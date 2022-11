Schillerová (ANO): Nevím, koho tady napadáte, pane ministře

reklama

Samozřejmě, že to je jediné, co splníte, až to na konci tohoto dne prosadíte. Protože ty další, o kterých tady mluvila moje ctěná kolegyně paní Mračková Vildumetzová, to jsme vám připravili my. Vy jste to sem pouze poslali, to je celé! Takže to nejsou žádné vaše odpracované body, ať už je to zvednutí limitu DPH, ať už je to prostě posunutí paušální daně. A i to jste prostě zmršili, protože jste z toho udělali absolutně neatraktivní institut, myslím teď paušální daň.

Tak vypnutí EET, to nebylo vypnutí. My jsme udělali EET dobrovolným a z jednoho prostého důvodu. A tady jsem to vysvětlovala, protože téměř všechny provozovny byly tehdy zavřené. Ty, kterých se týkalo EET, byly všechny zavřené kvůli covidu. Prostě byla tady jednak kvůli tomu, že ta třetí, čtvrtá vlna, která by se na to musela připravovat, tak měla úplně jiné starosti a ty první dvě, těm končily tak zvané údaje registrační autorizační od autorizační, teď to říkám správně, autority, která vlastně mohla být maximálně tři roky.

Tady jsem to vysvětlovala a vysvětlovala jsem i tím, že se nestaráte, že když vám teče dírou do střechy, tak se prostě nestaráte o anglický trávník. To bylo celé. A nevím, koho tady napadáte, pane ministře, pozměňovací návrh s vaším laskavým svolením psali kolegové z Ministerstva financí. Já jsem s nimi o tom mluvila, ono to jinak napsat nešlo.

A možná jste si mohl, pane poslanče Munzare, prostřednictvím pana místopředsedy, přijít poslechnout na seminář zástupce všech svazů a komor, všech, kteří tam byli, kteří na tom semináři, který organizoval můj kolega Patrik Nacher, se jeden po druhém vyjádřili, ať už to byl Hospodářská komora, pan Minčič (Předsedající: Čas, paní předsedkyně!) a další. Vyjádřili pozitivně alespoň dobrovolnému EET.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



