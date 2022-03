Schillerová (ANO): My máme velký problém s tím bianco šekem

reklama

Pane ministře, děkuji za to vysvětlení teď, jsem ráda, že jsem si ho vyslechla, protože mohu reagovat bezprostředně.

Tak já myslím, že ze slov mých kolegů z vládních lavic za hnutí ANO je jasné, že podpoříme tento návrh. O tom není pochyb. My jsme nikdy ani jinak neuvažovali, než ho podpořit, samozřejmě po té debatě, která byla věcná a konstruktivní na výboru. Já jsem mluvila dnes ráno i včera s paní poslankyní Pastuchovou za klub hnutí ANO. Takže to bych řekla na úvod, podpoříme. A já jsem četla dneska ráno v monitoringu, že jste někde řekl, že vám píší lidé, že těch pět tisíc je moc. Tak mně to nepíší, musím říct, zaplať pánbůh mi to nepíší a rozhodně my bychom takové nálady ani neživili. Za náš klub to říkám otevřeně, protože my prostě podporujeme tuto politiku a musíme to udělat, je to otázka aktu humanity a na tom se nic nemění.

Jenom pár poznámek a neberte je prosím ode mě nijak ani jízlivě, budu opravdu mluvit velmi vstřícně. Já prostě chci říct, že vám rozumím. Já jsem to tady říkala i u toho minulého zákona, když mluvil pan vicepremiér a ministr vnitra Rakušan a mluvil o tom, jak potřebuje posílit kapacity atd. A nedočkáte se ode mě vůbec žádných jízlivých slov typu my jsme vám to říkali nebo prostě kopání za to, že navyšujete počty úředníků. Nedočkáte, protože my to máme za sebou a my víme, co to obnášelo, ty dva roky covidové krize. Ta krize byla strašná a tato není o nic menší. Takže já přesně vím, co prožíváte. My jsme to prožívali, ty víkendy od rána do večera. Vůbec si nestěžuji, já vnímám svoji práci a vždycky jsem vnímala, a věřím, že i vy, jako veřejnou službu, takže to není žádná stížnost ani prosba o nějaké litování, ani uznání, nic takového nečekám. Ale chci vám říct, že tomu rozumím.

To znamená, že vy budete muset navýšit kapacity. Znova říkám - a zase, neberte to jako jízlivost - ti lidé třeba na těch úřadech práce vlastně získali navýšení platu nula, to dobře víte, s inflací 11 % vlastně půjdou dolů. A protože já pocházím z veřejného sektoru, tak vím, že to je plus minus všude stejné, jsou to srdcaři, tak tu práci stejně budou dělat, i když půjdou takhle reálně se mzdou dolů. Je dobře, pokud jim prosadíte nějaké odměny, to samozřejmě bude dobře, ale prostě těch devět - a mluvil jste správně o hasičích, o policistech, všichni se zapojí, tak jak se zapojovali za naší krize. I tehdy ty úřady práce tam padaly na ústa, protože procesovaly antivirus a procesovaly - samozřejmě i Česká správa sociálního zabezpečení a další úřady, které teď nechci, že jste tady vy, ministr práce, tak mluvím o nich, ale samozřejmě policisté, hasiči, finanční správa, která procesovala kompenzační bonus, nakonec jsme se tady o něm spolu bavili mockrát, když jste byl v opozici. A ti lidé si to prostě zaslouží.

Jednak to tam budete mít složité kapacitně, my jsme ty debaty s Janou Maláčovou vedly pravidelně a včera mi tady říkal vedle vás sedící pan poslanec: vy jste se pořád handrkovaly, měly jsme tady takovou přestřelku o sociálních službách, to teď nechci řešit. Jenomže víte co, já když se na to dívám dneska zpětně, ano, handrkovaly, protože ona samozřejmě chtěla pro svůj resort co nejvíc peněz a já jsem zase je hájila, takže jsme se jakoby handrkovaly, ale dneska zpětně musím říct, že ona bojovala za ten resort. Dneska to vidím zpětně tak, že bojovala. Někdy vyhrála méně, někdy vyhrála více, já jsem také musela udělat kompromisy, ale prostě bojovala. Takže jenom moje rada - je potřeba bojovat za ten resort, je potřeba bojovat. Takže to je jenom moje rada. Teď zase z té druhé strany, abych zareagovala na to, co jsme si včera řekli a to není nic ve zlém.

A teď k tomu, co chci říct především. Já mám velký problém - a řekla to už moje kolegyně paní poslankyně Pastuchová, my jsme o tom samozřejmě mluvily, ale ona to má více pod kůží - my máme velký problém s tím pozměňovacím návrhem pana poslance Kaňkovského, s tím bianco šekem. Nemáme problém s tím, aby se poskytl příspěvek, chraň pánbůh. Poskytnout se musí a já jsem se dokonce snažila vás nějakým způsobem přivést - my jsme tehdy řešili, a prosím, neberte mě za slovo, ale my jsme měli za sebou celou řadu obrovských diskusí se svazy, s komorami, se zástupci různých segmentů ekonomiky a třeba jsme řešili, tady dávám takový návrh, covid ubytování, kde jsme se prostě tehdy dohodli na nějakém příspěvku, protože ta situace není o moc odlišná. My jsme zavírali bohužel kvůli covidu, ne my, covid, a zavírali jsme a neumožňovali provozování těchto ubytovacích kapacit. Vy zase je potřebujete využít nebo my všichni, ale vy jste teď u vlády, pro uprchlíky, takže ta situace není moc odlišná a dá se tam to vodítko najít. A my jsme nakonec udělali kompromis, jaký ten příspěvek poskytnout.

