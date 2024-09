Schillerová (ANO): Pan ministr Stanjura? Už mi to připadá jako duševní porucha

Vážení přátelé, Fialova vláda postavila vedle učitele minomet, a pak prohlásila, že do nich obou „rekordně investuje.“ Pojďme se podívat na ten její trik. Pan Stanjura minulý víkend zveřejnil svůj návrh státního rozpočtu. Když se do něj kouknete, okamžitě vám dojde, že ho nedělal člověk s empatií nebo alespoň se schopností rozlišit, co je a není podstatné.

Na tom dokumentu není divný jen jeho obsah. Nikdo normální by přece nejdůležitější zákon roku nezveřejnil poslední den prázdnin o víkendu, minutu před půlnocí. „Asi perverzní smysl pro humor pana ministra,“ krčil komentátor rameny, když se debatovalo o státním rozpočtu ve studiu. Já ale vím, že je problém vážnější. Pan ministr tím datem otevřeně přiznal, že si nechtěl kazit prázdniny a obhajovat svá čísla před učiteli, policisty, úředníky, hasiči, kuchařkami nebo seniory. Nikdo z nich pro něj není lidsky důležitý, a už to mi připadá jako duševní porucha.

No a teď ta čísla samotná. Vy, kdo budete příští rok potřebovat leteckou raketu, granát nebo munici do kulometu, nemějte obavy. Vaše potřeby budou kryté. Pokud jste ale klíčový zaměstnanec pro chod státu, možná se raději mrkněte, kde se stahuje formulář žádosti o sociální dávky.

Stanjurův návrh rozpočtu je nemocný a podobně působí oslavné řeči premiéra Fialy. Cituji ho doslova: „Rekordně investujeme do silnic a dálnic, výzkumu a inovací, školství či obrany, protože víme, že je to pro rozvoj Česka klíčové.“

Pane Fialo, a teď tu pravdu. Vy rekordně

neinvestujete do silnic a dálnic

neinvestujete do výzkumu a inovací

neinvestujete do školství.

Vy jste všechny tyhle oblasti zmínil jen proto, abyste je mohl hodit do jednoho pytle se slovem „obrana.“ Jen do ní chcete nasypat peníze navíc. Všechny ostatní investice jsou menší nebo stagnují ve srovnání s vládou ANO.

Fialova vláda chce dát na zbrojení 62 miliard. Právě tahle obrovská částka nafoukla položku „investice“ na 250 miliard. To znamená, že čtvrtina z tolik oslavovaných investic jsou zbraně. Proto ať už Stanjura nebo Fiala mluví o dálnicích, nemocnicích, školách, vždycky k tomu přidají „ČI OBRANA.“

Nenápadné, zákeřné „ČI.“

Když byste odečetli peníze na zbrojení, a vzali skutečné investice, které rozvíjí naši zemi, dělaly za vlády našeho hnutí 2,7 procenta hrubého domácího produktu. Ve Stanjurově rozpočtu je těch investic jen 2,2 procenta. A to je brutální pokles.

Možná si teď řeknete, že je sice smutné dávat peníze na zbraně, ale aspoň to posílí český průmysl, který pak zaplatí víc daní. I to je omyl. Velká část těch peněz půjde na zahraniční stíhačky.

Daň do české kasy nula. Nezlepší se Stanjurovo manko, nezvýší se produktivita práce, naše populace nebude vzdělanější ani zdravější.

A víte, co je vtipné? Když si vezmete investice do armády ne v miliardách, ale v poměru k celkovému státnímu rozpočtu, i tam dává Fialova vláda míň než naše hnutí. Za nás jsme dávali 8,3 procenta, Fialova vláda jen 8,1 procenta.

Když jde o skutečné investice, které naše země potřebuje, je to jen horší. My dávali na dopravu 1,14 procenta HDP, Fialova vláda 1,09. My dávali na vědu a výzkum 2,5 procenta, Fialova vláda 2,2 procenta. K čemu vůbec mají ministra pro vědu a výzkum, když ani neuhájí peníze pro vědce?

Přátelé, dejte si pozor na Fialovy obraty a drobná slovíčka. Častokrát se za nimi schovávají velké nepravosti.

Každopádně přeji hezký víkend.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



