Schillerová (ANO): Naši verzi důchodové reformy představíme jako součást volebního programu v příštím roce

Zástupci Lepší vlády se nebudou účastnit dalších jednání u Petra Pavla. A to proto, že Petr Fiala i Zbyněk Stanjura opakovaně deklarovali, že důchodovou reformu přijmou bez ohledu na jednání s opozicí. Jednání u prezidenta by za těchto okolností bylo zbytečné. Odmítáme dělat stafáž. Panu prezidentovi jsme vše vysvětlili v dopise, kde jsme shrnuli naše argumenty a zároveň jsme předestřeli cestu, jak bychom udržitelnost důchodového systému řešili my.

Znovu opakujeme, že odmítáme zvýšení hranice věku odchodu do důchodu a zároveň odmítáme změny ve valorizačním mechanismu v neprospěch seniorů a jsme i zásadně proti tomu, aby vláda přikročila k omezování výchovného.

Česká republika v těchto letech na důchody vydává zhruba osm procent HDP, což nás řadí jen mírně nad průměr zemí OECD. Zároveň neplatí argument, že s odchodem silných populačních ročníků by výdaje stouply natolik, že by byl systém v celkovém komplexu neufinancovatelný. V době odchodu populačně silných, takzvaných Husákových dětí do důchodu stoupne dočasně podíl veřejných výdajů na HDP dle Národní rozpočtové rady na 11,5 procenta, což je ale stále méně, než už dnes vydávají země, jako je například Rakousko (13 %), Francie (14,5 %), Itálie (15,9 %) a další.

Zároveň připomínáme, že už před čtrnácti lety, v roce 2010, strašila tehdejší vláda ODS a TOP 09, že důchodový systém je před kolapsem. Jejich varování se již tehdy nenaplnila.

Zatímco v roce 2014, kdy hnutí ANO poprvé vstupovalo do vlády, byl důchodový systém skutečně v deficitu 48,87 miliardy korun, tak již v roce 2018 byl v přebytku 18,6 miliardy a v roce 2019 v přebytku 16,4 miliardy korun. Po covidovém propadu jsme nynější vládě v roce 2021 předali téměř vyrovnaný důchodový systém (-2,26 mld. Kč).

Správnou cestou důchodové reformy je podle nás hledat nové zdroje a zároveň snižovat podíl šedé ekonomiky, dále důsledný výběr daní, snižování provozních výdajů ministerstev, Úřadu vlády a dalších státních institucí, stejně jako podpora dlouhodobého hospodářského růstu a porodnosti prostřednictvím prorodinné politiky nebo nový zdroj přímého financování důchodů s garancí státu (takzvaný investiční pilíř).

ANO odmítá předávat své know-how současné vládě v situaci, kdy o to premiér a ani jiní členové vlády nestojí. Naši verzi důchodové reformy, kterou na rozdíl od této vlády chceme od začátku komunikovat se všemi dotčenými subjekty, představíme jako součást volebního programu do sněmovních voleb v příštím roce.