Takže jenom vám dávám takový návod a my jsme připraveni spolupracovat, protože víte, odložme skutečně ty politické půtky. Mě třeba mrzí, že když tento pozměňovací návrh, já jsem si to ověřovala u paní kolegyně Pastuchové, když tento pozměňovací návrh, kterým vlastně - já to tedy beru tak, že jste se zatím nedohodli, což teda se musíte dohodnout, vy se musíte dohodnout, tady prostě není krok zpět a dohodnout jste se měli. Já bych jednala, jako když se volí papež, prostě tak dlouho, až bychom se dohodli. A tak jsme to dělali. Víte, kolikrát jsme se pohádali, kdy jsme se rozešli na hodinu a pak nás zase premiér svolal, hádali jsme se tam, prostě někdy to bylo fakt opravdu šílené, ale dohodnout se musíte. A já si myslím, že to není dobře, tato forma zmocnění není dobře. Tam vlastně nevíme žádné parametry, nevíme tam nic. A proto říkala Jana Pastuchová, že s tím máme problém.

Já vím, že z hlediska ústavnosti se peníze neberou, ale dávají, to je určitě dobře, ale mělo by tam... Vzpomeňte si, jestli si pamatujete, tady jsme schvalovali mockrát a my dva konkrétně jsme spolu vedli o tom několik debat, a teď to je v dobrém, vám nic nevyčítám, na ten kompenzační bonus. A já jsem sem chodila pořád s novým a novým kompenzačním bonusem, uhadovali jsme se, jestli pětistovka nebo tak nebo onak a pak nakonec jsme řekli: no přece sem nebudu chodit prostě pořád dokola. Tak jsme tam dali nařízení vlády, nakonec Poslanecká sněmovna i vy jste to podpořili, dali jsme tam možnost prodlužovat nařízení vlády a, dělali jsme to, naše vláda, vlastně kompenzační období vždycky o měsíc. Ale byly tam jasné mantinely. Byly tam podmínky a byla tam částka. Tu jsme měnit nemohli jako vláda. My jsme to pouze mohli prodloužit a i to bylo na hranici ústavnosti, jenomže samozřejmě, jak se říká lidově, není žalobce, není soudce. Kdo by toto šel napadat, když vlastně jsme lidem pomáhali.

Čili já si prostě myslím, že jste tam ty mantinely měli dát a jestli je pravda to, co teď probíhá v médiích, to jsem teda z toho docela šokovaná, jestli byste na to třeba zareagoval, budu vám za to vděčná. To, co vlastně říkal náš jihomoravský hejtman a váš spolustraník pan Grolich, že vlastně už jim docházejí peníze, že je budou stěhovat do tělocvičen. No to snad ne! Tak se prostě sejděte a domluvte se. Nabízíme skutečně ty podklad z covidu ubytování. Zkuste se sejít se zástupci, my jsme vždycky jednali se zástupci, kteří zastřešují - teď mi vypadl ten svaz, samozřejmě obchodu a cestovního ruchu, ale pak je ještě jeden pod tím, kde zastřešují restaurace, teda restaurace - ubytovací kapacity, hotely, pardon, omlouvám se, hotely. Prostě s celou řadou z nich jsme jednali a vždycky jsme ten kompromis našli. Samozřejmě, že ta jejich představa byla prostě někdy velikášská, tak jsme to museli nějak ukočírovat, ale našli jsme nakonec kompromis tak, aby oni nějak přežili a byli schopni fungovat a my jsme to byli schopni i za cenu toho schodku, který nám vyčítáte, ufinancovat. Ale zase to neberte ve zlém, vy myslím patříte zrovna po panu Rakušanovi k těm členům vlády, kteří už to také řekli otevřeně, pokud se nemýlím, že prostě bude muset být novela, bude muset být.

A věřte, že my budeme v té věci maximálně konstruktivní. Já teď nabízím, nám se to nelíbí, to, co tady načítáte. Já vím, že si to prohlasujete, tu sílu máte. Není to dobře. Není to dobře, mrzí mě trošku, že třeba jste s námi o tom nemluvili, to je škoda, a znovu tady otevřeně nabízím, využijte naše know how, my máme obrovské zkušenosti, a byť jste nás tady ostřelovali zleva zprava, nechme to teď stranou, já si nic neberu osobně, to bych nemohla být v politice, vy asi také ne, tak pojďme prostě to dát stranou a zkusit to využít.

My jsme - i mí kolegové, Klára Dostálová tady dnes není, bývalá ministryně pro místní rozvoj, ona také strávila hodiny právě s těmito zástupci, když jsme to dávali dohromady, ale prosím, říkám to hlavně proto, abyste pochopili, proč my tento pozměňovací návrh nemůžeme podpořit, ale vyzýváme vás, prosím, abyste to urychleně - a nabízíme spolupráci, skutečně upřímně nabízíme spolupráci. A jestli byste se ještě vyjádřil k té situaci, k těm krajům, když se pan hejtman Grolich vyjádřil v tom smyslu, já to mám jenom z médií, že prostě jim docházejí peníze a že už na to nebudou mít, tak kdy to vidíte vyřešit a kdy vidíte tu cestu, jak z toho ven. A znovu říkám - vím, o čem mluvím, takže není to ode mě nějaká plytká opoziční práce za každou cenu, ale ze znalostí a z podobných zkušeností, protože ty problémy sice mají jiný důvod, ale stejné řešení.

Děkuji vám.

