu bez postihu. Navrhují škrtnout právo všem, kteří denodenně podstupují, a teď cituji doslova, „podmínky vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celkovou fyzickou zátěž, jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci, vykonávané velkými svalovými skupinami“.

Zdá se vám, že píšou o pracujících lidech jako o věcech? Jako o pracovních nástrojích, které nemají žádnou cenu, když doslouží? Nemýlíte se.

Poslanci ODS a TOP 09 by právo odchodu do předčasného důchodu přiznali jen takzvané „čtvrté skupině“ náročných profesí, tedy například těm, kteří pracují s vysoce nebezpečnými látkami a u nichž „hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření“. U nich by milostivě právo na předčasný důchod zachovali. Ovšem nikoli ze soucitu, dámy a pánové. Zaprvé je to proto, že lidí, kterým je přiznaný status „čtvrté skupiny,“ je v Česku jen asi 15 tisíc. A zadruhé, když jim milostivě dovolíme odejít o něco dřív, možná se tím ušetří nějaká ta koruna na akutní zdravotní péči.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Musím se vám přiznat, že mi při čtení tohoto „pozměňovacího návrhu“ běhal mráz po zádech. A hned potom přišel vztek.

Lidé, kteří berou od 150 do 300 tisíc měsíčně a jejichž pracovní prostředí znamená kancelář, bistro a jednací sál, se shůry rozhlíží po dělnících na stavbách, v mrazírnách, na linkách, po ošetřovatelkách a pečovatelkách se zničenými zády a s feudální arogancí je poučují, že nemají důvod ani právo pokukovat po důchodu před 65. rokem života. Nebo klidně před 70. rokem života, pokud by skutečně platila „důchodová reforma,“ jak si ji vysnila Fialova vláda.

Chci teď něco speciálně vyřídit předsedům dvou stran, které podaly ten šílený „pozměňovací návrh“.

Paní Pekarová Adamová!

Už teď berete s náhradami skoro půl milionu korun. A budete brát přes půl milionu, až si schválíte vyšší plat. Když v rámci své náročné pracovní náplně udílíte slovo řečníkům u pultíku, neničíte si u toho záda ani oči ani plíce. Věřím, že se vám do důchodu nechce a ráda byste ho oddálila co nejvíc. Nechápu ale, jak můžete necítit vůbec nic k lidem, kteří berou 20x méně než vy a jejichž jediný sen je zažít alespoň pár posledních let života bez budíku a bez útrap.

Pane Fialo!

Před pár dny jste poskytl rozhovor do novin. Aniž se vás na to novinář zeptal, začal jste mu důrazně o sobě vysvětlovat, že „nejsem blázen“ a „nejsem mimozemšťan“. Jak je tedy možné, že jste za všechny ty roky, strávené na Zemi, nepochopil, jak funguje lidský organismus? Vaše „reforma penzí“ je totiž určená pro jiný planetární druh, než je ten lidský. Za situace, kdy tvrdíte, že nejsou žádné peníze v rozpočtu navíc, jste si chtěl zvýšit plat o 14 procent. Poté co jsme začali křičet, si ho chcete zvýšit o sedm procent. To už je víc než mimozemské. To už by pohoršilo i Marťana.

Vážení přátelé, čtyřkoalice má pořád 104 hlasů, ale my vás lacino nedáme. Svolali jsme mimořádnou schůzi a bude nás slyšet.